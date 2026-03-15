Résultat municipale 2026 à Saint-Pons-de-Thomières (34220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Pons-de-Thomières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Pons-de-Thomières, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Pons-de-Thomières [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André ARROUCHE (17 élus) SAINT PONS EN MOUVEMENT
|561
|78,90%
|
|Pierre BLONDEAU (2 élus) SAINT PONS LA CITOYENNE
|150
|21,10%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Pons-de-Thomières
|Taux de participation
|55,65%
|Taux d'abstention
|44,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,56%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,64%
|Nombre de votants
|758
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Pons-de-Thomières [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Pons-de-Thomières en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Pons-de-Thomières
19:17 - Saint-Pons-de-Thomières : démographie, élections et perspectives d'avenir
Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Pons-de-Thomières révèlent des tendances nettes susceptibles d'influencer le résultat des municipales. Avec un pourcentage de 27% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 19,44%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de ménages propriétaires (56,46%) met en exergue l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (57,12%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 846 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 6,98% et d'une population immigrée de 10,48% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Un taux de résidences secondaires de 16,42%, comme à Saint-Pons-de-Thomières, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.
17:57 - Rassemblement national à Saint-Pons-de-Thomières : les chiffres récents
Le Rassemblement national était absent lors de la dernière bataille municipale à Saint-Pons-de-Thomières il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la ville. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen amassait 24,81% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 55,82% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 19,44% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti nationaliste sécurisait 46,95% des voix de la municipalité. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 35,76% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier round, par un résultat de 43,77% pour le parti nationaliste. Il finira avec 48,59% le dimanche suivant.
16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Saint-Pons-de-Thomières au crible
Il y a six ans, le premier round de la municipale à Saint-Pons-de-Thomières avait été marqué par une abstention de 46,94 %, en deçà de la moyenne nationale (la participation se limitant à 53,06 %) alors que sévissait la pandémie du Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 32,03 % des habitants inscrits. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 50,00 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 38,11 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 52,37 %. L'observation de cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de ranger Saint-Pons-de-Thomières comme une localité assez abstentionniste. En ce jour de municipale 2026 à Saint-Pons-de-Thomières, cette donnée sera en tout cas particulièrement scrutée.
15:59 - Saint-Pons-de-Thomières : retour sur les élections de 2024
Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Saint-Pons-de-Thomières, les choix s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,76%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Stéphanie Galzy (Rassemblement National) en tête du peloton avec 43,77% au premier tour, devant Aurélien Manenc (Union de la gauche) avec 41,56%. Au second tour, c'est en revanche Aurélien Manenc (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 51,41% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs de Saint-Pons-de-Thomières a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste.
14:57 - Saint-Pons-de-Thomières, une ville difficile à figer au regard des résultats d'élections passées
Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Pons-de-Thomières portaient leur choix sur Aurélien Manenc (PRG) avec 34,12% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Pierre Polard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 53,05% des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Saint-Pons-de-Thomières accordaient précédemment leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 24,92%, devançant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 24,81%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 55,82%, contre 44,18% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Saint-Pons-de-Thomières comme un territoire aux votes hétérogènes.
12:58 - Comment a évolué la fiscalité à Saint-Pons-de-Thomières à l'approche des municipales ?
En termes d'impôts locaux à Saint-Pons-de-Thomières, le produit fiscal par foyer s'est établi à 951 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), un chiffre à comparer avec les 653 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 43,61 % en 2024 (contre 22,16 % en 2020). Un chiffre à comparer avec la moyenne à l'échelle nationale, qui approche les 40 %. Une hausse souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 71 300 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 261 070 € récoltés en 2020 avec un taux fixé à près de 11,75 %. Cette imposition se trouve aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.
11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Saint-Pons-de-Thomières
Dans la ville de Saint-Pons-de-Thomières, les équilibres politiques locaux sont encore aujourd'hui déterminés par le verdict du dernier scrutin. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, André Arrouche a coiffé ses concurrents au poteau en totalisant 57,40% des soutiens. Derrière, Bruno Girona a recueilli 42,59% des suffrages. Cette victoire au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Pons-de-Thomières, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour ébranler cette mainmise ce dimanche, les forces d'opposition devront fournir un effort titanesque, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - À quelle heure ferme le bureau de vote de Saint-Pons-de-Thomières ?
Ce dimanche 15 mars, les électeurs de Saint-Pons-de-Thomières sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour connaître qui va diriger leur commune pour les six prochaines années. À titre de rappel, le 15 mars 2020, le 1er tour des municipales s’est tenu dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de covid. La liste de ceux qui se présentent aux électeurs ce dimanche a été publiée ci-dessous. Le bureau de vote de la commune de Saint-Pons-de-Thomières est ouvert de 8 heures à 18 heures pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Pour une notification gratuite des résultats des élections à Saint-Pons-de-Thomières dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
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