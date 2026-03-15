Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-des-Corps : les infos en direct
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-des-Corps [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Pierre-des-Corps sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Pierre-des-Corps.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Pierre-des-Corps
13:46 - Fiscalité à Saint-Pierre-des-Corps : un dossier sensible en vue des municipales 2026 ?
Tandis que les impôts locaux ont progressé à Saint-Pierre-des-Corps entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 15,20 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 189 400 euros environ la même année, contre 2 522 840 € enregistrés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement son produit et contraignant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Saint-Pierre-des-Corps est passé à près de 48,11 % en 2024 (contre 25,42 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Saint-Pierre-des-Corps s'est établi à 1 265 € en 2024, alors que ce montant se situait à 946 € quatre ans auparavant.
11:59 - Le bilan des dernières municipales à Saint-Pierre-des-Corps
Se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à Saint-Pierre-des-Corps peut être instructif. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Emmanuel Francois (Divers droite) a viré en tête en rassemblant 1 180 soutiens (29,35%). Sur la seconde marche, Michel Soulas (Parti communiste français) a obtenu 1 103 bulletins valides (27,43%). Cyrille Jeanneau (Parti socialiste) complétait le trio de tête, rassemblant 15,52% des suffrages. Avec un écart aussi réduit, la clôture du 2e tour interrogeait. A défaut de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec pas moins de 4 listes. Emmanuel Francois l'a finalement emporté avec 1 736 voix (40,37%), face à Michel Soulas avec 1 497 électeurs (34,81%) et Cyrille Jeanneau avec 15,13% des votants. Le suspense a fini par s’effacer devant une avance marquée et un triomphe sans équivoque. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Le candidat étiqueté Divers droite a sans doute tiré parti du report de votes des listes de droite, ajoutant 556 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Journée électorale à Saint-Pierre-des-Corps : les horaires des bureaux de vote
Les élections municipales 2026 offrent la possibilité aux électeurs de Saint-Pierre-des-Corps de s'exprimer sur la manière dont est organisée leur localité. À Saint-Pierre-des-Corps et ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Pour mémoire, c'est Emmanuel Francois (Divers droite) qui a remporté la mairie au second tour en 2020. Ces six années de gestion sont cette année au cœur du débat électoral. La liste de ceux qui souhaiteraient diriger la commune après les élections municipales 2026 à Saint-Pierre-des-Corps est mise à disposition ci-dessous. Pour voter, les électeurs de l'agglomération pourront se rendre aux urnes entre 8 h et 19 h, horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Saint-Pierre-des-Corps. Vous retrouverez les résultats à Saint-Pierre-des-Corps sur cette page à partir de 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-des-Corps
|Tête de listeListe
|
Olivier Conte
Liste divers droite
SAINT-PIERRE AUTREMENT
|
|
Anne Brunet
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Michel Soulas
Liste d'union à gauche
GAUCHE UNIE ET ECOLOGISTE A SAINT PIERRE DES CORPS
|
|
Thomas Delplace
Liste de La France insoumise
FAISONS MIEUX AVEC VOUS !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel Francois (24 élus) Saint pierre autrement
|1 736
|40,37%
|
|Michel Soulas (6 élus) Solidaire ecologique participative saint pierre des corps a gauches toute !
|1 497
|34,81%
|
|Cyrille Jeanneau (2 élus) J'aime saint pierre des corps
|651
|15,13%
|
|François Lefevre (1 élu) Agir ensemble-transition écologique et citoyenne
|416
|9,67%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Pierre-des-Corps
|Taux de participation
|41,12%
|Taux d'abstention
|58,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 407
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel Francois Saint pierre autrement
|1 180
|29,35%
|Michel Soulas "solidaire, ecologique, participative saint-pierre-des-corps a gauches toute !"
|1 103
|27,43%
|Cyrille Jeanneau J'aime saint pierre des corps
|624
|15,52%
|François Lefevre Agir ensemble-transition écologique et citoyenne
|476
|11,84%
|Jean-Marc Pichon Saint pierre changeons d'r
|294
|7,31%
|Cindy Laigneau Pacte-populaire, anticapitaliste, pour une transformation écologique
|258
|6,41%
|Anne Brunet Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs
|85
|2,11%
|Participation au scrutin
|Saint-Pierre-des-Corps
|Taux de participation
|38,90%
|Taux d'abstention
|61,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 164
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-France Beaufils (26 élus) Ensemble construisons l'avenir
|2 686
|51,70%
|
|Mickaël Lécuyer (4 élus) Un nouvel elan pour saint pierre des corps
|1 139
|21,92%
|
|Bernadette Moulin (2 élus) Citoyens actifs et ouverts
|555
|10,68%
|
|Patrick Bourbon (1 élu) Bourbon patrick
|424
|8,16%
|
|Michel Deguet Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|223
|4,29%
|Yvan Moquette Pour l'abrogation de la reforme peillon des "rythmes scolaires", liste de defense de l'ecole republicaine, des services publics et des communes
|168
|3,23%
|Participation au scrutin
|Saint-Pierre-des-Corps
|Taux de participation
|51,34%
|Taux d'abstention
|48,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,84%
|Nombre de votants
|5 459
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