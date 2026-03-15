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19:16 - Saint-Pierre-en-Auge : municipales et dynamiques démographiques Quel impact auront les électeurs de Saint-Pierre-en-Auge sur le résultat des municipales ? Avec 31% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 12,83%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (69,34%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 3486 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,38%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (10,96%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Pierre-en-Auge mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,12% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Avant les municipales 2026, la progression du vote RN à Saint-Pierre-en-Auge Le mouvement nationaliste restait loin du groupe de tête lors des élections municipales à Saint-Pierre-en-Auge en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 34,91% des voix lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 52,40% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 27,89% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le parti nationaliste validait 46,21% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,02% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 43,19% pour le parti nationaliste. Il finira avec 48,70% lors du vote définitif.

16:58 - Quelle abstention attendre à Saint-Pierre-en-Auge aux municipales ? À l'occasion des municipales, le degré d'abstention pèsera assurément sur les résultats de Saint-Pierre-en-Auge. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 54,83 %, un niveau conforme à la tendance du pays (la participation se limitant à 45,17 %) alors que sévissait l'épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 30,69 % des habitants en mesure de voter. Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux purement locaux, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mis en perspective. L'abstention aux législatives, mesurée à 57,43 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 38,96 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 53,04 %. En prenant du recul, les données semblent former une zone marquée par l'abstention au regard des moyennes nationales.

15:59 - Qui a gagné les européennes et législatives il y a deux ans à Saint-Pierre-en-Auge ? Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Saint-Pierre-en-Auge demeurait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite, en cohérence avec les choix de 2022. Les élections européennes de juin 2024 à Saint-Pierre-en-Auge avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,02%), devant Valérie Hayer qui avait obtenu 16,48% des suffrages. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Saint-Pierre-en-Auge portaient leur choix sur Edouard Fauvage (Rassemblement National) avec 43,19% au premier tour. C'est néanmoins Jérémie Patrier-Leitus (Majorité présidentielle) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 51,30% des suffrages exprimés.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des élections de 2022 à Saint-Pierre-en-Auge ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Pierre-en-Auge s'inscrit comme un territoire dominé par l'extrême droite. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Pierre-en-Auge était en effet marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 34,91% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 28,26%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Pierre-en-Auge, les électeurs accordaient 52,40% pour Marine Le Pen, contre 47,60% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Pierre-en-Auge plébiscitaient Martine Vilmet (RN) avec 27,89% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Jérémie Patrier-Leitus (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 53,79% des voix.

12:58 - Les impôts locaux à Saint-Pierre-en-Auge, un sujet électoral ? À Saint-Pierre-en-Auge, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 17,55 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 187 300 euros environ la même année, marquant une forte baisse face aux quelque 866 300 euros perçus en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales début 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Saint-Pierre-en-Auge s'est établi à un peu plus de 52,91 % en 2024 (contre 24,43 % en 2020). En comparaison, la moyenne en France s'établit aux alentours de 40 %. Une augmentation généralement imposée, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Pierre-en-Auge a représenté 858 euros en 2024 (contre 584 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Saint-Pierre-en-Auge À Saint-Pierre-en-Auge, les résultats du scrutin municipal il y a six ans ont été particulièrement parlants sur le paysage politique local. À l'occasion du premier passage aux urnes, Jacky Marie (Divers) a viré en tête en totalisant 1 172 suffrages (46,76%). À ses trousses, Sylviane Pralus (Divers) a capté 830 voix (33,12%). Une marge large. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Jacky Marie l'a finalement emporté avec 1 634 voix (57,31%), face à Sylviane Pralus s'adjugeant 42,68% des votants. Jacky Marie a pu profiter du report de voix des électeurs de Denis Dubois, gagnant 462 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation adverse se doit absolument de récupérer les voix qui ont manqué dès le premier tour aujourd'hui, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.