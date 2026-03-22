Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Pierre

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Pierre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
David Lorion
David Lorion Liste divers droite
SAINT-PIERRE UNE HISTOIRE D'AMOUR
  • David Lorion
  • Lisa Derfla
  • Jackson Richardson
  • Emilie Fontaine
  • Valdo Maroude Gopalle
  • Caroline Taïlamée
  • Frédéric Vienne
  • Michèle Lakermance
  • Moïse Lagarrigue
  • Nadège Narinsamy
  • Roger Selly
  • Béatrice Lagarrigue
  • Lilian Julien Gonvindassamy Poulle
  • Marina Adigadou
  • Mohammad Omarjee
  • Héléna Araye
  • Kichena Damour
  • Sabine Sailly
  • Dany Laurence
  • Roxana Akhoone
  • Stéphane Albora
  • Nathalie Ablancourt
  • Ulric Nayagom
  • Nicole Kichenin
  • Frédéric Gonvindamal
  • Samantha Paliod
  • Richard Riani
  • Ketty Calogine
  • Olivier Naria
  • Patricia Tayllamin
  • Patrick Vayaboury
  • Sandrine Aho-Nienne
  • Patrick Firoaguer
  • Guilaine Nassibou
  • Nazir Valy
  • Jennifer Labenne
  • Willy Tan
  • Mariaty Malidi
  • Laurent Judith
  • Chantal Agathe
  • Clément Sumac
  • Pascaline Viry
  • François Tévanée
  • Janeguy Rafinet
  • Ulrich Poïnin Gobalou
  • Marlène Derfla
  • Jean Paul Bret
  • Arlette Corre
  • Mariot Minatchy
  • Marie-Anne Pihouée
  • Jacques Dambreville
  • Marie Aurore Moreau Née Savigny
  • Louis Dit Gros Louis Douraguia
  • Viviane Malet
  • Prosper Moutien
Emeline K Bidi
Emeline K Bidi Liste divers gauche
LA VOIE DU CHANGEMENT
  • Emeline K Bidi
  • Henri Claude Pothin
  • Neïma Sinien
  • Jean Laurent Lebon
  • Yvonne Bandama Atiama
  • Fabrice Techer
  • Gaëlle Michelle Fontaine
  • Jean François Sarpedon
  • Erika Boilly
  • William Joël Assoumani
  • Farida Patel
  • Gérard Antoine Argien
  • Chloé Duchemann
  • Timothée Payet
  • Myris Benard
  • Jean Luc Imiza
  • Moinaidi Baco
  • Frédéric Ramassamy
  • Aude Payet
  • Pierre Bonnaire
  • Stéphanie Marechal
  • Alix Rousseau
  • Lucinda Marie Andrée Grosset
  • Fabrice Dominique Virassamy-Mace
  • Angélique Bassonville
  • Raymond Lupin Mourgapamodely
  • Marie Andrée Jaubert
  • Vadivel Virapin Moutouvirin
  • Anaïs Calaya
  • Jean Fred Diganamasso
  • Lise Hoarau
  • Eugène Théodore Felix
  • Melissa Marguerite Bourgoin
  • Eric Narsaman
  • Marine Mardaye
  • Jean Teddy Anzouly
  • Indyra Carpin Velléyen
  • Simon Carpaye
  • Graziella Catherine Tenor
  • Eric Smith
  • Céline Lanquetin
  • Joseph Alcide Sinacouty
  • Marie Laurianne Adras
  • Noël Equixor
  • Marie Christine Billaud
  • Ahmed Youssouf
  • Johanna Nicole
  • Sébastien Ponin Gobalou
  • Melanie Claudine Beaupage
  • Antoine Veteau Daniel
  • Marie Danielle Niobe
  • Jean Bernard Maratchia
  • Marie Sabine Bima
Jean Gaël Anda Sita
Jean Gaël Anda Sita Liste divers centre
SAINT-PIERRE D'ABORD
  • Jean Gaël Anda Sita
  • Moze Boyer Epouse Dijoux
  • Lionel Papi
  • Sabrina Ramassamy
  • Miniandy Carpaye
  • Pascaline Boyer
  • Francis Chan-Ashing
  • Brigitte Hoarau
  • Jean Max Dit Charly Rouania
  • Ketty Hoarau
  • David Moutouchetty
  • Nathalie Hoarau Epouse Chamand
  • Giovanni Perinedery
  • Séverine Ferrante
  • Cédric Djothi Nassibou
  • Reine-Claude Philomar Epouse Kermagoret
  • Jocelyn Balaya Gouraya
  • Martine Volnay
  • Christian Kichenapanaïdou
  • Magalie Hoarau
  • Jean Bernard Payet
  • Anousha Inguéhé
  • Cédric Boyer
  • Nathalie Gerard
  • Ludgi Pinguin
  • Marie-Line Folio
  • Joël Lembert
  • Joëlle Aréquiom
  • Jonathan Néaubé
  • Marie Nadège Nayagom
  • Jean Bosco Taochy
  • Marie-Jeanne Acapandie
  • Emmanuel Volay
  • Nassiah Sarah Youssouf
  • Samuel Alendroit
  • Zalfata Ali Fatima
  • Jonathan Velia
  • Alice Folio
  • Éric Dit Papi Camatchy Anandy
  • Marie Christine Sinama-Pongolle
  • Yan Abrantes
  • Marie Ghislaine Lagarrigue
  • Laurent Jacky Riani
  • Manoulita Lasy
  • Louis Vienne
  • Maëva Anassalom Epouse Lagarrigue
  • Jérémy Riviére
  • Angélique Vaïtilingom
  • David Atia
  • Marie-Josée Celeste
  • Harry Namlacamourima
  • Anne Marie Cindy Boyer
  • Logan Christopher Techer

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre

Tête de listeListe Voix % des voix
David LORION
David LORION (Ballotage) SAINT-PIERRE UNE HISTOIRE D'AMOUR 		16 454 44,33%
Emeline K BIDI
Emeline K BIDI (Ballotage) LA VOIE DU CHANGEMENT 		8 073 21,75%
Jean Gaël ANDA SITA
Jean Gaël ANDA SITA (Ballotage) SAINT-PIERRE D'ABORD 		7 269 19,58%
Ruth DIJOUX
Ruth DIJOUX UNION DES SAINT-PIERROIS 		2 802 7,55%
Virginie GOBALOU ERAMBRANPOULLÉ
Virginie GOBALOU ERAMBRANPOULLÉ ANSANM POU L'AVENIR ! ANSANM POU SAINT-PIERRE ! 		816 2,20%
Jonathan RIVIERE
Jonathan RIVIERE RASSEMBLEMENT SAINT-PIERROIS 		766 2,06%
Bernard VON-PINE
Bernard VON-PINE DOMIN LE DAN NOUT MIN 		685 1,85%
Raymond VIMBAYE
Raymond VIMBAYE LA GAUCHE SOCIALE 		255 0,69%
Participation au scrutin Saint-Pierre
Taux de participation 55,47%
Taux d'abstention 44,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,14%
Nombre de votants 38 675

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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