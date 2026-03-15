En direct

19:17 - Saint-Pons-de-Thomières : démographie, élections et perspectives d'avenir Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Pons-de-Thomières révèlent des tendances nettes susceptibles d'influencer le résultat des municipales. Avec un pourcentage de 27% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 19,44%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de ménages propriétaires (56,46%) met en exergue l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (57,12%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 846 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 6,98% et d'une population immigrée de 10,48% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Un taux de résidences secondaires de 16,42%, comme à Saint-Pons-de-Thomières, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Rassemblement national à Saint-Pons-de-Thomières : les chiffres récents Le Rassemblement national était absent lors de la dernière bataille municipale à Saint-Pons-de-Thomières il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la ville. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen amassait 24,81% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 55,82% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 19,44% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti nationaliste sécurisait 46,95% des voix de la municipalité. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 35,76% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier round, par un résultat de 43,77% pour le parti nationaliste. Il finira avec 48,59% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Saint-Pons-de-Thomières au crible Il y a six ans, le premier round de la municipale à Saint-Pons-de-Thomières avait été marqué par une abstention de 46,94 %, en deçà de la moyenne nationale (la participation se limitant à 53,06 %) alors que sévissait la pandémie du Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 32,03 % des habitants inscrits. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 50,00 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 38,11 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 52,37 %. L'observation de cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de ranger Saint-Pons-de-Thomières comme une localité assez abstentionniste. En ce jour de municipale 2026 à Saint-Pons-de-Thomières, cette donnée sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Saint-Pons-de-Thomières : retour sur les élections de 2024 Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Saint-Pons-de-Thomières, les choix s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,76%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Stéphanie Galzy (Rassemblement National) en tête du peloton avec 43,77% au premier tour, devant Aurélien Manenc (Union de la gauche) avec 41,56%. Au second tour, c'est en revanche Aurélien Manenc (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 51,41% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs de Saint-Pons-de-Thomières a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Saint-Pons-de-Thomières, une ville difficile à figer au regard des résultats d'élections passées Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Pons-de-Thomières portaient leur choix sur Aurélien Manenc (PRG) avec 34,12% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Pierre Polard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 53,05% des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Saint-Pons-de-Thomières accordaient précédemment leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 24,92%, devançant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 24,81%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 55,82%, contre 44,18% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Saint-Pons-de-Thomières comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Comment a évolué la fiscalité à Saint-Pons-de-Thomières à l'approche des municipales ? En termes d'impôts locaux à Saint-Pons-de-Thomières, le produit fiscal par foyer s'est établi à 951 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), un chiffre à comparer avec les 653 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 43,61 % en 2024 (contre 22,16 % en 2020). Un chiffre à comparer avec la moyenne à l'échelle nationale, qui approche les 40 %. Une hausse souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 71 300 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 261 070 € récoltés en 2020 avec un taux fixé à près de 11,75 %. Cette imposition se trouve aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Saint-Pons-de-Thomières Dans la ville de Saint-Pons-de-Thomières, les équilibres politiques locaux sont encore aujourd'hui déterminés par le verdict du dernier scrutin. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, André Arrouche a coiffé ses concurrents au poteau en totalisant 57,40% des soutiens. Derrière, Bruno Girona a recueilli 42,59% des suffrages. Cette victoire au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Pons-de-Thomières, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour ébranler cette mainmise ce dimanche, les forces d'opposition devront fournir un effort titanesque, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.