Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Pierre sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Pierre.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Pierre
11:48 - Christian Rapha et Ludmilla Larade-Eustache aux premières places dimanche dernier
Lors du premier volet des municipales à Saint-Pierre, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le vote a mobilisé 59,04 % des électeurs sur place. Au terme de ce vote, c'est Christian Rapha (Divers centre) qui s'est placé en première position en s'adjugeant 41,61 % des bulletins valides. Derrière, Ludmilla Larade-Eustache (Divers gauche) est arrivée en deuxième position avec 36,35 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Comme il y a six ans, Christian Rapha est resté au sommet du classement, mais il a vu son électorat s'éroder de 9 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Kevin Lowinski (Divers gauche) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Pierre
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Pierre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Ludmilla Larade-Eustache
Liste divers gauche
AGIR POUR L'UNION
|
|
Christian Rapha
Liste divers centre
FAIRE GAGNER SAINT-PIERRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian RAPHA (Ballotage) FAIRE GAGNER SAINT-PIERRE
|870
|41,61%
|Ludmilla LARADE-EUSTACHE (Ballotage) AGISSONS POUR SAINT-PIERRE
|760
|36,35%
|Kevin LOWINSKI (Ballotage) UNION PIERROTINE
|461
|22,05%
|Participation au scrutin
|Saint-Pierre
|Taux de participation
|59,04%
|Taux d'abstention
|40,96%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,67%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,62%
|Nombre de votants
|2 162
Source : ministère de l’Intérieur
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