En direct

19:17 - Saint-Pol-de-Léon et municipales : démographie, économie et choix électoraux A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Saint-Pol-de-Léon émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 6 841 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 577 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 1 917 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (65,89%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les 204 résidents étrangers, représentant 2,98% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Malgré un taux de chômage de 9,96%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 28 226 euros par an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Saint-Pol-de-Léon, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Saint-Pol-de-Léon ? Le RN ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Saint-Pol-de-Léon en 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 18,84% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 31,12% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 10,88% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Saint-Pol-de-Léon comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 25,37% aux élections européennes. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier round, par un résultat de 26,39% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 27,91% lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 55,30 % d'abstention à Saint-Pol-de-Léon Au soir de ces élections municipales, la valeur de la participation agira lourdement sur les résultats de Saint-Pol-de-Léon. Aux municipales de 2020, la participation s'était établie à 44,70 % lors du premier tour, un niveau conforme aux 44,7 % du pays. 2 396 votants s'étaient alors déplacés alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer du fait du coronavirus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois rassemblé 78,46 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). La mobilisation aux législatives, établie quant à elle à 51,37 % en 2022, a largement évolué pour s'élever à 72,54 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation arrivait à 55,77 %. Cette photographie de la participation depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité assez participative par rapport au reste du pays.

15:59 - Saint-Pol-de-Léon classée à droite lors des derniers scrutins Lors des dernières élections européennes, le podium à Saint-Pol-de-Léon s'était dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (25,37%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (19,85%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (18,67%). Les élections législatives à Saint-Pol-de-Léon une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Sandrine Le Feur (Majorité présidentielle) à l'avant de la course avec 37,21% au premier tour, devant Tony Bihouee (Rassemblement National) avec 26,39%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Sandrine Le Feur culminant à 44,62% des voix dans la commune. Le contexte politique de Saint-Pol-de-Léon a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une terre macroniste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Quel candidat a gagné les élections de 2022 à Saint-Pol-de-Léon ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saint-Pol-de-Léon portaient leur choix sur Sandrine Le Feur (Ensemble !) avec 39,26% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,19% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Saint-Pol-de-Léon privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (37,04%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 18,84%. Le duel final se soldait finalement par un score de 68,88% pour Emmanuel Macron, contre 31,12% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Pol-de-Léon comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - Fiscalité en hausse à Saint-Pol-de-Léon : un impact sur les élections municipales Avec la montée des prélèvements locaux à Saint-Pol-de-Léon, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 14,61 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 344 160 € la même année. Un apport qui est loin des 1 891 730 € récoltés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Saint-Pol-de-Léon a évolué pour se fixer à un peu moins de 35,66 % en 2024 (contre 19,69 % en 2020). En comparaison, la moyenne à l'échelle nationale se situe à près de 40 %. Une hausse finalement automatique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Saint-Pol-de-Léon s'est établi à 1 179 € en 2024 contre 1 014 euros en début de mandat.

11:59 - Élections de 2020 à Saint-Pol-de-Léon : un résultat scellé dès le premier tour À Saint-Pol-de-Léon, lors des municipales il y a six ans, les résultats ont livré un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes, Stéphane Cloarec (Divers droite) a viré en tête en recueillant 70,34% des suffrages. Sur la seconde marche, Jean-Luc Bonis (Divers gauche) a engrangé 691 suffrages en sa faveur (29,65%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a rendu tout second tour inutile. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Pol-de-Léon, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le bloc minoritaire devra soulever des montagnes ce dimanche pour contester cette mainmise, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.