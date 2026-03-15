Résultat municipale 2026 à Saint-Pierre-du-Regard (61790) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Pierre-du-Regard a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Pierre-du-Regard, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-du-Regard [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian JENVRIN
Christian JENVRIN (13 élus) AGIR et SERVIR avec RESPONSABILITÉ pour Saint Pierre du Regard 		467 63,36%
  • Christian JENVRIN
  • Maëlle GUYOT
  • Dominique SANDRET
  • Aline PELLUET
  • Jean-François CALBRIS
  • Prisca ESPANOCHE - VAUBAILLON
  • Michel CORBIN MONTEMBAUX
  • Anne-Marie MARAIS
  • Aurélien VILLENEUVE
  • Catherine HEBERT LEHERQUER
  • Nathan CHAUFFRAY
  • Christelle FILLET
  • Eric PARIS
Sylvain VOISIN
Sylvain VOISIN (2 élus) SAINT PIERRE : Nouvelle aventure, nouveaux regards 		270 36,64%
  • Sylvain VOISIN
  • Sophie QUEUDEVILLE
Participation au scrutin Saint-Pierre-du-Regard
Taux de participation 68,41%
Taux d'abstention 31,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 747

Source : ministère de l’Intérieur

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