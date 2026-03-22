Résultat municipale 2026 à Saint-Pierre-en-Auge (14140) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-en-Auge a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Pierre-en-Auge, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-en-Auge [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe ROBERT (45 élus) ENSEMBLE
|1 769
|54,97%
|
|Gilles LEMARIÉ (10 élus) AGIR POUR SAINT PIERRE EN AUGE
|1 180
|36,67%
|
|Daniel GUILBERT (2 élus) Saint Pierre en Auge AUTREMENT
|269
|8,36%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Pierre-en-Auge
|Taux de participation
|56,58%
|Taux d'abstention
|43,42%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Nombre de votants
|3 277
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Pierre-en-Auge - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe ROBERT (Ballotage) ENSEMBLE
|1 471
|48,84%
|Gilles LEMARIÉ (Ballotage) AGIR POUR SAINT PIERRE EN AUGE
|1 165
|38,68%
|Daniel GUILBERT (Ballotage) Saint Pierre en Auge AUTREMENT
|376
|12,48%
|Participation au scrutin
|Saint-Pierre-en-Auge
|Taux de participation
|54,26%
|Taux d'abstention
|45,74%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,20%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,97%
|Nombre de votants
|3 143
Election municipale 2026 à Saint-Pierre-en-Auge [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Pierre-en-Auge sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Pierre-en-Auge.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Pierre-en-Auge
18:36 - Quels enseignements pour l'année de la dissolution à Saint-Pierre-en-Auge ?
Provoquées par la dissolution de l'Assemblée, les élections législatives à Saint-Pierre-en-Auge avaient favorisé Edouard Fauvage (Rassemblement National) avec 43,19% au premier tour, devant Jérémie Patrier-Leitus (Ensemble !) avec 37,80%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Jérémie Patrier-Leitus (Majorité présidentielle), avec 51,30%. Lors des élections européennes précédemment, le podium à Saint-Pierre-en-Auge s'était cette fois cristallisé autour de Jordan Bardella (41,02%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (16,48%) et Raphaël Glucksmann (9,40%). Cette analyse des scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Saint-Pierre-en-Auge restait à l'époque une terre de droite nationaliste.
15:57 - Le bilan des dernières élections municipales à Saint-Pierre-en-Auge
Les résultats des précédentes élections municipales à Saint-Pierre-en-Auge ont offert un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. Au soir du premier tour, Jacky Marie (Divers) a imposé son rythme en rassemblant 46,76% des suffrages. En deuxième position, Sylviane Pralus (Divers) a engrangé 33,12% des bulletins valides. La troisième place est revenue à Denis Dubois (Divers), rassemblant 20,11% des bulletins. Une distance significative. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Jacky Marie l'a finalement emporté avec 57,31% des voix, face à Sylviane Pralus s'adjugeant 1 217 électeurs inscrits (42,68%). La prime au premier s'est amplifiée, débouchant sur un succès écrasant et indiscutable. Jacky Marie a pu bénéficier du report de voix des électeurs Divers, engrangeant 462 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - 3 candidats en lice pour le 2e tour de l'élection municipale à Saint-Pierre-en-Auge
Comme l'indiquent les candidatures pour le deuxième tour communiquées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, Christophe Robert, Gilles Lemarié et Daniel Guilbert se retrouvent donc ce dimanche à ce deuxième passage dans les isoloirs. Les 5 792 électeurs de la commune pourront se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 6 bureaux de vote de Saint-Pierre-en-Auge, afin de accomplir leur devoir de citoyen.
11:59 - Que disaient les résultats des municipales à Saint-Pierre-en-Auge dimanche dernier ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Saint-Pierre-en-Auge, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le rendez-vous a vu 54,26 % des inscrits se déplacer dans la ville. Pour ce premier tour, c'est Christophe Robert (Divers centre) qui a pris la tête avec 48,84 % des bulletins valides. À sa suite, Gilles Lemarié (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 38,68 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Du côté des autres candidats, avec 12,48 %, Daniel Guilbert (Divers gauche) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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