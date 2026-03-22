Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-de-Varengeville : les résultats du 2e tour
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Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-de-Varengeville [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Pierre-de-Varengeville sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Pierre-de-Varengeville.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Pierre-de-Varengeville
11:45 - Les résultats du premier tour de l'élection à Saint-Pierre-de-Varengeville
Jean-Michel Mauger a terminé en tête du premier round des municipales à Saint-Pierre-de-Varengeville la semaine dernière, avec 48,09 % des votes. Dans son sillage, Patrick Dominique Lemesle s'est classé deuxième avec 36,83 %. Un écart conséquent a été constaté entre les deux candidats. La meilleure place, déjà occupée il y a six ans, a été conservée pour Jean-Michel Mauger, mais il a marqué un léger repli de 5 points depuis. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Paul Franquin pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Saint-Pierre-de-Varengeville, le vote a mobilisé 70,31 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Pierre-de-Varengeville
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Pierre-de-Varengeville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Patrick Lemesle
Divers
AGIR COLLECTIVEMENT
|
|
Jean-Paul Franquin
Divers
Bien vivre dans notre village Bâtir l'avenir
|
|
Jean-Michel Mauger
Divers
Une équipe, Un engagement, Votre avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-de-Varengeville
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel MAUGER (Ballotage) Une équipe, Un engagement, Votre avenir
|628
|48,09%
|Patrick Dominique LEMESLE (Ballotage) AGIR COLLECTIVEMENT
|481
|36,83%
|Jean-Paul FRANQUIN (Ballotage) Bien vivre dans notre village Bâtir l'avenir
|197
|15,08%
|Participation au scrutin
|Saint-Pierre-de-Varengeville
|Taux de participation
|70,31%
|Taux d'abstention
|29,69%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,07%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,19%
|Nombre de votants
|1 350
Source : ministère de l’Intérieur
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