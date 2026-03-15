Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre : les infos en direct

Programme de Ludmilla Larade-Eustache à Saint-Pierre (AGISSONS POUR SAINT-PIERRE)

Redonner vie au centre-bourg

Le projet vise à accompagner les propriétaires dans la rénovation de leurs logements pour revitaliser le centre-ville. Des travaux de rénovation des voiries, trottoirs et espaces publics sont prévus pour améliorer l'esthétique et la fonctionnalité de la ville. Un réaménagement de la Place ERNOLIUT en espace intergénérationnel est également envisagé pour favoriser les échanges entre les générations.

Valoriser notre culture

La création d'une médiathèque moderne et accessible à tous est au cœur de ce projet pour promouvoir la culture. La valorisation des sites patrimoniaux, comme les ruines, permettra de générer de nouvelles recettes pour la ville. Un événement annuel mêlant culture, musique, conférence et gastronomie sera également organisé pour célébrer le patrimoine local.

Soutenir les familles et les seniors

Le renforcement du CCAS est essentiel pour offrir des services comme le transport solidaire et le portage de repas à domicile. Des actions intergénérationnelles seront mises en place pour lutter contre l'isolement des seniors. La création d'épiceries solidaires contribuera à la lutte contre la vie chère et à soutenir les familles en difficulté.

Enfance et jeunesse

Un accompagnement scolaire renforcé sera proposé pour aider les enfants dans leur parcours éducatif. La lutte contre l'illettrisme sera une priorité pour garantir un avenir meilleur aux jeunes. Des actions d'insertion patrimoniales seront également favorisées en partenariat avec divers organismes pour enrichir l'expérience des jeunes dans la communauté.