Résultat municipale 2026 à Saint-Pierre-Quiberon (56510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Pierre-Quiberon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Pierre-Quiberon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pierre-Quiberon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie DOYEN
Stéphanie DOYEN (15 élus) AGIR ENSEMBLE POUR SAINT-PIERRE-QUIBERON 		997 53,40%
  • Stéphanie DOYEN
  • Joël GOUARIN
  • Kristen BÈGUE
  • Christophe DHEERE
  • Laurence FORIN
  • Jérôme LEDOYEN
  • Sylvie FIGLAREK
  • François SERMIER
  • Lydia LE GOFF
  • Christophe DELAPORTE
  • Geneviève FOURRIER
  • Jean-François ARTIGE
  • Hélène BONNEVILLE
  • Eric LE LEUCH
  • Hélène BUSSIERE
Michaël DORÉ
Michaël DORÉ (4 élus) Saint-Pierre, notre commune, notre avenir 		870 46,60%
  • Michaël DORÉ
  • Valérie LUCAS
  • Maxime LE PADELLEC
  • Florence BERTHO
Participation au scrutin Saint-Pierre-Quiberon
Taux de participation 72,15%
Taux d'abstention 27,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Nombre de votants 1 917

Source : ministère de l’Intérieur

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