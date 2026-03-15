Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Pierre sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Pierre.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Pierre
13:46 - Quelle a été l'évolution de la fiscalité locale à Saint-Pierre avant les municipales ?
En matière d'impôts locaux à Saint-Pierre, le montant moyen versé par foyer fiscal s'est établi à 920 € en 2024 (année des dernières données) contre 872 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à environ 44,18 % en 2024 (contre environ 31,24 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 1 188 190 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 15,60502 millions d'euros récoltés en 2020 pour un taux stable de près de 18,76 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales.
11:59 - Les résultats de la liste "Gardons Le Cap" à l'élection municipale de 2020 à Saint-Pierre
Quel avait été le résultat des élections municipales précédentes à Saint-Pierre ? Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Michel Fontaine (Les Républicains) a coiffé ses concurrents au poteau en récoltant 57,02% des bulletins. En deuxième position, Jean Gaël Anda (Divers centre) a capté 7 067 votes (22,33%). Virginie Gobalou Erambranpoullé (Union de la gauche) était à la troisième place, avec 8,91% des bulletins. Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Les Républicains a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Pierre, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Face à cette victoire sans appel, le défi s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.
09:57 - Premier tour des municipales à Saint-Pierre : horaires des 92 bureaux de vote
À l’occasion des élections municipales 2026, les votants de Saint-Pierre devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la commune. Le bilan du dernier mandat ouvrira-t-il la voie à un nouveau cap politique ? Plus bas dans la page se trouve la liste des candidats à Saint-Pierre. Pour voter, les électeurs de la commune pourront se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 92 bureaux de vote de Saint-Pierre. Pour être informé gratuitement des résultats du premier tour des élections à Saint-Pierre dès leur sortie, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre
|Tête de listeListe
|
David Lorion
Liste divers droite
SAINT-PIERRE UNE HISTOIRE D'AMOUR
|
|
Bernard Von-Pine
Liste divers droite
DOMIN LE DAN NOUT MIN
|
|
Emeline K Bidi
Liste divers gauche
LA VOIE DU CHANGEMENT
|
|
Virginie Gobalou Erambranpoullé
Liste divers gauche
ANSANM POU L'AVENIR ! ANSANM POU SAINT-PIERRE !
|
|
Jonathan Riviere
Liste divers droite
RASSEMBLEMENT SAINT-PIERROIS
|
|
Ruth Dijoux
Liste divers gauche
UNION DES SAINT-PIERROIS
|
|
Raymond Vimbaye
Liste divers gauche
LA GAUCHE SOCIALE
|
|
Jean Gaël Anda Sita
Liste divers centre
SAINT-PIERRE D'ABORD
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Fontaine (44 élus) Gardons le cap
|18 042
|57,02%
|
|Jean Gaël Anda (7 élus) Pour vous et avec vous, jean gael anda
|7 067
|22,33%
|
|Virginie Gobalou Erambranpoullé (2 élus) Ensemble pour saint-pierre
|2 820
|8,91%
|
|Emmanuel Doulouma Saint-pierre pour tous, saint-pierre plus verte
|1 580
|4,99%
|Jean Max Moutoussamy Le changement
|678
|2,14%
|Raymond Vimbaye Une nouvelle alliance des saint-pierrois pour une vie meilleure
|669
|2,11%
|Imrhane Moullan Agir pour saint-pierre
|473
|1,49%
|Jean François Sarpedon Pour une politique humaine et de proximité
|311
|0,98%
|Participation au scrutin
|Saint-Pierre
|Taux de participation
|51,92%
|Taux d'abstention
|48,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|33 382
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Fontaine (45 élus) Pour saint pierre
|21 877
|57,78%
|
|Jean Gaël Anda (5 élus) Libérons, partageons, avançons pour saint-pierre
|6 390
|16,87%
|
|Nazir Valy (2 élus) Liste de rassemblement pour le renouveau a saint-pierre conduite par nazir valy
|3 152
|8,32%
|
|Virginie Gobalou (1 élu) Un nouvel elan avec virginie gobalou
|2 176
|5,74%
|
|Krishna Badamia Tout saint pierre
|1 572
|4,15%
|Martine Loiseau Fn vague bleu marine sur saint-pierre
|908
|2,39%
|Antoine Sioche Ek zot pou zot
|728
|1,92%
|Yanis Payet Union democrate
|632
|1,66%
|Jean-François Sarpedon L'espoir saint-pierrois
|424
|1,11%
|Participation au scrutin
|Saint-Pierre
|Taux de participation
|65,84%
|Taux d'abstention
|34,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,48%
|Nombre de votants
|39 633
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