Résultat municipale 2026 à Saint-Pierre-de-Lages (31570) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-de-Lages a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Pierre-de-Lages, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-de-Lages [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Florence SIORAT
Florence SIORAT (11 élus) S'engager Pleinement Durablement Localement 		241 42,06%
  • Florence SIORAT
  • Marc BÉDÉ
  • Valérie DUPUY
  • Edgard PAYRASTRE
  • Karine MARIE-LUCE
  • Frederic NEROCAN
  • Elisa ROSSO
  • Fabien LANDES
  • Valerie CARCENAC-POLTORAK
  • Jérémy BAS
  • Martine BONNET
Fabrice CREPY
Fabrice CREPY (3 élus) Ensemble, continuons pour le coeur du village 		215 37,52%
  • Fabrice CREPY
  • Magali BONNEFOY
  • Adrien CASTAN
Charlène GRABIE
Charlène GRABIE (1 élu) NOTRE COMMUNE NOTRE PRIORITÉ 		117 20,42%
  • Charlène GRABIE
Participation au scrutin Saint-Pierre-de-Lages
Taux de participation 74,87%
Taux d'abstention 25,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 578

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Pierre-de-Lages - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Florence SIORAT
Florence SIORAT (Ballotage) S'engager Pleinement Durablement Localement 		236 41,11%
Fabrice CREPY
Fabrice CREPY (Ballotage) Ensemble, continuons pour le coeur du village 		198 34,49%
Charlène GRABIE
Charlène GRABIE (Ballotage) NOTRE COMMUNE NOTRE PRIORITÉ 		140 24,39%
Participation au scrutin Saint-Pierre-de-Lages
Taux de participation 75,52%
Taux d'abstention 24,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,34%
Nombre de votants 583

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