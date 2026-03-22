Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-lès-Elbeuf : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Pierre-lès-Elbeuf a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Yannick Gomis
Yannick Gomis Liste divers gauche
SAINT PIERRE AU PLUS PRES DE VOUS
  • Yannick Gomis
  • Sophie Malinge
  • Francis Gravigny
  • Maryse Xavier
  • Melvine Lemaire
  • Cindy Leclerc
  • Frederic Geslin
  • Emilie Cercel
  • Fred Fressel
  • Angélique Deparis
  • Dominique Larcheveque
  • Chloé Girard
  • Grégory Cheval
  • Cecile Julien
  • Patrick Usubelli
  • Bouchra Fatmaoui
  • Théo Malinge
  • Coralie Thuilier
  • Jean-Philippe Leger
  • Morgane Thouary
  • Baptiste Pottier
  • Aurelie Lemonnier
  • Julien Feral
  • Julie Miquet
  • Pascal Delalande
  • Ophelia Goyer
  • Yanis Lefebvre
  • Aurelie Degrenne
  • Arnaud Bezin
Nadia Mezrar
Nadia Mezrar Liste d'union à gauche
ENSEMBLE CONTINUONS POUR SAINT-PIERRE
  • Nadia Mezrar
  • Francis Geslin
  • Laurence Esclasse
  • Taylor Rogeret
  • Elisabeth Vandel
  • Laurent Sachot
  • Patricia Quod-Mauger
  • Axel Ferrand
  • Sandrine Beaucousin-Dudouet
  • Jean-Calvin Mbousnum
  • Stéphanie Friboulet
  • Gilles Rabaud
  • Laurie Toussart-Pinto
  • Julien Baudu
  • Isabelle Teurquety
  • Christophe Bertin
  • Elodie Leroy
  • Aurélien Lebas
  • Chantal Lambert
  • Baptiste Degroot
  • Claudine Scote
  • Yann George
  • Leslie Hubert
  • Bastien Petit
  • Marie-Claire Crevon
  • Mehdi Berrebou
  • Murielle Wattier
  • Jean-Louis Hadon
  • Lydie Exposito-Aguilera
  • Alex Desgouilles
  • Florence Boulanger

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Tête de listeListe Voix % des voix
Nadia MEZRAR
Nadia MEZRAR (Ballotage) ENSEMBLE CONTINUONS POUR SAINT-PIERRE 		1 178 33,26%
Yannick GOMIS
Yannick GOMIS (Ballotage) SAINT PIERRE AU PLUS PRES DE VOUS 		1 110 31,34%
Hervé HEDOUIN
Hervé HEDOUIN (Ballotage) BIEN VIVRE A SAINT PIERRE 		802 22,64%
Marc PERSICHETTI
Marc PERSICHETTI (Ballotage) En Avant Saint Pierre 		452 12,76%
Participation au scrutin Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Taux de participation 55,46%
Taux d'abstention 44,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 3 642

Source : ministère de l’Intérieur

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