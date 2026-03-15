Résultat municipale 2026 à Saint-Pierre (97410) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Pierre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Pierre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
David LORION
David LORION SAINT-PIERRE UNE HISTOIRE D'AMOUR 		16 454 44,33%
Emeline K BIDI
Emeline K BIDI LA VOIE DU CHANGEMENT 		8 073 21,75%
Jean Gaël ANDA SITA
Jean Gaël ANDA SITA SAINT-PIERRE D'ABORD 		7 269 19,58%
Ruth DIJOUX
Ruth DIJOUX UNION DES SAINT-PIERROIS 		2 802 7,55%
Virginie GOBALOU ERAMBRANPOULLÉ
Virginie GOBALOU ERAMBRANPOULLÉ ANSANM POU L'AVENIR ! ANSANM POU SAINT-PIERRE ! 		816 2,20%
Jonathan RIVIERE
Jonathan RIVIERE RASSEMBLEMENT SAINT-PIERROIS 		766 2,06%
Bernard VON-PINE
Bernard VON-PINE DOMIN LE DAN NOUT MIN 		685 1,85%
Raymond VIMBAYE
Raymond VIMBAYE LA GAUCHE SOCIALE 		255 0,69%
Participation au scrutin Saint-Pierre
Taux de participation 55,47%
Taux d'abstention 44,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Nombre de votants 38 674

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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