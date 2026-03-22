Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Pierre

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Pierre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Ludmilla Larade-Eustache
Ludmilla Larade-Eustache Liste divers gauche
AGIR POUR L'UNION
  • Ludmilla Larade-Eustache
  • Maurice Partel
  • Guylaine Babin Genot
  • Kevin Lowinski
  • Marie-George Jean
  • Kémuel Macaire-Luxin
  • Gina Phedre
  • Arthur Hery
  • Cyldiane Sainte-Croix
  • Fernand Pain
  • Francine Hilaire
  • Gilles Paucellier
  • Marie-Claire Peter
  • Jean-Jacques Nivore
  • Hélène Faucher
  • Dominique Berthet
  • Ryane Miche
  • Raphaël Trebeau
  • Ericka Rose-Adelaide
  • Jonathan Nobourg
  • Pascale Laurence
  • Julien Gamess
  • Davelyne Damice
  • Patrick Vamillier
  • Gérard Germack
  • Jimmy Eustache
  • Laureen Sagaliapidine
  • Louis-Georges Ramsassamy
  • Marie-Louise Belleau
Christian Rapha
Christian Rapha Liste divers centre
FAIRE GAGNER SAINT-PIERRE
  • Christian Rapha
  • Delphine Sobriel N'Golyo
  • Hugues Alcindor
  • Marie Bragance
  • Mickaël Gobalsamy
  • Sandra Leonin
  • François Canevy
  • Marielle Trebau
  • Georges Jean
  • Johanna Bavier
  • Gaspar Ferraty
  • Géraldine Delyon
  • Raphaël Eloi-Blezes
  • Eliane Cesto
  • Olivier Capron
  • Audrey Arsatta
  • Patrick Bertrand
  • Mickaëla Gobalsamy Propos
  • Dylan Charleroy
  • Sabrina Le Curieux-Lafayette
  • Romain Reminy
  • Isabelle Nadeau
  • Johnathan Michaud
  • Miguel Dongar
  • Mikhaël Kouassigan
  • Jahde Lacoudray
  • Hervé Planchette
  • Germaine Pierre-Leandre
  • Manuel Baudouin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian RAPHA
Christian RAPHA (Ballotage) FAIRE GAGNER SAINT-PIERRE 		870 41,61%
Ludmilla LARADE-EUSTACHE
Ludmilla LARADE-EUSTACHE (Ballotage) AGISSONS POUR SAINT-PIERRE 		760 36,35%
Kevin LOWINSKI
Kevin LOWINSKI (Ballotage) UNION PIERROTINE 		461 22,05%
Participation au scrutin Saint-Pierre
Taux de participation 59,04%
Taux d'abstention 40,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Nombre de votants 2 162

Source : ministère de l’Intérieur

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