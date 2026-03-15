Résultat municipale 2026 à Saint-Pol-de-Léon (29250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Pol-de-Léon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Pol-de-Léon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pol-de-Léon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane CLOAREC
Stéphane CLOAREC (26 élus) SP-UCDA 		2 635 78,77%
  • Stéphane CLOAREC
  • Carole AUTRET
  • Hervé JEZEQUEL
  • Nathalie QUEMENER
  • Jean-Marc CUEFF
  • Marylène SALUDEN
  • Bernard LOTRIAN
  • Anne-Sophie KERBRAT
  • Benoît CHARLOU
  • Mélissa DIAIS
  • François MOAL
  • Anne DANIELOU
  • Bruno CORILLION
  • Solange PHILIP
  • Julien JEZEQUEL
  • Catherine PENDU
  • Jean-Louis KICHENIN
  • Valérie CUIEC
  • Jonathan LE BIHAN
  • Marie-Paule SEGUIN
  • Vincent GUIVARC'H
  • Christine MOAL
  • Stéphane BRETON
  • Françoise LAZENNEC
  • Pierre-Yves CHIBON
  • Priscilla TANGUY
Jean-Luc BONIS
Jean-Luc BONIS (3 élus) Saint-Pol Ensemble 		710 21,23%
  • Jean-Luc BONIS
  • Christine LELEU
  • Dominique Charles LOZACH
Participation au scrutin Saint-Pol-de-Léon
Taux de participation 64,06%
Taux d'abstention 35,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Nombre de votants 3 424

Source : ministère de l’Intérieur

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