Résultat municipale 2026 à Saint-Pol-de-Léon (29250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Pol-de-Léon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Pol-de-Léon, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pol-de-Léon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane CLOAREC (26 élus) SP-UCDA
|2 635
|78,77%
|
|Jean-Luc BONIS (3 élus) Saint-Pol Ensemble
|710
|21,23%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Pol-de-Léon
|Taux de participation
|64,06%
|Taux d'abstention
|35,94%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,23%
|Nombre de votants
|3 424
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Pol-de-Léon [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Pol-de-Léon en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Pol-de-Léon
19:17 - Saint-Pol-de-Léon et municipales : démographie, économie et choix électoraux
A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Saint-Pol-de-Léon émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 6 841 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 577 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 1 917 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (65,89%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les 204 résidents étrangers, représentant 2,98% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Malgré un taux de chômage de 9,96%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 28 226 euros par an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Saint-Pol-de-Léon, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.
17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Saint-Pol-de-Léon ?
Le RN ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Saint-Pol-de-Léon en 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 18,84% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 31,12% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 10,88% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Saint-Pol-de-Léon comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 25,37% aux élections européennes. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier round, par un résultat de 26,39% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 27,91% lors du vote définitif.
16:58 - Dernières municipales : 55,30 % d'abstention à Saint-Pol-de-Léon
Au soir de ces élections municipales, la valeur de la participation agira lourdement sur les résultats de Saint-Pol-de-Léon. Aux municipales de 2020, la participation s'était établie à 44,70 % lors du premier tour, un niveau conforme aux 44,7 % du pays. 2 396 votants s'étaient alors déplacés alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer du fait du coronavirus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois rassemblé 78,46 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). La mobilisation aux législatives, établie quant à elle à 51,37 % en 2022, a largement évolué pour s'élever à 72,54 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation arrivait à 55,77 %. Cette photographie de la participation depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité assez participative par rapport au reste du pays.
15:59 - Saint-Pol-de-Léon classée à droite lors des derniers scrutins
Lors des dernières élections européennes, le podium à Saint-Pol-de-Léon s'était dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (25,37%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (19,85%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (18,67%). Les élections législatives à Saint-Pol-de-Léon une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Sandrine Le Feur (Majorité présidentielle) à l'avant de la course avec 37,21% au premier tour, devant Tony Bihouee (Rassemblement National) avec 26,39%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Sandrine Le Feur culminant à 44,62% des voix dans la commune. Le contexte politique de Saint-Pol-de-Léon a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une terre macroniste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un paysage politique fragmenté.
14:57 - Quel candidat a gagné les élections de 2022 à Saint-Pol-de-Léon ?
Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saint-Pol-de-Léon portaient leur choix sur Sandrine Le Feur (Ensemble !) avec 39,26% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,19% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Saint-Pol-de-Léon privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (37,04%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 18,84%. Le duel final se soldait finalement par un score de 68,88% pour Emmanuel Macron, contre 31,12% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Pol-de-Léon comme une ville acquise au bloc central.
12:58 - Fiscalité en hausse à Saint-Pol-de-Léon : un impact sur les élections municipales
Avec la montée des prélèvements locaux à Saint-Pol-de-Léon, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 14,61 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 344 160 € la même année. Un apport qui est loin des 1 891 730 € récoltés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Saint-Pol-de-Léon a évolué pour se fixer à un peu moins de 35,66 % en 2024 (contre 19,69 % en 2020). En comparaison, la moyenne à l'échelle nationale se situe à près de 40 %. Une hausse finalement automatique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Saint-Pol-de-Léon s'est établi à 1 179 € en 2024 contre 1 014 euros en début de mandat.
11:59 - Élections de 2020 à Saint-Pol-de-Léon : un résultat scellé dès le premier tour
À Saint-Pol-de-Léon, lors des municipales il y a six ans, les résultats ont livré un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes, Stéphane Cloarec (Divers droite) a viré en tête en recueillant 70,34% des suffrages. Sur la seconde marche, Jean-Luc Bonis (Divers gauche) a engrangé 691 suffrages en sa faveur (29,65%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a rendu tout second tour inutile. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Pol-de-Léon, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le bloc minoritaire devra soulever des montagnes ce dimanche pour contester cette mainmise, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Municipales à Saint-Pol-de-Léon : les horaires des bureaux de vote
Les élections municipales se tiennent ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin doit permettre d'élire les élus locaux de toutes les communes françaises. À titre de rappel, le premier tour des précédentes élections municipales s'est déroulé de façon controversée en mars 2020, en pleine pandémie de covid. Plus bas dans la page se trouve la liste des candidats à Saint-Pol-de-Léon. A noter que les 6 bureaux de vote de l'agglomération de Saint-Pol-de-Léon fermeront leurs portes à 18 heures. La parution des résultats du premier tour à Saint-Pol-de-Léon débutera ici même à partir de 20h.
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