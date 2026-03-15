Résultat municipale 2026 à Saint-Pierre-des-Corps (37700) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Pierre-des-Corps a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Pierre-des-Corps, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-des-Corps [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier CONTE
Olivier CONTE SAINT-PIERRE AUTREMENT 		2 475 49,75%
Michel SOULAS
Michel SOULAS GAUCHE UNIE ET ECOLOGISTE A SAINT PIERRE DES CORPS 		1 627 32,70%
Thomas DELPLACE
Thomas DELPLACE FAISONS MIEUX AVEC VOUS ! 		725 14,57%
Anne BRUNET
Anne BRUNET Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		148 2,97%
Participation au scrutin Saint-Pierre-des-Corps
Taux de participation 49,32%
Taux d'abstention 50,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 5 110

Source : ministère de l’Intérieur

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