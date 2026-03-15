Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Pierre sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Pierre.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Pierre
13:45 - Impôts à Saint-Pierre : un enjeu central pour 2026
À Saint-Pierre, en matière d'impôts locaux, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint environ 600 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 387 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à un peu moins de 47,99 % en 2024 (contre 23,93 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, avoisinant les 40 % et en augmentation de 1,2 point depuis 2020, constitue un point de référence utile. Une augmentation souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 187 760 € en 2024. Une somme loin des quelque 454 900 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 20,85 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.
11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Saint-Pierre
À Saint-Pierre, lors des municipales il y a six ans, les résultats ont offert un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Au soir du premier tour à l'époque, Christian Rapha (Divers centre) a distancé ses rivaux en rassemblant 51,50% des suffrages. À sa poursuite, Ludmilla Larade-Eustache (Divers gauche) a engrangé 1 064 bulletins valides (48,49%). Cette victoire écrasante du candidat Divers centre a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Saint-Pierre, cette dynamique a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Afin de remettre en cause cette mainmise ce dimanche, les opposants devront accomplir un effort colossal, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Saint-Pierre ?
Les municipales de 2026 doivent permettre aux citoyens de Saint-Pierre de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la commune. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? La liste de ceux qui aimeraient gouverner la commune après les municipales 2026 à Saint-Pierre est affichée ci-dessous. Retenez également que les 6 bureaux de vote de la commune de Saint-Pierre ferment à 18 h en prévision du dépouillement. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre
|Tête de listeListe
|
Ludmilla Larade-Eustache
Liste divers gauche
AGISSONS POUR SAINT-PIERRE
|
|
Christian Rapha
Liste divers centre
FAIRE GAGNER SAINT-PIERRE
|
|
Kevin Lowinski
Liste divers gauche
UNION PIERROTINE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Rapha (21 élus) Faire gagner saint-pierre
|1 130
|51,50%
|
|Ludmilla Larade-Eustache (6 élus) Agissons pour saint-pierre
|1 064
|48,49%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Pierre
|Taux de participation
|58,49%
|Taux d'abstention
|41,51%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 273
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Raphaël Martine (21 élus) Agissons pour saint-pierre
|1 220
|50,62%
|
|Christian Rapha (6 élus) Ensemble faire gagner saint-pierre
|1 035
|42,94%
|
|Eliane Cesto Gustave Generation sin pie an nou change sa
|155
|6,43%
|Participation au scrutin
|Saint-Pierre
|Taux de participation
|61,67%
|Taux d'abstention
|38,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,17%
|Nombre de votants
|2 489
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