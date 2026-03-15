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19:19 - Dynamique électorale à Saint-Pierre-du-Regard : une analyse socio-démographique Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Pierre-du-Regard mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'affecter le résultat des municipales. Dans le village, 25% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 14,91% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de familles détenant au moins une voiture (73,68%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 744 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,47%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,30%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Pierre-du-Regard mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 31,04% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Le RN monte-t-il à Saint-Pierre-du-Regard ? Le mouvement lepéniste ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière élection municipale à Saint-Pierre-du-Regard en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 36,37% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 56,32% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 23,05% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le parti nationaliste arrachait 41,23% des voix dans la commune. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 43,25% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 43,03% pour le parti nationaliste. Il terminera avec 47,06% lors du vote final.

16:58 - Aux dernières municipales, 46,88 % d'abstention à Saint-Pierre-du-Regard Pour rappel, l'abstention atteignait 46,88 % à Saint-Pierre-du-Regard lors des dernières municipales, un score en demi-teinte alors qu'à cause du Covid, bon nombre d'électeurs avaient opté pour rester chez eux. Il est en effet communément admis que l'élection municipale reste, avec l'élection du président de la République, le moment où les Français votent le plus, étant attachés au choix de leur édile et du chef de l'État. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'élever à 21,58 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 49,91 % en 2022 à seulement 29,81 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 47,13 % (contre 48,51 % en France). Regarder à la loupe ce parcours lors des dernières élections permet d'identifier Saint-Pierre-du-Regard comme une localité où l'abstention est contenue au regard des moyennes nationales. Pour ces municipales 2026, cette contingence à Saint-Pierre-du-Regard sera en tout cas déterminante dans l'issue du scrutin.

15:59 - Les européennes et législatives de 2024 : quel verdict à Saint-Pierre-du-Regard ? Le panorama politique de Saint-Pierre-du-Regard a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national. Les Européennes 2024 à Saint-Pierre-du-Regard avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (43,25%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait récolté 12,96% des voix. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Pierre-du-Regard accordaient leurs suffrages à Ludmila Petchenina (Rassemblement National) avec 43,03% au premier tour. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Jérôme Nury (Divers droite), avec 52,94%.

14:57 - Saint-Pierre-du-Regard : des suffrages très parlants lors des scrutins il y a 4 ans En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Pierre-du-Regard voyait Marine Le Pen finir en tête localement avec 36,37% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 24,54%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en donnant 56,32% pour Marine Le Pen, contre 43,68% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Pierre-du-Regard plébiscitaient Jérôme Nury (LR) avec 31,43% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jérôme Nury virant de nouveau en tête avec 58,77% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Saint-Pierre-du-Regard un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Saint-Pierre-du-Regard Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Saint-Pierre-du-Regard, la somme moyenne réglée par ménage imposable a atteint environ 466 euros en 2024 (dernière année connue), un chiffre à comparer avec les 254 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est maintenu à un peu plus de 33,89 % en 2024, comme en 2020. Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 10 600 euros en 2024. Un produit qui est loin des 126 400 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 9,86 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Saint-Pierre-du-Regard L'analyse des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Saint-Pierre-du-Regard est très instructive. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Michèle Guicheteau a décroché la première place en récoltant 309 bulletins (56,18%). À sa poursuite, Christian Jenvrin a engrangé 43,81% des bulletins valides. Cette victoire sans appel de Michèle Guicheteau a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour cette municipale 2026 à Saint-Pierre-du-Regard, cette dynamique a forcément dicté les stratégies des différents camps. Au vu de cette victoire retentissante, le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.