Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-des-Corps : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-des-Corps

Tête de listeListe
Olivier Conte
Olivier Conte Liste divers droite
SAINT-PIERRE AUTREMENT
  • Olivier Conte
  • Laurence Lefèvre
  • Alain Delanchy
  • Eloïse Drapeau
  • Mickaël Chapeau
  • Gamze Ak
  • Stéphane Audusseau
  • Marylee Hervet
  • Olivier Blain
  • Amélie Dumont
  • Pascal Tosch
  • Jeanine Métais
  • Benoît Sanchez
  • Cécile Bichon
  • Thierry Lefèvre
  • Hevva Ak
  • Mounir Habib
  • Yamna Brimou
  • Alain Garcia
  • Aurélia Drapeau
  • Raphaël Bichon
  • Angélique Laroche
  • Mükerrem Ak
  • Sandrine Zasso
  • Christian Bonnard
  • Isabelle Le Feron de Longcamp
  • Régis Durouchoux
  • Isabelle Danger
  • Gilles Frémont
  • Myriam Rapiteau
  • Sandro Pasqualetto
  • Pascaline Daumain
  • Pascal Danger
  • Samira Mokadem
  • Mohamed-Salah Denguiz
Anne Brunet
Anne Brunet Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Anne Brunet
  • Michel Deguet
  • Francesca Di Pietro
  • Patrick Guillot
  • Chantal Sornin
  • Thierry Vautrin
  • Soizic Jouan
  • Jean-Michel Hernandez
  • Anne-Marie Fouque
  • Jean-Louis Chainet
  • Noëlle Bresteau
  • Christian Aubineau
  • Sibylle Vautrin-Di Pietro
  • Didier Jubin
  • Françoise Payen
  • Moulay Bengoua
  • Martine Mochon
  • Garry Pierre-Michel
  • Katia Mandereau
  • Malik Bouhassoun
  • Marie-Louise Coirier
  • Abdel-Halim Guergour
  • Kheira Fahim
  • El Kamal Aouamri
  • Anaïs Massonneau
  • Alexis Leroy
  • Anne-Claire Gimenez
  • Mondher Derouiche
  • Josette Bouhassoun
  • Félix Vautrin-Di Pietro
  • Maha Derouiche
  • Stanislas Szczotkowski
  • Nicole Legeay
Michel Soulas
Michel Soulas Liste d'union à gauche
GAUCHE UNIE ET ECOLOGISTE A SAINT PIERRE DES CORPS
  • Michel Soulas
  • Elise Tesson
  • Cyrille Jeanneau
  • Aïcha Selatna
  • Abderhamane Djibaoui
  • Laëtitia Quintard
  • Gilles Albert
  • Mayyada Kheir
  • Anis Guelmami
  • Ra-Ma Colombe Biboka
  • Sébastien Boche
  • Christine Chafiol
  • Sébastien Faucheux
  • Ariane Berger
  • Julien Sauvion
  • Nadia Aissa
  • Léonard Lema--Fremont
  • Isabelle Barré
  • Rachid Belhaj
  • Francine Belleculee
  • Sébastien Bazaud
  • Anne Grandet
  • Louis Arnould
  • Peggy Leroy
  • Gilles Deguet
  • Christelle Nana
  • Tanguy Corre
  • Béatrice Grosleron
  • Christian Angele
  • Martine Dubray
  • Antoine Bernard
  • Bernadette Moulin
  • Alain Muller
  • Karima El Messaoudi Touati
  • Simon Destombes
Thomas Delplace
Thomas Delplace Liste de La France insoumise
FAISONS MIEUX AVEC VOUS !
  • Thomas Delplace
  • Rahima Mounir
  • Mehdi Yahya-Bey
  • Nadia Yahya-Bey
  • Sylvain Pinault
  • Maud Manlius
  • Maxime Leroy
  • Niouma Camara
  • Patrick Manlius
  • Ludivine Sethos
  • Mattéo Mancini
  • Roxane Sirven
  • Jérôme Hubert
  • Harmony Brousse
  • Romain Mekarni
  • Karine Tauran
  • Quentin Roulon
  • Christine Bonnin
  • Laurent Tuffery
  • Agathe Cochin
  • Enki Pontvianne
  • Michelle Denis
  • Claude Migeon
  • Aude-Marion Trojan
  • Michel Berraud
  • Bekhta Hennous
  • Hery Andriamaneva Ratsimihah
  • Catherine Garcia
  • Mohammed El Malqi
  • Yolande Thuet
  • Mathieu Bassot
  • Catherine Suire
  • Ahmed Bellil
  • Fatma Yahya-Bey
  • Filipe Marques

