Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre

Tête de listeListe
David Lorion
David Lorion Liste divers droite
SAINT-PIERRE UNE HISTOIRE D'AMOUR
  • David Lorion
  • Lisa Derfla
  • Jackson Richardson
  • Emilie Fontaine
  • Valdo Maroude Gopalle
  • Caroline Taïlamée
  • Frédéric Vienne
  • Michèle Lakermance
  • Moïse Lagarrigue
  • Nadège Narinsamy
  • Roger Selly
  • Béatrice Lagarrigue
  • Lilian Julien Gonvindassamy Poulle
  • Marina Adigadou
  • Mohammad Omarjee
  • Héléna Araye
  • Kichena Damour
  • Sabine Sailly
  • Dany Laurence
  • Roxana Akhoone
  • Stéphane Albora
  • Nathalie Ablancourt
  • Ulric Nayagom
  • Nicole Kichenin
  • Frédéric Gonvindamal
  • Samantha Paliod
  • Richard Riani
  • Ketty Calogine
  • Olivier Naria
  • Patricia Tayllamin
  • Patrick Vayaboury
  • Sandrine Aho-Nienne
  • Patrick Firoaguer
  • Guilaine Nassibou
  • Nazir Valy
  • Jennifer Labenne
  • Willy Tan
  • Mariaty Malidi
  • Laurent Judith
  • Chantal Agathe
  • Clément Sumac
  • Pascaline Viry
  • François Tévanée
  • Janeguy Rafinet
  • Ulrich Poïnin Gobalou
  • Marlène Derfla
  • Jean Paul Bret
  • Arlette Corre
  • Mariot Minatchy
  • Marie-Anne Pihouée
  • Jacques Dambreville
  • Marie Aurore Moreau Née Savigny
  • Louis Dit Gros Louis Douraguia
  • Viviane Malet
  • Prosper Moutien
Bernard Von-Pine
Bernard Von-Pine Liste divers droite
DOMIN LE DAN NOUT MIN
  • Bernard Von-Pine
  • Sandrine Zeganadin Ramsamy
  • Thierry Ample
  • Sylvie Voula
  • Daniel Morel
  • Irène Chane-Kune
  • Cédric Dion
  • Angélique Zoe
  • Anthony Fraynal
  • Marie Annick Gonfo
  • Christophe Vinchon
  • Brunelle Acar
  • Johan Velia
  • Myrielle Lebon
  • Lionel Dion
  • Sandrine Marimoutou
  • Julien Guichard
  • Candice Hoarau
  • Lionel Otello
  • Jémylie Ramin
  • Yoan Lebon
  • Elodie Payet
  • Marc Nucciarelli
  • Régine Subijus
  • Karim Leichnig
  • Floriane Mussard
  • Grégory Milesi
  • Marina Ragoutan
  • Frédéric Grondin
  • Marycy Sauterelle
  • Pierre Mark Rieul
  • Johanna Fos
  • Frantz Cavery
  • Coraline Grondin
  • Jean François Saint-Agnan
  • Béatrice Mouti
  • Johnny Trebalage
  • Christine Josset
  • Samuel Miquel
  • Reine Claude Souchon
  • Jean-Marc Marimoutou-Arnassalom
  • Christine Zoe
  • Jimmy Bominthe
  • Marie-Claire Mussard
  • Ludovic Prugnieres
  • Gilberte Pinel
  • Ruben Gouraya Gourouvadou Potaya
  • Marie-Huguette Saint-Bertin
  • Hugues Legros
  • Louisette Razebassia
  • Nicolas Yves Bigot
  • Michelle Talpot
  • Emmanuel Velia
  • Aimée Ah-Peng
Emeline K Bidi
Emeline K Bidi Liste divers gauche
LA VOIE DU CHANGEMENT
  • Emeline K Bidi
  • Henri Claude Pothin
  • Neïma Sinien
  • Jean Laurent Lebon
  • Yvonne Bandama Atiama
  • Fabrice Techer
  • Gaëlle Michelle Fontaine
  • Jean François Sarpedon
  • Erika Boilly
  • William Joël Assoumani
