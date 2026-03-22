Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-de-Varengeville : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Pierre-de-Varengeville

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Pierre-de-Varengeville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Patrick Lemesle
Patrick Lemesle Divers
AGIR COLLECTIVEMENT
  • Patrick Lemesle
  • Martine Lefez
  • Philippe Simon
  • Sylvie Biesuz
  • Vincent Duchemin
  • Julie Leproust
  • Christian Jouisse
  • Nathalie Mauger
  • Gilles Houard
  • Delphine Amouret
  • José Rougeolle
  • Céline Lainé
  • Walter Grout
  • Elisabeth Ghislaine Pierrette Simon Velly
  • Marc Becquet
  • Agathe Alberici
  • Mathieu Poixblanc
  • Anne Beucher
  • Guillaume Clatot
  • Cindy Croix
  • Jean Edde
Jean-Paul Franquin
Jean-Paul Franquin Divers
Bien vivre dans notre village Bâtir l'avenir
  • Jean-Paul Franquin
  • Coralie Bruyère
  • Olivier Robert
  • Jennifer Aubert
  • Mickaël Drapier
  • Florence Bouloché
  • Vincent Megret
  • Stéphanie Lelievre
  • Joël Dutouquet
  • Jessica Crétin
  • Olivier Villette
  • Linda Duval
  • Luc Cerles
  • Natacha Fosse
  • Sébastien Hede
  • Daniele Vépierre
  • Didier Courtois
  • Nahima Latreche
  • David Bruyère
Jean-Michel Mauger
Jean-Michel Mauger Divers
Une équipe, Un engagement, Votre avenir
  • Jean-Michel Mauger
  • Elodie Renault
  • Frédéric Mouquet
  • Bérengère Loeuillet
  • Frédéric Bureau
  • Betty Forestier
  • Dominique Jachimiak
  • Gaëlle Durand
  • Simon Benard
  • Angelique Lepeuple
  • Stéphane Caussiaux
  • Laura Amplement
  • Morgan Freland
  • Laurianne Escudier
  • Christian Gaudelette
  • Virginie Evelyne Ferreira
  • Guy Fournier
  • Julie Barron
  • Charles Lebret

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-de-Varengeville

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel MAUGER
Jean-Michel MAUGER (Ballotage) Une équipe, Un engagement, Votre avenir 		628 48,09%
Patrick Dominique LEMESLE
Patrick Dominique LEMESLE (Ballotage) AGIR COLLECTIVEMENT 		481 36,83%
Jean-Paul FRANQUIN
Jean-Paul FRANQUIN (Ballotage) Bien vivre dans notre village Bâtir l'avenir 		197 15,08%
Participation au scrutin Saint-Pierre-de-Varengeville
Taux de participation 70,31%
Taux d'abstention 29,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 1 350

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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