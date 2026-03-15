Résultat municipale 2026 à Saint-Priest-Bramefant (63310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Priest-Bramefant a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Priest-Bramefant, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Priest-Bramefant [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe ROUGERON
Philippe ROUGERON (12 élus) SAINT PRIEST BRAMEFANT EN MOUVEMENT 		299 61,52%
  • Philippe ROUGERON
  • Isabelle GOUTALAND
  • Alain FEYDEL
  • Gabriela ROUX
  • Vincent GAUCHER
  • Sandrine COPERET
  • Julian LATHUILIERE
  • Charlotte MARIE
  • Cédric BESSON
  • Marie-Claude ROUGERON
  • Eric COUTURIER
  • Albane TAUVRON
Michel GAUME
Michel GAUME (3 élus) Poursuivons ensemble 		187 38,48%
  • Michel GAUME
  • Annie BARBARIN
  • Thierry GUILLOUD
Participation au scrutin Saint-Priest-Bramefant
Taux de participation 70,90%
Taux d'abstention 29,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,31%
Nombre de votants 514

Source : ministère de l’Intérieur

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