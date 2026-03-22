Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre : les résultats du 2e tour

Programme de Ludmilla Larade-Eustache à Saint-Pierre (AGIR POUR L'UNION)

Une ville apaisée

Nous voulons restaurer un climat de confiance entre la municipalité et les Pierrotins. La démocratie locale doit être renforcée par une administration ouverte, fondée sur la concertation et la transparence des décisions. Nous créerons des conseils citoyens où chacun pourra prendre place et participer au débat.

Union des générations

Notre commune possède une richesse fondamentale et essentielle : sa jeunesse et ses anciens. Nous voulons favoriser les liens entre les générations, par la transmission des savoirs et la solidarité. Des actions concrètes seront mises en place pour lutter contre l’isolement de nos aînés avec un meilleur accompagnement.

Économie locale dynamique

Nous agirons pour soutenir le commerce de proximité et encourager l'entrepreneuriat local. Le développement de l’économie sociale et solidaire sera une priorité, tout comme la valorisation d'un tourisme durable et patrimonial. Ces initiatives visent à créer des emplois et à renforcer le tissu économique local.

Cadre de vie durable

Nous nous engageons pour un urbanisme respectueux et un logement digne pour tous. La transition écologique sera concrète avec la préservation de l’environnement et la gestion responsable des déchets. Nous développerons également des jardins partagés et sensibiliserons la population aux enjeux climatiques.