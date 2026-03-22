Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pol-sur-Ternoise : les résultats du 2e tour

Programme de Olivier Loisel à Saint-Pol-sur-Ternoise (RASSEMBLEMENT POUR LA CAPITALE DU TERNOIS)

Élections municipales

Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2026 à Saint-Pol-sur-Ternoise. Ces élections représentent un moment crucial pour l'avenir de la commune et de ses habitants. La participation citoyenne est essentielle pour choisir la direction que prendra la ville.

Priorités de sécurité

Un des objectifs majeurs est d'augmenter significativement les effectifs de la Police Municipale. Cela inclut également la modernisation du système de vidéo-surveillance pour renforcer la sécurité des citoyens. Ces mesures visent à créer un environnement plus sûr pour tous les habitants de Saint-Pol-sur-Ternoise.

Développement économique

Le projet inclut un grand plan commerce pour soutenir les entreprises locales et revitaliser le centre-ville. Des dispositifs d'aide à l'installation et la préemption des locaux vacants sont envisagés pour encourager l'entrepreneuriat. La dynamique économique est essentielle pour améliorer la qualité de vie des habitants.

Engagement communautaire

La consultation des habitants sera au cœur de l'élaboration des grands projets de la commune. Des manifestations populaires et festives seront organisées pour renforcer le lien social. L'implication des citoyens dans les décisions locales est primordiale pour construire une ville qui leur ressemble.