Résultat municipale 2026 à Saint-Pons-de-Thomières (34220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Pons-de-Thomières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Pons-de-Thomières, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pons-de-Thomières [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
André ARROUCHE
André ARROUCHE (17 élus) SAINT PONS EN MOUVEMENT 		561 78,90%
  • André ARROUCHE
  • Delphine GAZEL
  • Theodorus VAN DER RAADT
  • Nadège GIL
  • Bruno GIRONA
  • Corinne LOPÉTEGUI
  • Robert AOUDIA
  • Zehira MANCINA
  • Cyril BOITTIER
  • Stéphanie PEYRAS
  • Jean-Luc GAZEL
  • Megane MOLINIER
  • David GARCIA
  • Marianne SAMUEL
  • Laurent CHARRAS
  • Fabienne THIVAND
  • Yannis MEUR
Pierre BLONDEAU
Pierre BLONDEAU (2 élus) SAINT PONS LA CITOYENNE 		150 21,10%
  • Pierre BLONDEAU
  • Maud VAUTHEROT
Participation au scrutin Saint-Pons-de-Thomières
Taux de participation 55,65%
Taux d'abstention 44,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,64%
Nombre de votants 758

Source : ministère de l’Intérieur

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