  • Farida Patel
  • Gérard Antoine Argien
  • Chloé Duchemann
  • Timothée Payet
  • Myris Benard
  • Jean Luc Imiza
  • Moinaidi Baco
  • Frédéric Ramassamy
  • Aude Payet
  • Pierre Bonnaire
  • Stéphanie Marechal
  • Alix Rousseau
  • Lucinda Marie Andrée Grosset
  • Fabrice Dominique Virassamy-Mace
  • Angélique Bassonville
  • Raymond Lupin Mourgapamodely
  • Marie Andrée Jaubert
  • Vadivel Virapin Moutouvirin
  • Anaïs Calaya
  • Jean Fred Diganamasso
  • Lise Hoarau
  • Eugène Théodore Felix
  • Melissa Marguerite Bourgoin
  • Eric Narsaman
  • Marine Mardaye
  • Jean Teddy Anzouly
  • Indyra Carpin Velléyen
  • Simon Carpaye
  • Graziella Catherine Tenor
  • Eric Smith
  • Céline Lanquetin
  • Joseph Alcide Sinacouty
  • Marie Laurianne Adras
  • Noël Equixor
  • Marie Christine Billaud
  • Ahmed Youssouf
  • Johanna Nicole
  • Sébastien Ponin Gobalou
  • Melanie Claudine Beaupage
  • Antoine Veteau Daniel
  • Marie Danielle Niobe
  • Jean Bernard Maratchia
  • Marie Sabine Bima
Virginie Gobalou Erambranpoullé
Virginie Gobalou Erambranpoullé Liste divers gauche
ANSANM POU L'AVENIR ! ANSANM POU SAINT-PIERRE !
  • Virginie Gobalou Erambranpoullé
  • Richard Rigaudin
  • Marie Helene Aulland
  • Alain Oupa Baïry
  • Marie Josée Fays
  • Jean Yves Latchimy
  • Clarelle Mammosa
  • Yann Lafuteur
  • Marielle Desproges
  • Cédric Moutoumodely
  • Marie-Claude Clain
  • Emmanuel Tourteau
  • Isabelle Turpin
  • Marc-André Payet
  • Marie Sellaye
  • Georges Nassibou
  • Rachel Grenier Baliste
  • Kamel Bouali
  • Sylvie Vingadachetty
  • Olivier Dijoux
  • Karine Fanor
  • Stéphane Straubermann
  • Sabrina Thenor
  • André Joron
  • Géraldine Andichy
  • Jean Jacques Selly
  • Anne Etheve
  • Florice Latchimy
  • Emmanuelle Payet
  • Frédéric Fontaine
  • Emmeline Hoarau
  • Emmanuel Paus
  • Joëlle Riviere
  • Tony William Imare
  • Manuella Mangata
  • Kenjy Hoareau
  • Nicole Alphonsine
  • Thomas Clain
  • Christelle Aulland
  • Ludovic Passerel
  • Erika Virassamy
  • Patrick Pitou
  • Lorelei Fiedler
  • Lorenzo Hoarau
  • Denise Carpin
  • Kévic Fontaine
  • Jocelyne Latchimy
  • Kevic Candassamy
  • Sabine Malet
  • Bernard Timalacome
  • Laïna Grondin
  • Gilles Gairaud
  • Gaëlle Celeste
Jonathan Riviere
Jonathan Riviere Liste divers droite
RASSEMBLEMENT SAINT-PIERROIS
  • Jonathan Riviere
  • Jocelyne Partula
  • Imrhane Moullan
  • Gwendoline Payet
  • Christopher Hosteing
  • Mahalia Galais
  • Steeve Elcaman
  • Priscilla Dit Tessa Robert
  • Noah Didier
  • Florence Chariter
  • Pascal Maillot
  • Marie Gigan
  • Julien Robert
  • Sandra Nacaouellé Lionel
  • Jean Patrick Turpin
  • Sylvie Payet
  • René-Paul Lenclume
  • Gladys Imiza
  • Alex Soupou
  • Annabelle Villiaume
  • Laurent Bigot
  • Claudette Técher
  • Serge Goupil
  • Nelly Sanguin
