Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-des-Corps : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Pierre-des-Corps

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Pierre-des-Corps a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Olivier Conte
Olivier Conte Liste divers droite
SAINT-PIERRE AUTREMENT
  • Olivier Conte
  • Laurence Lefèvre
  • Alain Delanchy
  • Eloïse Drapeau
  • Mickaël Chapeau
  • Gamze Ak
  • Stéphane Audusseau
  • Marylee Hervet
  • Olivier Blain
  • Amélie Dumont
  • Pascal Tosch
  • Jeanine Métais
  • Benoît Sanchez
  • Cécile Bichon
  • Thierry Lefèvre
  • Hevva Ak
  • Mounir Habib
  • Yamna Brimou
  • Alain Garcia
  • Aurélia Drapeau
  • Raphaël Bichon
  • Angélique Laroche
  • Mükerrem Ak
  • Sandrine Zasso
  • Christian Bonnard
  • Isabelle Le Feron de Longcamp
  • Régis Durouchoux
  • Isabelle Danger
  • Gilles Frémont
  • Myriam Rapiteau
  • Sandro Pasqualetto
  • Pascaline Daumain
  • Pascal Danger
  • Samira Mokadem
  • Mohamed-Salah Denguiz
Michel Soulas
Michel Soulas Liste divers gauche
LA GAUCHE UNIE ET ECOLOGISTES A SAINT-PIERRE-DES-CORPS
  • Michel Soulas
  • Nadia Yahya-Bey
  • Cyrille Jeanneau
  • Élise Tesson
  • Thomas Delplace
  • Aïcha Selatna
  • Abderhamane Djibaoui
  • Laëtitia Quintard
  • Mehdi Yahya-Bey
  • Mayyada Kheir
  • Gilles Albert
  • Roxane Sirven
  • Anis Guelmami
  • Ra-Ma Colombe Biboka
  • Sébastien Faucheux
  • Maud Manlius
  • Julien Sauvion
  • Christine Chafiol
  • Sylvain Pinault
  • Ariane Berger
  • Sébastien Bazaud
  • Niouma Camara
  • Léonard Lema--Fremont
  • Isabelle Barré
  • Mattéo Mancini
  • Nadia Aissa
  • Rachid Belhaj
  • Francine Belleculee
  • Patrick Manlius
  • Peggy Leroy
  • Gilles Deguet
  • Karine Tauran
  • Tanguy Corre
  • Christelle Nana
  • Michel Berraud

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-des-Corps

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier CONTE
Olivier CONTE (Ballotage) SAINT-PIERRE AUTREMENT 		2 475 49,75%
Michel SOULAS
Michel SOULAS (Ballotage) GAUCHE UNIE ET ECOLOGISTE A SAINT PIERRE DES CORPS 		1 627 32,70%
Thomas DELPLACE
Thomas DELPLACE (Ballotage) FAISONS MIEUX AVEC VOUS ! 		725 14,57%
Anne BRUNET
Anne BRUNET Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		148 2,97%
Participation au scrutin Saint-Pierre-des-Corps
Taux de participation 49,32%
Taux d'abstention 50,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 5 110

Source : ministère de l’Intérieur

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