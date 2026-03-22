Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-des-Corps : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-des-Corps [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Pierre-des-Corps sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Pierre-des-Corps.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Pierre-des-Corps
11:52 - Olivier Conte largement en tête des municipales dimanche dernier
Olivier Conte (Divers droite) a terminé en tête du premier volet de l'élection municipale à Saint-Pierre-des-Corps la semaine dernière, avec 49,75 % des voix. Michel Soulas (Union de la gauche) a pris la position de dauphin avec 32,70 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré une domination claire. Pour compléter ce tableau, avec 14,57 %, Thomas Delplace (La France insoumise) s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Anne Brunet, portant la nuance Extrême gauche, a terminé avec 2,97 % des bulletins, un score insuffisant pour figurer au second tour. Enfin, concernant la participation à Saint-Pierre-des-Corps, le vote a vu 49,32 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Pierre-des-Corps
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Pierre-des-Corps a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Olivier Conte
Liste divers droite
SAINT-PIERRE AUTREMENT
|
|
Michel Soulas
Liste divers gauche
LA GAUCHE UNIE ET ECOLOGISTES A SAINT-PIERRE-DES-CORPS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-des-Corps
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier CONTE (Ballotage) SAINT-PIERRE AUTREMENT
|2 475
|49,75%
|Michel SOULAS (Ballotage) GAUCHE UNIE ET ECOLOGISTE A SAINT PIERRE DES CORPS
|1 627
|32,70%
|Thomas DELPLACE (Ballotage) FAISONS MIEUX AVEC VOUS !
|725
|14,57%
|Anne BRUNET Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|148
|2,97%
|Participation au scrutin
|Saint-Pierre-des-Corps
|Taux de participation
|49,32%
|Taux d'abstention
|50,68%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,78%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Nombre de votants
|5 110
Source : ministère de l’Intérieur
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