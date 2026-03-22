Résultat municipale 2026 à Saint-Pierre-en-Auge (14140) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-en-Auge a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Pierre-en-Auge, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-en-Auge [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe ROBERT
Christophe ROBERT (45 élus) ENSEMBLE 		1 769 54,97%
  • Christophe ROBERT
  • Aurélie VERNAUDON
  • Claude LACOUR
  • Geneviève AUGÉ
  • Théo PIEDNOËL
  • Sylviane PRALUS
  • Bruno TRAVERT
  • Sophie DANVY
  • Guillaume LAISNE
  • Sonia OLIVIERO
  • Gilbert TIRARD
  • Nicole PERRÉE
  • Emmanuel BRESSON
  • Mélanie TIRARD
  • Alain MARIE
  • Charline POUILLET
  • Olivier STOREZ
  • Marie-Anne GUILHOU
  • Luc DEREPAS
  • Christine SAILLY
  • Frédéric CORDIER
  • Dominique FLEURIOT
  • Ronnie MEZIERES
  • Martine DESCHAMPS
  • Sylvain ANDRÉ
  • Marie-Luce THIERY-LABIAUSSE
  • David ALLIOT
  • Emilie ALBERTELLI
  • Sébastien SYS
  • Delphine LEGARLANTEZECK
  • Pierre MAITRE
  • Chelsea WILLIAMS
  • Jean-Romain BAYOUD
  • Léa PASDELOUP
  • Guy MEZERETTE
  • Martine CHARTIER
  • Luc CHAUFFARD
  • Marie-Josèphe LEMAITRE
  • Paul MANEUVRIER
  • Nathalie OMOND
  • Paul AULNETTE
  • Severine ROCHERIEUX
  • Stéphane MAUGER-COUTEAU
  • Virginie BOISSEAU
  • Clément JOUAN
Gilles LEMARIÉ
Gilles LEMARIÉ (10 élus) AGIR POUR SAINT PIERRE EN AUGE 		1 180 36,67%
  • Gilles LEMARIÉ
  • Jocelyne FOUQUES
  • François BUFFET
  • Barbara DELAMARCHE
  • Denis DUBOIS
  • Corinne BATAILLE
  • Emmanuel MOREL
  • Valérie FOUQUES
  • Maxime DRUMARD
  • Anne-Marie ESCLATTIER
Daniel GUILBERT
Daniel GUILBERT (2 élus) Saint Pierre en Auge AUTREMENT 		269 8,36%
  • Daniel GUILBERT
  • Sonia SAINSON
Participation au scrutin Saint-Pierre-en-Auge
Taux de participation 56,58%
Taux d'abstention 43,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 3 277

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Pierre-en-Auge - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe ROBERT
Christophe ROBERT (Ballotage) ENSEMBLE 		1 471 48,84%
Gilles LEMARIÉ
Gilles LEMARIÉ (Ballotage) AGIR POUR SAINT PIERRE EN AUGE 		1 165 38,68%
Daniel GUILBERT
Daniel GUILBERT (Ballotage) Saint Pierre en Auge AUTREMENT 		376 12,48%
Participation au scrutin Saint-Pierre-en-Auge
Taux de participation 54,26%
Taux d'abstention 45,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,97%
Nombre de votants 3 143

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