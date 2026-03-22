Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-lès-Elbeuf : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-lès-Elbeuf [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Pierre-lès-Elbeuf sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Pierre-lès-Elbeuf
11:45 - Un premier constat à Saint-Pierre-lès-Elbeuf avec les résultats du 1er tour
Les élections municipales 2026 à Saint-Pierre-lès-Elbeuf ont vu Nadia Mezrar (Union de la gauche) s'imposer il y a une semaine avec 33,26 % des suffrages exprimés. Derrière, Yannick Gomis (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 31,34 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Nadia Mezrar a conservé le premier rang qu'elle occupait déjà en 2020, mais elle a accusé une lourde baisse avec 20 points perdus depuis la dernière élection. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Hervé Hedouin (Divers gauche) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Marc Persichetti, avec la nuance Divers centre, a terminé avec 12,76 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. À noter que pour ce premier tour à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, le vote a vu 55,46 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Pierre-lès-Elbeuf a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Yannick Gomis
Liste divers gauche
SAINT PIERRE AU PLUS PRES DE VOUS
|
|
Nadia Mezrar
Liste d'union à gauche
ENSEMBLE CONTINUONS POUR SAINT-PIERRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-lès-Elbeuf
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nadia MEZRAR (Ballotage) ENSEMBLE CONTINUONS POUR SAINT-PIERRE
|1 178
|33,26%
|Yannick GOMIS (Ballotage) SAINT PIERRE AU PLUS PRES DE VOUS
|1 110
|31,34%
|Hervé HEDOUIN (Ballotage) BIEN VIVRE A SAINT PIERRE
|802
|22,64%
|Marc PERSICHETTI (Ballotage) En Avant Saint Pierre
|452
|12,76%
|Participation au scrutin
|Saint-Pierre-lès-Elbeuf
|Taux de participation
|55,46%
|Taux d'abstention
|44,54%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,98%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Nombre de votants
|3 642
Source : ministère de l’Intérieur
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