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel Francois
Emmanuel Francois (24 élus) Saint pierre autrement 		1 736 40,37%
  • Emmanuel Francois
  • Laurence Lefevre
  • Christian Bonnard
  • Eloïse Drapeau
  • Matthieu Lambert
  • Gania Bougadba
  • Amin Brimou
  • Marion Persiani
  • Alain Garcia
  • Jeanine Aveline Épouse Metais
  • Mickael Chapeau
  • Fatiha Kendri
  • Olivier Conte
  • Marylee Hervet
  • Nabil Benzait
  • Gamze Ak
  • Regis Durouchoux
  • Maeva Villette
  • Stephane Audusseau
  • Samira Mokadem
  • Mukerrem Ak
  • Pascaline Daumain
  • Romain Danger
  • Marilou Lambert-Sanchez
Michel Soulas
Michel Soulas (6 élus) Solidaire ecologique participative saint pierre des corps a gauches toute ! 		1 497 34,81%
  • Michel Soulas
  • Peggy Leroy
  • Guillaume Mouche
  • Laëtitia Allyasbgran-Quintard
  • Cedric Rosmorduc
  • Maoya Drici-Kouba
Cyrille Jeanneau
Cyrille Jeanneau (2 élus) J'aime saint pierre des corps 		651 15,13%
  • Cyrille Jeanneau
  • Claude Lala
François Lefevre
François Lefevre (1 élu) Agir ensemble-transition écologique et citoyenne 		416 9,67%
  • François Lefevre
Participation au scrutin Saint-Pierre-des-Corps
Taux de participation 41,12%
Taux d'abstention 58,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 407

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel Francois
Emmanuel Francois Saint pierre autrement 		1 180 29,35%
Michel Soulas
Michel Soulas "solidaire, ecologique, participative saint-pierre-des-corps a gauches toute !" 		1 103 27,43%
Cyrille Jeanneau
Cyrille Jeanneau J'aime saint pierre des corps 		624 15,52%
François Lefevre
François Lefevre Agir ensemble-transition écologique et citoyenne 		476 11,84%
Jean-Marc Pichon
Jean-Marc Pichon Saint pierre changeons d'r 		294 7,31%
Cindy Laigneau
Cindy Laigneau Pacte-populaire, anticapitaliste, pour une transformation écologique 		258 6,41%
Anne Brunet
Anne Brunet Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs 		85 2,11%
Participation au scrutin Saint-Pierre-des-Corps
Taux de participation 38,90%
Taux d'abstention 61,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 164

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-France Beaufils
Marie-France Beaufils (26 élus) Ensemble construisons l'avenir 		2 686 51,70%
  • Marie-France Beaufils
  • Jean-Marc Pichon
  • Martine Belnoue
  • Joël Pairis
  • Colette Gauthier
  • Ronan Lebert
  • Ouassila Soum
  • Daniel Menier
  • Karine Chauvet
  • Jean-Pierre Chipot
  • Christine Chafiol
  • Cyrille Jeanneau
  • Pauline Pairis
  • Jordi Saez
  • Laurence Berruet-Angele
  • David Patre
  • Sylvie Lenoble
  • Denis Marchand
  • Danièle Bouhourdin
  • Cédric Rosmorduc
  • Arlette David
  • Michel Soulas
  • Véronique Allain
  • Julien Hebert
  • Delphine Dupont
  • Gilles Moindrot
Mickaël Lécuyer
Mickaël Lécuyer (4 élus) Un nouvel elan pour saint pierre des corps 		1 139 21,92%
  • Mickaël Lécuyer
  • Jeanine Metais
  • Alain Garcia
  • Mounia Haddad
Bernadette Moulin
Bernadette Moulin (2 élus) Citoyens actifs et ouverts 		555 10,68%
  • Bernadette Moulin
  • Roger Lyaet
Patrick Bourbon
Patrick Bourbon (1 élu) Bourbon patrick 		424 8,16%
  • Patrick Bourbon
Michel Deguet
Michel Deguet Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		223 4,29%
Yvan Moquette
Yvan Moquette Pour l'abrogation de la reforme peillon des "rythmes scolaires", liste de defense de l'ecole republicaine, des services publics et des communes 		168 3,23%
Participation au scrutin Saint-Pierre-des-Corps
Taux de participation 51,34%
Taux d'abstention 48,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,84%
Nombre de votants 5 459

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