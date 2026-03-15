Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre

Tête de listeListe
Ludmilla Larade-Eustache
Ludmilla Larade-Eustache Liste divers gauche
AGISSONS POUR SAINT-PIERRE
  • Ludmilla Larade-Eustache
  • Maurice Partel
  • Guylaine Babin Genot
  • Arthur Hery
  • Yolette Tatlot
  • Gilles Paucellier
  • Gina Phedre
  • Jean-Jacques Nivore
  • Gérard Germack
  • Dominique Berthet
  • Laureen Sagaliapidine
  • Jonathan Nobourg
  • Ericka Rose-Adelaide
  • Raphaël Trebeau
  • Davelyne Damice
  • Julien Gamess
  • Hélène Faucher
  • Patrick Vamillier
  • Ryane Miche
  • Auguste Chiffet
  • Pascale Laurence
  • Louis-Georges Ramsassamy
  • Maryse Flocan
  • Gérad Martial
  • Mallaury Cantobion
  • Jimmy Eustache
  • Marie-Louise Belleau
  • Hervé Germack
  • Margareth Bray
Christian Rapha
Christian Rapha Liste divers centre
FAIRE GAGNER SAINT-PIERRE
  • Christian Rapha
  • Delphine Sobriel N'Golyo
  • Hugues Alcindor
  • Marie Bragance
  • Mickaël Gobalsamy
  • Sandra Leonin
  • François Canevy
  • Marielle Trebau
  • Georges Jean
  • Johanna Bavier
  • Gaspar Ferraty
  • Géraldine Delyon
  • Raphaël Eloi-Blezes
  • Eliane Cesto
  • Olivier Capron
  • Audrey Arsatta
  • Patrick Bertrand
  • Mickaëla Gobalsamy Propos
  • Dylan Charleroy
  • Sabrina Le Curieux-Lafayette
  • Romain Reminy
  • Isabelle Nadeau
  • Johnathan Michaud
  • Miguel Dongar
  • Mikhaël Kouassigan
  • Jahde Lacoudray
  • Hervé Planchette
  • Germaine Pierre-Leandre
  • Manuel Baudouin
Kevin Lowinski
Kevin Lowinski Liste divers gauche
UNION PIERROTINE
  • Kevin Lowinski
  • Marie-George Jean
  • Fernand Pain
  • Francesca Ramassamy
  • Kémuel Macaire-Luxin
  • Séverine Prufer
  • Nuller Boutel
  • Cyldiane Sainte-Croix
  • Emerick Merlin
  • Géraldine Patrice
  • Alex Maizeroi
  • Hélène Suvelor
  • Jean-Philippe Melezan
  • Francine Hilaire
  • Giovany Gobalsamy
  • Marie-Claire Peter
  • Frantz Francois
  • Marie-Ange Carissan
  • Mickaël Le Curieux-Lafayette
  • Bénédicte Merlin
  • Germain Michaud
  • Mirna Nelzy
  • Jean-Michel Louemba
  • Keyssia Moreau
  • Gérard Papaya
  • Vanessa Joseph
  • Gianni Vallade
  • Joelle Prufer

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Rapha
Christian Rapha (21 élus) Faire gagner saint-pierre 		1 130 51,50%
  • Christian Rapha
  • Rose-Marie Genot Plesdin
  • Hervé Planchette
  • Rylha Martial
  • Hugues Alcindor
  • Marlène Moderne
  • Mickaël Gobalsamy
  • Karyne Alexandre Sabin
  • Jocelyn Austine
  • Marie Bragance
  • Georges Jean
  • Séverine Prufer
  • Patrick Bertrand
  • Delphine Sobriel N'golyo
  • Jonathan Michaud
  • Géraldine Delyon
  • Olivier Capron
  • Sandra Leonin
  • Gaspar Ferraty
  • Germaine Pierre-Leandre
  • Raphaël Eloi-Blezes
Ludmilla Larade-Eustache
Ludmilla Larade-Eustache (6 élus) Agissons pour saint-pierre 		1 064 48,49%
  • Ludmilla Larade-Eustache
  • Maurice Partel
  • Guylaine Genot-Babin
  • Arthur Hery
  • Ericka Rose-Adelaïde
  • Gilles Paucellier
Participation au scrutin Saint-Pierre
Taux de participation 58,49%
Taux d'abstention 41,51%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 273

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Raphaël Martine
Raphaël Martine (21 élus) Agissons pour saint-pierre 		1 220 50,62%
  • Raphaël Martine
  • Ludmilla Larade
  • Roger Denis Limer
  • Guérita Govindy
  • Arthur Hery
  • Mireille Valiame
  • Nazaire Carissan
  • Céline Sainte-Luce
  • Marius Chevignac
  • Catherine Damiano
  • Louis Edouard Virayie
  • Brigitte Lupon
  • Jean-Philippe Louison-Francois
  • Mireille Douissard
  • René Galim
  • Guylaine Babin Genot
  • Léon Etienne
  • Jocelyne Philemond-Montout
  • Marcel Dessennes
  • Elsy Nallamoutou
  • Saintile Sobriel
Christian Rapha
Christian Rapha (6 élus) Ensemble faire gagner saint-pierre 		1 035 42,94%
  • Christian Rapha
  • Rose-Marie Genot Plesdin
  • Mario Marquet
  • Rylha Martial
  • Jacky Espartero
  • Marlène Moderne
Eliane Cesto Gustave
Eliane Cesto Gustave Generation sin pie an nou change sa 		155 6,43%
Participation au scrutin Saint-Pierre
Taux de participation 61,67%
Taux d'abstention 38,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,17%
Nombre de votants 2 489

Villes voisines de Saint-Pierre

En savoir plus sur Saint-Pierre