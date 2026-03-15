Résultat municipale 2026 à Saint-Pierre-du-Perray (91280) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Pierre-du-Perray a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Pierre-du-Perray, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-du-Perray [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique VEROTS
Dominique VEROTS (30 élus) Ensemble pour Saint-Pierre-du-Perray 		2 961 81,44%
  • Dominique VEROTS
  • Annick VIGUIE
  • Gaetan STANICHIT
  • Annick DISCHBEIN
  • Titouan BEL ANGE
  • Lisbeth CAUX
  • Wilbert JEAN
  • Murielle CHICHA GARY
  • Michael GANEM
  • Saliha OUAZZANI IBRAHIMI
  • Andre GARNIER
  • Nathalie RATHIER
  • Madior DIENG
  • Isabelle PERRIN
  • Bruno TURCO
  • Marie-Adeline MAILLARD
  • Stephane CAZORLA
  • Julia BISSON - DE OLIVEIRA
  • Alexandre VARAILLES
  • Helena PINHEIRO
  • Cedric HEIL
  • Rokhaya NIANG
  • Khalid KADDAR
  • Christine TABUENCA
  • Aurelien SALMON
  • Danielle BARBOSA LELLOUCHE
  • Jack CABRAL PEREZ
  • Pascale DRIESCH
  • Axel DAMOUR
  • Sujitha MUTHUCUMARU
Marie-France WINGHARDT
Marie-France WINGHARDT (3 élus) "S'UNIR POUR SAINT-PIERRE" 		675 18,56%
  • Marie-France WINGHARDT
  • Kamel DIB
  • Laure CASTEJON
Participation au scrutin Saint-Pierre-du-Perray
Taux de participation 49,47%
Taux d'abstention 50,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Nombre de votants 3 806

Source : ministère de l’Intérieur

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