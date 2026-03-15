En direct

19:21 - Élections municipales à Saint-Pierre : un éclairage démographique Au cœur de la campagne électorale municipale, Saint-Pierre est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 85 254 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 7 064 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 23 336 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 20,61% des résidents sont des enfants, et 4,78% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Saint-Pierre incarne une communauté diversifiée, avec ses 1 225 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 122 €/mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 29,07%, annonçant une situation économique précaire. À Saint-Pierre, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir commun et florissant.

17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le score du RN à Saint-Pierre ? Le mouvement nationaliste restait loin du groupe de tête lors des municipales à Saint-Pierre en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen séduisait 22,06% des bulletins exprimés lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 56,21% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 9,58% au représentant du parti au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Pierre comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 29,79% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 25,67% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 39,66% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention à Saint-Pierre ? La mobilisation s'élevait à 51,92 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Saint-Pierre, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale alors que bon nombre d'électeurs avaient renoncé à se déplacer du fait du Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 avait cependant largement mobilisé, avec 56,77 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 43,23 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 28,37 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 49,12 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 34,60 % des inscrits. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la ville apparaît donc résolument comme une zone où la participation peine à décoller. Pour cette municipale, cette donnée à Saint-Pierre sera en tout cas fondamentale dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Que retenir pour les dernières élections à Saint-Pierre ? Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 confirme que Saint-Pierre restait à l'époque un paysage politique fragmenté. Le rendez-vous des Européennes 2024 à Saint-Pierre avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,79%), avec en deuxième position Manon Aubry qui avait recueilli 19,30% des voix. Emeline Kbidi (Divers gauche) avait ensuite remporté au premier tour des législatives à Saint-Pierre après la dissolution de l'Assemblée avec 35,66%. David Lorion (Divers droite) se trouvait à la deuxième place avec 31,97%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Emeline Kbidi culminant à 60,34% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Saint-Pierre : les points à analyser L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Pierre s'affirme comme une ville à la croisée des chemins politiques. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Saint-Pierre votaient en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (40,93%), devançant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 22,06%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Pierre, les électeurs accordaient 56,21% pour Marine Le Pen, contre 43,79% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Saint-Pierre portaient leur choix sur David Lorion (LR) avec 42,20% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Emeline K\/bidi (Divers gauche), vainqueur dans la commune avec 52,77%.

12:58 - Quelle a été l'évolution de la fiscalité locale à Saint-Pierre avant les municipales ? En matière d'impôts locaux à Saint-Pierre, le montant moyen versé par foyer fiscal s'est établi à 920 € en 2024 (année des dernières données) contre 872 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à environ 44,18 % en 2024 (contre environ 31,24 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 1 188 190 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 15,60502 millions d'euros récoltés en 2020 pour un taux stable de près de 18,76 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Les résultats de la liste "Gardons Le Cap" à l'élection municipale de 2020 à Saint-Pierre Quel avait été le résultat des élections municipales précédentes à Saint-Pierre ? Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Michel Fontaine (Les Républicains) a coiffé ses concurrents au poteau en récoltant 57,02% des bulletins. En deuxième position, Jean Gaël Anda (Divers centre) a capté 7 067 votes (22,33%). Virginie Gobalou Erambranpoullé (Union de la gauche) était à la troisième place, avec 8,91% des bulletins. Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Les Républicains a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Pierre, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Face à cette victoire sans appel, le défi s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.