  • Nady Imiza
  • Véronique Blas
  • Christian Melty
  • Maricke Trecasse
  • Gérard Rubel
  • Françoise Técher
  • Cédric Martin
  • Anne Técher
  • Johnny Goinsamy
  • Laurence Blas
  • Jean Éric Itéma
  • Lilie Bigot
  • David Dericque
  • Todizara Sabine Jaovita
  • Isaï Agathe
  • Charlotte Maillot
  • Roger Crouchit
  • Pauline Janczewski
  • Maximilien Janio
  • Marie Francina Poïty
  • Jacques René Marcel Leblanc
  • Marie Loni
  • Stéphane Octave Paul Raud
  • Nadine Paginadon
  • Bernard Rivière
  • Halima Abdallah
  • Loïc Vitry
  • Marie-Claire Maillot
  • Jean-Claude Lemoine
  • Marie Hoareau
  • Hyacinthe Miranville
Ruth Dijoux
Ruth Dijoux Liste divers gauche
UNION DES SAINT-PIERROIS
  • Ruth Dijoux
  • Emmanuel Doulouma
  • Corinne Bedier
  • Pascal Basse
  • Marie Annick Zoakina
  • Erwan Gracienne
  • Shona Dabee
  • Guillaume Bordier
  • Margot Jirahoua
  • Cédric Tailamin
  • Graziella Yeng-Seng
  • Ulrich Ah-Keng
  • Clémence Faveur
  • Eddy Payet
  • Adeline Marimaho
  • Noël Allouard
  • Ambre Ah-Ting
  • Thomas Lebon
  • Marion Hoarau
  • Jean Philippe Saminadin
  • Sylvie Rodrigues
  • Rayan Grondin
  • Mathilde Boyer
  • Arsène Lenclume
  • Géraldine Maillot
  • Sébastien Turpin
  • Saoudati Abderemane
  • Luc Lallemand
  • Josée Santoulangue
  • Jean Pierre Calpétard
  • Lucie Mintachy
  • Jonathan Balaya Gouraya Somana
  • Myriam Marie Georgia Dijoux
  • Nicolas Boyer
  • Carole Boyer
  • Yannis Timbou
  • Marie Thérèse Frissur
  • Fahard Moindjie
  • Josette Hoarau
  • Mickaël Mardaille Pally
  • Marie Annick Bominthe
  • Jean-Marc Radama
  • Sandra Lozano
  • Christophe Celeste
  • Joëlle Legros
  • Jean Le Porchou
  • Anne Marec
  • Ludovic Fontaine
  • Marie Blandine Acapandié
  • Sylvain Viry
  • Nathalie Peters
  • Uldéric Ramaye
  • Gaëlle Aupin
  • Elie Hoarau
  • Laurence Minatchy
Raymond Vimbaye
Raymond Vimbaye Liste divers gauche
LA GAUCHE SOCIALE
  • Raymond Vimbaye
  • Cindy Brossard
  • Jean David Latchoumy
  • Nathalie Hoarau
  • Jacky Boyer
  • Laetitia Gonthier
  • Johan Ganova
  • Nacéra Hoarau
  • Guy Richardson
  • Véronique Maillot
  • Jean Baptiste Turpin
  • Josita Couroupoula
  • Alain Raymond
  • Michele Bourgagrou
  • Germain Simaniva
  • Béatrice Verouil
  • Jean Paul Camy
  • Sitti Moussa Haliba
  • Luidji Moinoufama
  • Ingrid Hilaric
  • Christophe Ravelou
  • Aline Sanzey
  • Charles Lioni
  • Yvette Arnassalom
  • Sully Dijoux
  • Celine Ajorque
  • Lilian Balafre
  • Jeannine Brandon
  • Jean Patrick Belhomme
  • Marie Lynda Basquaise
  • Jacky Maillot
  • Manuella Felix
  • Jean Marc Florency
  • Jocelyne Lastouillat
  • Olivier Grondin
  • Clarisse Ramakistin
  • Quentin Benard
  • Cindy Patiama
  • Louis Justin Bordier
  • Evelyne Canian
  • Marius Adras
  • Elodie Ivoula
  • Michel Grondin
  • Aurélie Moinoufama
