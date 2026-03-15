Résultat municipale 2026 à Saint-Pierre-des-Corps (37700) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Pierre-des-Corps a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Pierre-des-Corps, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-des-Corps [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier CONTE SAINT-PIERRE AUTREMENT
|2 475
|49,75%
|Michel SOULAS GAUCHE UNIE ET ECOLOGISTE A SAINT PIERRE DES CORPS
|1 627
|32,70%
|Thomas DELPLACE FAISONS MIEUX AVEC VOUS !
|725
|14,57%
|Anne BRUNET Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|148
|2,97%
|Participation au scrutin
|Saint-Pierre-des-Corps
|Taux de participation
|49,32%
|Taux d'abstention
|50,68%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,78%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Nombre de votants
|5 110
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Pierre-des-Corps [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Pierre-des-Corps en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Pierre-des-Corps
19:21 - L'avenir de la France se décide aussi à Saint-Pierre-des-Corps
La démographie et le contexte socio-économique de Saint-Pierre-des-Corps contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 19,25% et une densité de population de 1392 hab/km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2 223 €/mois, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 16,78% et d'une population immigrée de 19,66% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Pierre-des-Corps mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 29,97% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.
17:57 - Quel résultat pour le RN à Saint-Pierre-des-Corps aux élections de 2026 ?
Le Rassemblement national avait échoué à grimper dans les listes qui comptent lors des élections municipales à Saint-Pierre-des-Corps il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen récoltait 16,76% des voix lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 31,83% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 15,49% au représentant du parti au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Pierre-des-Corps comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 20,47% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 18,67% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il terminera avec 25,77% le dimanche suivant.
16:58 - Quelle abstention attendre à Saint-Pierre-des-Corps aux municipales ?
Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 38,90 % à Saint-Pierre-des-Corps lors des municipales de 2020 (un taux inférieur aux 44,7 % du pays) alors que l'événement était incertain, dans un contexte d'épidémie de Covid. La course à l'Élysée en 2022 avait en revanche attiré les électeurs, avec 67,75 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 32,25 %). La participation aux législatives, mesurée pour sa part à 44,82 % en 2022, a fortement évolué pour atteindre 60,70 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 46,13 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée en retrait des urnes. Pour ces municipales 2026, cette particularité à Saint-Pierre-des-Corps sera en définitive primordiale dans l'épilogue du scrutin.
15:59 - Que retenir pour l'année de la dissolution à Saint-Pierre-des-Corps ?
Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Saint-Pierre-des-Corps. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement portés sur Manon Aubry (22,93%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Saint-Pierre-des-Corps avaient ensuite propulsé aux avants-postes Sandra Barbier (Union de la gauche) avec 51,91% au premier tour, devant Jules Robin (Union de l'extrême droite) avec 18,67%. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Henri Alfandari (Majorité présidentielle), avec 74,23%.
14:57 - Dernière présidentielle à Saint-Pierre-des-Corps : ce qu'il faut retenir
Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Saint-Pierre-des-Corps plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 39,12% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui obtenait 21,12%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Pierre-des-Corps, les électeurs accordaient 68,17% pour Emmanuel Macron, contre 31,83% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Saint-Pierre-des-Corps accordaient leurs suffrages à Roxane Sirven (Nupes) avec 48,53% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Roxane Sirven virant de nouveau en tête avec 67,43% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Saint-Pierre-des-Corps s'affirme comme un bastion historique de la gauche radicale.
12:58 - Fiscalité à Saint-Pierre-des-Corps : un dossier sensible en vue des municipales 2026 ?
Tandis que les impôts locaux ont progressé à Saint-Pierre-des-Corps entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 15,20 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 189 400 euros environ la même année, contre 2 522 840 € enregistrés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement son produit et contraignant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Saint-Pierre-des-Corps est passé à près de 48,11 % en 2024 (contre 25,42 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Saint-Pierre-des-Corps s'est établi à 1 265 € en 2024, alors que ce montant se situait à 946 € quatre ans auparavant.
11:59 - Le bilan des dernières municipales à Saint-Pierre-des-Corps
Se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à Saint-Pierre-des-Corps peut être instructif. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Emmanuel Francois (Divers droite) a viré en tête en rassemblant 1 180 soutiens (29,35%). Sur la seconde marche, Michel Soulas (Parti communiste français) a obtenu 1 103 bulletins valides (27,43%). Cyrille Jeanneau (Parti socialiste) complétait le trio de tête, rassemblant 15,52% des suffrages. Avec un écart aussi réduit, la clôture du 2e tour interrogeait. A défaut de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec pas moins de 4 listes. Emmanuel Francois l'a finalement emporté avec 1 736 voix (40,37%), face à Michel Soulas avec 1 497 électeurs (34,81%) et Cyrille Jeanneau avec 15,13% des votants. Le suspense a fini par s’effacer devant une avance marquée et un triomphe sans équivoque. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Le candidat étiqueté Divers droite a sans doute tiré parti du report de votes des listes de droite, ajoutant 556 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Journée électorale à Saint-Pierre-des-Corps : les horaires des bureaux de vote
Les élections municipales 2026 offrent la possibilité aux électeurs de Saint-Pierre-des-Corps de s'exprimer sur la manière dont est organisée leur localité. À Saint-Pierre-des-Corps et ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Pour mémoire, c'est Emmanuel Francois (Divers droite) qui a remporté la mairie au second tour en 2020. Ces six années de gestion sont cette année au cœur du débat électoral. La liste de ceux qui souhaiteraient diriger la commune après les élections municipales 2026 à Saint-Pierre-des-Corps est mise à disposition ci-dessous. Pour voter, les électeurs de l'agglomération pourront se rendre aux urnes entre 8 h et 19 h, horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Saint-Pierre-des-Corps. Vous retrouverez les résultats à Saint-Pierre-des-Corps sur cette page à partir de 20 h.
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