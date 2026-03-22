Résultat municipale 2026 à Saint-Pierre-de-Lages (31570) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-de-Lages a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Pierre-de-Lages, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-de-Lages [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florence SIORAT (11 élus) S'engager Pleinement Durablement Localement
|241
|42,06%
|
|Fabrice CREPY (3 élus) Ensemble, continuons pour le coeur du village
|215
|37,52%
|
|Charlène GRABIE (1 élu) NOTRE COMMUNE NOTRE PRIORITÉ
|117
|20,42%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Pierre-de-Lages
|Taux de participation
|74,87%
|Taux d'abstention
|25,13%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,87%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|578
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Pierre-de-Lages - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florence SIORAT (Ballotage) S'engager Pleinement Durablement Localement
|236
|41,11%
|Fabrice CREPY (Ballotage) Ensemble, continuons pour le coeur du village
|198
|34,49%
|Charlène GRABIE (Ballotage) NOTRE COMMUNE NOTRE PRIORITÉ
|140
|24,39%
|Participation au scrutin
|Saint-Pierre-de-Lages
|Taux de participation
|75,52%
|Taux d'abstention
|24,48%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,20%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,34%
|Nombre de votants
|583
Election municipale 2026 à Saint-Pierre-de-Lages [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Pierre-de-Lages sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Pierre-de-Lages.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Pierre-de-Lages
18:37 - Quels enseignements pour les dernières élections à Saint-Pierre-de-Lages ?
Organisées après la dissolution, les élections législatives à Saint-Pierre-de-Lages avaient placé en tête Dominique Faure (Majorité présidentielle) avec 36,38% au premier tour, devant Jacques Oberti (Union de la gauche) avec 32,97%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Jacques Oberti (Union de la gauche), avec 61,09%. Lors du scrutin européen avant qu'une dissolution ne passe par là, les électeurs de Saint-Pierre-de-Lages avaient cette fois donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 21,81% des bulletins. Le panorama politique de Saint-Pierre-de-Lages a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait refléter un fief macroniste, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme un secteur difficile à classer.
15:57 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Saint-Pierre-de-Lages ?
Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Saint-Pierre-de-Lages se sont révélés particulièrement parlants sur le paysage politique local. Rappelons que les électeurs avaient la possibilité de panacher à l'époque, cette élection s'étant déroulée sans liste, avec exclusivement des candidatures individuelles. Dès le premier tour, 15 candidats ont été élus. Lors de ce premier round, Frederic Rochis a recueilli le plus de suffrages avec 56,62% des soutiens, devant Florence Siorat qui a rassemblé 263 suffrages en sa faveur (56,19%). Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour les élections 2026 à Saint-Pierre-de-Lages, les citoyens sont de nouveau appelés à désigner leurs représentants dans cette configuration très particulière. Le dispositif électoral particulier sans liste n'est cependant plus en vigueur.
13:58 - Qui sont les candidats à Saint-Pierre-de-Lages pour la finale de l'élection municipale ?
Comme le montre la liste des candidats au deuxième tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs ont donc à départager la liste "S'engager Pleinement Durablement Localement" emmenée par Florence Siorat, Fabrice Crepy avec la liste "Ensemble, Continuons Pour Le Coeur Du Village" et Charlène Grabie avec la liste "Notre Commune Notre Priorité" pour le match retour ce dimanche. Afin de s'exprimer, les habitants de la ville pourront se rendre dans l'isoloir jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Saint-Pierre-de-Lages.
11:59 - Florence Siorat et Fabrice Crepy aux premières places il y a une semaine
Dans le cadre du premier tour des municipales à Saint-Pierre-de-Lages, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le rendez-vous a vu 75,52 % des inscrits se déplacer dans la ville. À l'issue du dépouillement, c'est Florence Siorat qui s'est arrogée la première place en s'adjugeant 41,11 % des suffrages exprimés. À sa suite, Fabrice Crepy a pris la position de dauphin avec 34,49 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Charlène Grabie a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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