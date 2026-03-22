Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Pierre sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Pierre.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Pierre
11:52 - Que disaient les résultats de l'élection à Saint-Pierre dimanche dernier ?
Les élections municipales 2026 à Saint-Pierre ont vu David Lorion (Divers droite) terminer en tête il y a une semaine avec 44,33 % des suffrages exprimés. Derrière, Emeline K Bidi (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 21,75 %. Le match a nettement tourné à l'avantage du leader. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Jean Gaël Anda Sita (Divers centre) s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Ruth Dijoux, portant la nuance Divers gauche, a terminé avec 7,55 % des bulletins, trop peu pour se qualifier seul. Du côté de la mobilisation à Saint-Pierre, le vote a mobilisé 55,47 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Pierre
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Pierre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
David Lorion
Liste divers droite
SAINT-PIERRE UNE HISTOIRE D'AMOUR
|
|
Emeline K Bidi
Liste divers gauche
LA VOIE DU CHANGEMENT
|
|
Jean Gaël Anda Sita
Liste divers centre
SAINT-PIERRE D'ABORD
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David LORION (Ballotage) SAINT-PIERRE UNE HISTOIRE D'AMOUR
|16 454
|44,33%
|Emeline K BIDI (Ballotage) LA VOIE DU CHANGEMENT
|8 073
|21,75%
|Jean Gaël ANDA SITA (Ballotage) SAINT-PIERRE D'ABORD
|7 269
|19,58%
|Ruth DIJOUX UNION DES SAINT-PIERROIS
|2 802
|7,55%
|Virginie GOBALOU ERAMBRANPOULLÉ ANSANM POU L'AVENIR ! ANSANM POU SAINT-PIERRE !
|816
|2,20%
|Jonathan RIVIERE RASSEMBLEMENT SAINT-PIERROIS
|766
|2,06%
|Bernard VON-PINE DOMIN LE DAN NOUT MIN
|685
|1,85%
|Raymond VIMBAYE LA GAUCHE SOCIALE
|255
|0,69%
|Participation au scrutin
|Saint-Pierre
|Taux de participation
|55,47%
|Taux d'abstention
|44,53%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,88%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,14%
|Nombre de votants
|38 675
Source : ministère de l’Intérieur
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