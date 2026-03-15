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19:21 - Le poids démographique et économique de Saint-Pierre aux élections municipales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Saint-Pierre comme dans toute la France. Avec ses 4 069 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 244 entreprises, Saint-Pierre offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (55,62%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. La présence de 222 résidents étrangers favorise son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 14 867 euros par an, la commune dévoile un taux de chômage de 27,28%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. À Saint-Pierre, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Aux dernières élections, quel fut le score du RN à Saint-Pierre ? Le mouvement nationaliste restait loin du groupe de tête lors des élections locales à Saint-Pierre il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen recueillait 15,82% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 64,31% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 6,08% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop décevant, à Saint-Pierre comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 20,53% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 7,97% pour le Rassemblement national. Il était ensuite éliminé de la course de tête le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 58,49 % de participation à Saint-Pierre Dans le cadre des municipales de 2026 à Saint-Pierre, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote jouera un rôle clé sur les résultats. Il y a six ans, le premier tour de la municipale avait été marqué par une abstention de 41,51 %, un score plus bas que les 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 58,49 %) alors que l'épidémie de Covid-19 avait fait fuir de nombreux électeurs. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'établir à 58,01 % au premier tour (contre 26,31 % en France). En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 76,87 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 66,60 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 88,72 %. Regarder ces variations lors des dernières élections permet à l'arrivée de ranger Saint-Pierre comme une commune distancée du processus électoral.

15:59 - Comment Saint-Pierre a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Lors des législatives du printemps 2024, les votants de Saint-Pierre soutenaient en priorité Marcellin Nadeau (Régionaliste) avec 56,71% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Marcellin Nadeau culminant à 80,12% des suffrages exprimés localement. Les Européennes avant la dissolution à Saint-Pierre avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (20,53%), devant Valérie Hayer qui avait recueilli 20,26% des suffrages. Une confirmation limpide des résultats des élections deux années plus tôt d'une certaine manière.

14:57 - Saint-Pierre : des verdicts éminemment parlants lors des scrutins il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Saint-Pierre un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Pierre voyait en effet Jean-Luc Mélenchon s'imposer localement avec 51,68% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 19,97%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 64,31% pour Marine Le Pen, contre 35,69% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Saint-Pierre plébiscitaient Marcellin Nadeau (Régionaliste) avec 65,57% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 100,00%.

12:58 - Impôts à Saint-Pierre : un enjeu central pour 2026 À Saint-Pierre, en matière d'impôts locaux, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint environ 600 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 387 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à un peu moins de 47,99 % en 2024 (contre 23,93 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, avoisinant les 40 % et en augmentation de 1,2 point depuis 2020, constitue un point de référence utile. Une augmentation souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 187 760 € en 2024. Une somme loin des quelque 454 900 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 20,85 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Saint-Pierre À Saint-Pierre, lors des municipales il y a six ans, les résultats ont offert un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Au soir du premier tour à l'époque, Christian Rapha (Divers centre) a distancé ses rivaux en rassemblant 51,50% des suffrages. À sa poursuite, Ludmilla Larade-Eustache (Divers gauche) a engrangé 1 064 bulletins valides (48,49%). Cette victoire écrasante du candidat Divers centre a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Saint-Pierre, cette dynamique a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Afin de remettre en cause cette mainmise ce dimanche, les opposants devront accomplir un effort colossal, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.