  • Nicolas Verouil
  • Melanie Audit
  • Cédric Paulin
  • Glwadys Maillot
  • Grégory Grondin
  • Lauréline Jonas
  • Jeannick Beaupage
  • Eliane Dumas
  • Josélito Grondin
Jean Gaël Anda Sita
Jean Gaël Anda Sita Liste divers centre
SAINT-PIERRE D'ABORD
  • Jean Gaël Anda Sita
  • Moze Boyer Epouse Dijoux
  • Lionel Papi
  • Sabrina Ramassamy
  • Miniandy Carpaye
  • Pascaline Boyer
  • Francis Chan-Ashing
  • Brigitte Hoarau
  • Jean Max Dit Charly Rouania
  • Ketty Hoarau
  • David Moutouchetty
  • Nathalie Hoarau Epouse Chamand
  • Giovanni Perinedery
  • Séverine Ferrante
  • Cédric Djothi Nassibou
  • Reine-Claude Philomar Epouse Kermagoret
  • Jocelyn Balaya Gouraya
  • Martine Volnay
  • Christian Kichenapanaïdou
  • Magalie Hoarau
  • Jean Bernard Payet
  • Anousha Inguéhé
  • Cédric Boyer
  • Nathalie Gerard
  • Ludgi Pinguin
  • Marie-Line Folio
  • Joël Lembert
  • Joëlle Aréquiom
  • Jonathan Néaubé
  • Marie Nadège Nayagom
  • Jean Bosco Taochy
  • Marie-Jeanne Acapandie
  • Emmanuel Volay
  • Nassiah Sarah Youssouf
  • Samuel Alendroit
  • Zalfata Ali Fatima
  • Jonathan Velia
  • Alice Folio
  • Éric Dit Papi Camatchy Anandy
  • Marie Christine Sinama-Pongolle
  • Yan Abrantes
  • Marie Ghislaine Lagarrigue
  • Laurent Jacky Riani
  • Manoulita Lasy
  • Louis Vienne
  • Maëva Anassalom Epouse Lagarrigue
  • Jérémy Riviére
  • Angélique Vaïtilingom
  • David Atia
  • Marie-Josée Celeste
  • Harry Namlacamourima
  • Anne Marie Cindy Boyer
  • Logan Christopher Techer

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Fontaine
Michel Fontaine (44 élus) Gardons le cap 		18 042 57,02%
  • Michel Fontaine
  • Béatrice Sigismeau
  • Stéphano Dijoux
  • Marie Richela Chambi
  • François Tévanée
  • Sandrine Aho-Nienne
  • Mohammad Omarjee
  • Denise Hoarau
  • Bernard Von-Pine
  • Thérèse Ferde
  • Olivier Naria
  • Guilaine Nassibou
  • Nazir Valy
  • Nadine Alaguirissamy
  • Kichena Damour
  • Marie-Line Brindon
  • Patrick Vayaboury
  • Marie Claude Paliod
  • Didier Morel
  • Viviane Malet
  • David Lorion
  • Anne-Marie Papy
  • Jean Willy Tan
  • Simone Rouvrais
  • Albert Perianayagom
  • Sabrina Tionohoué
  • Philippe Potin
  • Patricia Tayllamin
  • Stéphen Bellon
  • Edmée Raymond
  • Mariot Minatchy
  • Christelle Rivière
  • Freddy Acapandie
  • Régine Jetter
  • Jonhy Balzanet
  • Chantal Agathe
  • Jean Paul Bret
  • Héléna Araye
  • Amédée Daffon
  • Sofa Fatima
  • David Khelif
  • Mariaty Malidi
  • André Cadet
  • Marie Claire Guien
Jean Gaël Anda
Jean Gaël Anda (7 élus) Pour vous et avec vous, jean gael anda 		7 067 22,33%
  • Jean Gaël Anda
  • Marie Pascaline Boyer
  • Adame Dit Toutou Ravat
  • Brigitte Béatrice Hoarau
  • Armand Gérard Balaya Gouraya
  • Corine Marie-Andrée Bédier
  • François Etienne Sautron
Virginie Gobalou Erambranpoullé
