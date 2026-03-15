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19:18 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Pierre-Quiberon La structure démographique et socio-économique de Saint-Pierre-Quiberon détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 12,59% et une densité de population de 309 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (29,67%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1889 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,82%) met en évidence des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (17,36%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 65,70%, comme à Saint-Pierre-Quiberon, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.

17:57 - Aux dernières élections, quel fut le poids du RN à Saint-Pierre-Quiberon ? Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière municipale à Saint-Pierre-Quiberon en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen récoltait 21,22% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 36,62% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 18,54% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop faible, à Saint-Pierre-Quiberon comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 28,31% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 31,91% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 35,71% lors du vote final.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Saint-Pierre-Quiberon Dans le cadre de cette élection municipale 2026 à Saint-Pierre-Quiberon, la désertion des bureaux de vote jouera un rôle déterminant sur les résultats. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention frappait 50,55 % des inscrits (un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale), de nombreux électeurs ayant préféré rester chez eux à cause du Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est toutefois stabilisé à 21,32 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 39,35 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 23,89 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 45,70 % des inscrits. Prendre du recul sur ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de classer Saint-Pierre-Quiberon comme une commune moins abstentionniste que la moyenne en comparaison de la moyenne.

15:59 - Les leçons de l'année de la dissolution à Saint-Pierre-Quiberon La physionomie politique de Saint-Pierre-Quiberon a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un paysage politique fragmenté. À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Saint-Pierre-Quiberon avaient en effet poussé aux avant-postes la liste menée par Jordan Bardella avec 28,31% des inscrits. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Pierre-Quiberon soutenaient en priorité Jimmy Pahun (Ensemble !) avec 37,15% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jimmy Pahun culminant à 64,29% des voix sur place.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Saint-Pierre-Quiberon reste un territoire bien ancré à le centre L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Pierre-Quiberon s'inscrit comme un territoire fidèle au centre-droit libéral. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Saint-Pierre-Quiberon privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (34,01%), devant Marine Le Pen crédité de 21,22%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,38% pour Emmanuel Macron, contre 36,62% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Pierre-Quiberon accordaient leurs suffrages à Jimmy Pahun (Ensemble !) avec 36,70% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 66,90%.

12:58 - La commune a-t-elle augmenté la fiscalité locale à Saint-Pierre-Quiberon ? Pour ce qui est des contributions locales à Saint-Pierre-Quiberon, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 2 278 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 1 000 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu plus de 32,56 % en 2024 (contre environ 10,48 % en 2020). Mais attention : cette hausse est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 1,16897 million d'euros (1 168 970 € très exactement) en 2024, bien en deçà des 850 200 euros perçus en 2020, alors même que le taux est resté à environ 7,78 %. Un changement pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - La liste "Sant Per Kiberen Avec Vous" grande gagnante des dernières élections à Saint-Pierre-Quiberon Il peut être instructif de se pencher sur les scores des dernières élections municipales à Saint-Pierre-Quiberon. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Stéphanie Doyen a imposé son rythme en rassemblant 429 voix (37,50%). À sa poursuite, Marine Jozan a engrangé 26,04% des suffrages. Une large diférence donc. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Stéphanie Doyen l'a finalement emporté avec 48,97% des votes, face à Marine Jozan s'adjugeant 29,05% des électeurs inscrits et Laurence Le Duvéhat réunissant 21,97% des voix. La hiérarchie a été confirmée avec un écart qui s'est creusé, débouchant sur une victoire nette et décisive. La multitude de choix a pu disperser les électeurs., sécurisant 242 voix supplémentaires entre les deux tours.