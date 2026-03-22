Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pol-sur-Ternoise : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Pol-sur-Ternoise

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Pol-sur-Ternoise a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Olivier Loisel
Olivier Loisel Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR LA CAPITALE DU TERNOIS
  • Olivier Loisel
  • Corinne Duhautois
  • Pierre-Yves Benoit
  • Michelle Leroy
  • Michaël Hocrelle
  • Mélinda Lobry
  • Jérôme Degardin
  • Bérengère Minet
  • Julien Hedin
  • Hélène Neboit-Guilhot
  • Michel Saudemont
  • Jocelyne Hernu
  • Michaël Cantrel
  • Karine Vigniez
  • David Dourlens
  • Charlotte Garin
  • Manuel Dourlens
  • Pascaline Ratel
  • Marc Bukowski
  • Séverine Foiche
  • Eddy Dupont
  • Estelle Delplanque
  • Frédéric Portemont
  • Thérèse Carlus
  • Noël Jossant
  • Emmanuelle Degardin
  • Serge Domareff
  • Anaëlle Faravel
  • Jean-Pierre Gallet
Danielle Vasseur
Danielle Vasseur Liste Divers
AGIR ENSEMBLE POUR SAINT-POL !
  • Danielle Vasseur
  • Michaël Derozier
  • Marie-Hélène Bellinguer
  • Didier Hochart
  • Martine Dusart
  • Dominique Degouve
  • Nathalie Decamp
  • Vincent Joseph
  • Caroline Dupuis
  • Marc Ricart
  • Pascaline Christmann
  • Guillaume Yvart
  • Martine Robart
  • Guillaume Debay
  • Jennifer Blervacques
  • Olivier Coulon
  • Cathy Patoux
  • Aurélien Pilniak
  • Aurore Pruvot
  • Frank Desmarecaux
  • Emma Bouchez-Gambey
  • Benoît Demagny
  • Jeannine Mathe
  • Hugo Lesage
  • Carole Guillot
  • Florent Duchatelle
  • Audrey Provost
Claude Roussez
Claude Roussez Liste divers gauche
AVEC LES SAINT-POLOIS, AUTREMENT
  • Claude Roussez
  • Éric Martinage
  • Virginie Delbay
  • Frédéric Carette
  • Sarah Darras
  • Michel Feutry
  • Annick Dehaudt
  • César Paquin
  • Cécile Malbranque
  • Emmanuel Degand
  • Céline Delannoi
  • Jean-Claude Girot
  • Annick Ledoux
  • René Grandsir
  • Fabienne Magnier
  • Éric Cherigier
  • Betty Soyez
  • Didier Petit
  • Katty Lesieux
  • David Bioux
  • Geneviève Bayart
  • Daniel Hoffmann
  • Catherine Ducrocq
  • Sébastien Corne
  • Martine Rei
  • Laurent Capelle
  • Fanny Robidet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pol-sur-Ternoise

Tête de listeListe Voix % des voix
Danielle VASSEUR
Danielle VASSEUR (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR SAINT-POL ! 		701 39,56%
Olivier LOISEL
Olivier LOISEL (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR LA CAPITALE DU TERNOIS 		545 30,76%
Claude ROUSSEZ
Claude ROUSSEZ (Ballotage) AVEC LES SAINT-POLOIS, AUTREMENT 		526 29,68%
Participation au scrutin Saint-Pol-sur-Ternoise
Taux de participation 55,04%
Taux d'abstention 44,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 1 817

Source : ministère de l’Intérieur

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