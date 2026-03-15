Résultat municipale 2026 à Saint-Pierre-en-Auge (14140) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Pierre-en-Auge a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Pierre-en-Auge, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-en-Auge [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe ROBERT
Christophe ROBERT ENSEMBLE 		1 471 48,84%
Gilles LEMARIÉ
Gilles LEMARIÉ AGIR POUR SAINT PIERRE EN AUGE 		1 165 38,68%
Daniel GUILBERT
Daniel GUILBERT Saint Pierre en Auge AUTREMENT 		376 12,48%
Participation au scrutin Saint-Pierre-en-Auge
Taux de participation 54,26%
Taux d'abstention 45,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,97%
Nombre de votants 3 143

Source : ministère de l’Intérieur

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