Virginie Gobalou Erambranpoullé (2 élus) Ensemble pour saint-pierre 		2 820 8,91%
  • Virginie Gobalou Erambranpoullé
  • Pascal Basse
Emmanuel Doulouma
Emmanuel Doulouma Saint-pierre pour tous, saint-pierre plus verte 		1 580 4,99%
Jean Max Moutoussamy
Jean Max Moutoussamy Le changement 		678 2,14%
Raymond Vimbaye
Raymond Vimbaye Une nouvelle alliance des saint-pierrois pour une vie meilleure 		669 2,11%
Imrhane Moullan
Imrhane Moullan Agir pour saint-pierre 		473 1,49%
Jean François Sarpedon
Jean François Sarpedon Pour une politique humaine et de proximité 		311 0,98%
Participation au scrutin Saint-Pierre
Taux de participation 51,92%
Taux d'abstention 48,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 33 382

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Fontaine
Michel Fontaine (45 élus) Pour saint pierre 		21 877 57,78%
  • Michel Fontaine
  • Béatrice Sigismeau
  • Patrick Vayaboury
  • Marie Paule Balaya
  • David Lorion
  • Viviane Malet
  • Bernard Von-Pine
  • Denise Hoarau
  • Stéphano Dijoux
  • Daniela Soundron
  • Yassine Mangrolia
  • Sandrine Aho-Nienne
  • Jean Max Moutoussamy
  • Thérèse Ferde
  • Gilbert Riviere
  • Marie Thérèse Bonne
  • Olivier Naria
  • Marie Claude Paliod
  • Didier Morel
  • Patricia Tayllamin
  • Albert Perianayagom
  • Danielle Lionnet
  • Younousse Omarjee
  • Simone Rouvrais
  • Stephen Bellon
  • Rose-May Azagamel
  • Hermann Rifosta
  • Augusta Quinot
  • Philippe Potin
  • Monique Tevanee
  • Mariot Minatchy
  • Marie-Claire Guien
  • Jean-Pascal Gastrin
  • Suzette Brabant
  • Jean Willy Tan
  • Dany Tetia
  • David Khelif
  • Sofa Fatima
  • Jean-Paul Bret
  • Marie Patricia Mayen
  • Joël Diganamasso
  • Amélie Sinacoinde
  • Thierry Boyer
  • Mariaty Malidi
  • Johann Mangata
Jean Gaël Anda
Jean Gaël Anda (5 élus) Libérons, partageons, avançons pour saint-pierre 		6 390 16,87%
  • Jean Gaël Anda
  • Pascaline Boyer
  • Jean-Charles Dard
  • Ginette Clain
  • Roger Sparton
Nazir Valy
Nazir Valy (2 élus) Liste de rassemblement pour le renouveau a saint-pierre conduite par nazir valy 		3 152 8,32%
  • Nazir Valy
  • Marie France Irouva
Virginie Gobalou
Virginie Gobalou (1 élu) Un nouvel elan avec virginie gobalou 		2 176 5,74%
  • Virginie Gobalou
Krishna Badamia
Krishna Badamia Tout saint pierre 		1 572 4,15%
Martine Loiseau
Martine Loiseau Fn vague bleu marine sur saint-pierre 		908 2,39%
Antoine Sioche
Antoine Sioche Ek zot pou zot 		728 1,92%
Yanis Payet
Yanis Payet Union democrate 		632 1,66%
Jean-François Sarpedon
Jean-François Sarpedon L'espoir saint-pierrois 		424 1,11%
Participation au scrutin Saint-Pierre
Taux de participation 65,84%
Taux d'abstention 34,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,48%
Nombre de votants 39 633

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