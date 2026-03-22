Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pol-sur-Ternoise : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pol-sur-Ternoise [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Pol-sur-Ternoise sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Pol-sur-Ternoise.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Pol-sur-Ternoise
11:44 - Que disaient les résultats de l'élection municipale à Saint-Pol-sur-Ternoise la semaine dernière ?
Dimanche dernier à Saint-Pol-sur-Ternoise, le scrutin a mobilisé 55,04 % des électeurs dans la ville, alors que le pays a connu une démobilisation importante. À l'issue du dépouillement, c'est Danielle Vasseur qui a pris l'avantage en s'adjugeant 39,56 % des bulletins valides. À sa suite, Olivier Loisel (Rassemblement National) est arrivé en deuxième position avec 30,76 %. La leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Claude Roussez (Divers gauche) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Pol-sur-Ternoise
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Pol-sur-Ternoise a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Olivier Loisel
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR LA CAPITALE DU TERNOIS
|
|
Danielle Vasseur
Liste Divers
AGIR ENSEMBLE POUR SAINT-POL !
|
|
Claude Roussez
Liste divers gauche
AVEC LES SAINT-POLOIS, AUTREMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Pol-sur-Ternoise
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Danielle VASSEUR (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR SAINT-POL !
|701
|39,56%
|Olivier LOISEL (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR LA CAPITALE DU TERNOIS
|545
|30,76%
|Claude ROUSSEZ (Ballotage) AVEC LES SAINT-POLOIS, AUTREMENT
|526
|29,68%
|Participation au scrutin
|Saint-Pol-sur-Ternoise
|Taux de participation
|55,04%
|Taux d'abstention
|44,96%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,21%
|Nombre de votants
|1 817
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Saint-Pol-sur-Ternoise
- Saint-Pol-sur-Ternoise (62130)
- Ecole primaire à Saint-Pol-sur-Ternoise
- Maternités à Saint-Pol-sur-Ternoise
- Crèches et garderies à Saint-Pol-sur-Ternoise
- Classement des collèges à Saint-Pol-sur-Ternoise
- Salaires à Saint-Pol-sur-Ternoise
- Impôts à Saint-Pol-sur-Ternoise
- Dette et budget de Saint-Pol-sur-Ternoise
- Climat et historique météo de Saint-Pol-sur-Ternoise
- Accidents à Saint-Pol-sur-Ternoise
- Délinquance à Saint-Pol-sur-Ternoise
- Inondations à Saint-Pol-sur-Ternoise
- Nombre de médecins à Saint-Pol-sur-Ternoise
- Pollution à Saint-Pol-sur-Ternoise
- Entreprises à Saint-Pol-sur-Ternoise
- Prix immobilier à Saint-Pol-sur-Ternoise