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19:21 - L'avenir de la France se décide aussi à Saint-Pierre-des-Corps La démographie et le contexte socio-économique de Saint-Pierre-des-Corps contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 19,25% et une densité de population de 1392 hab/km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2 223 €/mois, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 16,78% et d'une population immigrée de 19,66% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Pierre-des-Corps mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 29,97% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Saint-Pierre-des-Corps aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national avait échoué à grimper dans les listes qui comptent lors des élections municipales à Saint-Pierre-des-Corps il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen récoltait 16,76% des voix lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 31,83% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 15,49% au représentant du parti au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Pierre-des-Corps comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 20,47% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 18,67% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il terminera avec 25,77% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle abstention attendre à Saint-Pierre-des-Corps aux municipales ? Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 38,90 % à Saint-Pierre-des-Corps lors des municipales de 2020 (un taux inférieur aux 44,7 % du pays) alors que l'événement était incertain, dans un contexte d'épidémie de Covid. La course à l'Élysée en 2022 avait en revanche attiré les électeurs, avec 67,75 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 32,25 %). La participation aux législatives, mesurée pour sa part à 44,82 % en 2022, a fortement évolué pour atteindre 60,70 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 46,13 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée en retrait des urnes. Pour ces municipales 2026, cette particularité à Saint-Pierre-des-Corps sera en définitive primordiale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Que retenir pour l'année de la dissolution à Saint-Pierre-des-Corps ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Saint-Pierre-des-Corps. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement portés sur Manon Aubry (22,93%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Saint-Pierre-des-Corps avaient ensuite propulsé aux avants-postes Sandra Barbier (Union de la gauche) avec 51,91% au premier tour, devant Jules Robin (Union de l'extrême droite) avec 18,67%. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Henri Alfandari (Majorité présidentielle), avec 74,23%.

14:57 - Dernière présidentielle à Saint-Pierre-des-Corps : ce qu'il faut retenir Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Saint-Pierre-des-Corps plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 39,12% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui obtenait 21,12%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Pierre-des-Corps, les électeurs accordaient 68,17% pour Emmanuel Macron, contre 31,83% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Saint-Pierre-des-Corps accordaient leurs suffrages à Roxane Sirven (Nupes) avec 48,53% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Roxane Sirven virant de nouveau en tête avec 67,43% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Saint-Pierre-des-Corps s'affirme comme un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - Fiscalité à Saint-Pierre-des-Corps : un dossier sensible en vue des municipales 2026 ? Tandis que les impôts locaux ont progressé à Saint-Pierre-des-Corps entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 15,20 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 189 400 euros environ la même année, contre 2 522 840 € enregistrés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement son produit et contraignant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Saint-Pierre-des-Corps est passé à près de 48,11 % en 2024 (contre 25,42 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Saint-Pierre-des-Corps s'est établi à 1 265 € en 2024, alors que ce montant se situait à 946 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Saint-Pierre-des-Corps Se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à Saint-Pierre-des-Corps peut être instructif. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Emmanuel Francois (Divers droite) a viré en tête en rassemblant 1 180 soutiens (29,35%). Sur la seconde marche, Michel Soulas (Parti communiste français) a obtenu 1 103 bulletins valides (27,43%). Cyrille Jeanneau (Parti socialiste) complétait le trio de tête, rassemblant 15,52% des suffrages. Avec un écart aussi réduit, la clôture du 2e tour interrogeait. A défaut de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec pas moins de 4 listes. Emmanuel Francois l'a finalement emporté avec 1 736 voix (40,37%), face à Michel Soulas avec 1 497 électeurs (34,81%) et Cyrille Jeanneau avec 15,13% des votants. Le suspense a fini par s’effacer devant une avance marquée et un triomphe sans équivoque. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Le candidat étiqueté Divers droite a sans doute tiré parti du report de votes des listes de droite, ajoutant 556 voix supplémentaires entre les deux tours.