Résultat municipale 2026 à Saint-Pierre (97250) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Pierre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Pierre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian RAPHA
Christian RAPHA FAIRE GAGNER SAINT-PIERRE 		870 41,61%
Ludmilla LARADE-EUSTACHE
Ludmilla LARADE-EUSTACHE AGISSONS POUR SAINT-PIERRE 		760 36,35%
Kevin LOWINSKI
Kevin LOWINSKI UNION PIERROTINE 		461 22,05%
Participation au scrutin Saint-Pierre
Taux de participation 59,04%
Taux d'abstention 40,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Nombre de votants 2 162

Source : ministère de l’Intérieur

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