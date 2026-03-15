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19:21 - Comment la composition démographique de Saint-Pierre-du-Perray façonne les résultats électoraux ? En pleine campagne électorale municipale, Saint-Pierre-du-Perray se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 12 071 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 813 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 353 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (89,74%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 899 personnes (7,45%) apporte une richesse culturelle précieuse. Dans cette diversité sociale, 53,51% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 350,82 €, accable une commune qui désire plus de prospérité. À Saint-Pierre-du-Perray, où les moins de 30 ans correspondent à 45% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Quelle est la place du RN à Saint-Pierre-du-Perray ? Le RN était exclu du groupe de tête lors des élections locales à Saint-Pierre-du-Perray il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 20,12% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 37,96% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 18,87% au candidat RN au tour 1. Un score insuffisant, à Saint-Pierre-du-Perray comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 30,70% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 33,27% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 40,57% lors du vote définitif.

16:58 - Une participation de 42,29 % à Saint-Pierre-du-Perray aux dernières municipales Pour cette municipale, la mobilisation des votants à Saint-Pierre-du-Perray sera primordiale dans l'aboutissement du scrutin. Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 42,29 % lors des municipales de 2020 (un taux aligné sur les 44,7 % nationaux) alors que le scrutin se tenait dans un contexte d'épidémie de Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi réuni 76,23 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une participation de 42,99 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 66,22 % en 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient concentré 48,68 % des électeurs. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le territoire se positionne donc sensiblement comme une zone en déficit de participation.

15:59 - Le vote de Saint-Pierre-du-Perray nettement ancré à droite il y a deux ans Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Saint-Pierre-du-Perray avaient placé en tête Julie Ozenne (Union de la gauche) avec 35,49% au premier tour, devant Paul-Henri Merrien (Rassemblement National) avec 33,27%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Julie Ozenne culminant à 59,43% des votes sur place. Les Européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Saint-Pierre-du-Perray avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (30,70%), devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait récolté 18,91% des suffrages. Le contexte politique de Saint-Pierre-du-Perray a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme un bastion de la gauche radicale, elle s'est affichée dès lors comme un secteur difficile à classer.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections il y a 4 ans à Saint-Pierre-du-Perray ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Pierre-du-Perray voyait Jean-Luc Mélenchon prendre le leadership localement avec 28,00% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 27,84%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 62,04% pour Emmanuel Macron, contre 37,96% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Pierre-du-Perray soutenaient en priorité Nadhera Beletreche (Nupes) avec 33,45% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Marie Guévenoux (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 50,78% des suffrages. Cette physionomie politique de Saint-Pierre-du-Perray dessine ainsi une commune très ancrée à gauche.

12:58 - Les impôts locaux, enjeu de campagne à Saint-Pierre-du-Perray ? Tandis que les impôts locaux ont progressé à Saint-Pierre-du-Perray entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 18,78 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 124 660 €. Une somme bien en-dessous des quelque 3,66671 millions d'euros enregistrés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais une recette marginale, ce qui justifie cette baisse drastique de produit pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Saint-Pierre-du-Perray a évolué pour se fixer à 43,31 % en 2024 (contre 19,94 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Saint-Pierre-du-Perray s'est chiffrée à environ 1 389 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 182 € quatre ans auparavant.

11:59 - La liste Divers en tête à Saint-Pierre-du-Perray lors des dernières municipales Quel avait été le dénouement des élections municipales précédentes à Saint-Pierre-du-Perray ? Au terme du premier tour à l'époque, Dominique Verots (Divers) a imposé son rythme en totalisant 31,34% des soutiens. En deuxième position, Pierre De Rus (Divers) a obtenu 25,45% des bulletins valides. Le trio de tête a été complété par Catherine Aliquot-Vialat (Divers droite), obtenant 500 suffrages (17,03%). Une distance large. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 4 listes candidates. Dominique Verots l'a finalement emporté avec 1 294 suffrages (45,70%), face à Pierre De Rus s'adjugeant 717 électeurs (25,32%) et Catherine Aliquot-Vialat obtenant 17,16% des suffrages. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Divers a sans doute tiré parti des votes des listes du centre éliminées, ajoutant 374 voix supplémentaires entre les deux tours. L'équipe des challengers se doit coûte que coûte de neutraliser la prime accordée au sortant dès le premier tour ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.