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19:19 - Saint-Priest-Bramefant : démographie et socio-économie impactent les municipales La composition démographique et socio-économique de Saint-Priest-Bramefant façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des municipales. Avec 29% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,93%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (15,13%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 509 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,87%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,52%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Priest-Bramefant mettent en relief une diversité de qualifications, avec 22,73% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Les derniers résultats du vote RN à Saint-Priest-Bramefant Le mouvement nationaliste n'avait pas concouru pour la dernière bataille municipale à Saint-Priest-Bramefant en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 34,00% des voix lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 53,56% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 34,77% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Saint-Priest-Bramefant comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 44,14% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 49,39% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 55,44% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Christine Pirès Beaune.

16:58 - Aux dernières municipales, 50,07 % d'abstention à Saint-Priest-Bramefant En ce jour d'élections municipales 2026 à Saint-Priest-Bramefant, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. L'abstention se montait à 50,07 % pour le premier tour des élections de 2020, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux alors que l'événement se déroulait dans un contexte de pandémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 22,98 % des citoyens inscrits. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 48,23 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 29,11 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 41,81 %. Si on tente de dégager une tendance, le secteur se positionne comme une zone globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Le choc de l'année électorale 2024 à Saint-Priest-Bramefant Les scrutins législatifs organisés après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Isabelle Dupré (Rassemblement National) en pole position avec 49,39% au premier tour, devant Christine Pirès Beaune (Union de la gauche) avec 23,08%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Isabelle Dupré culminant à 55,44% des voix sur place. Le choc des Européennes en amont à Saint-Priest-Bramefant avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,14%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 12,97% des suffrages.

14:57 - Saint-Priest-Bramefant : des suffrages très parlants lors des scrutins il y a 4 ans Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Saint-Priest-Bramefant choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 34,00% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 29,25%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,56% pour Marine Le Pen, contre 46,44% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Priest-Bramefant accordaient leurs suffrages à Isabelle Dupré (RN) avec 34,77% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Christine Pirès Beaune (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,46% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Priest-Bramefant se positionne comme un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - La fiscalité, enjeu central des municipales à Saint-Priest-Bramefant À Saint-Priest-Bramefant, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 7,52 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 8 940 €. Un produit qui est loin des 73 380 € perçus en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat réduisant considérablement son produit et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Saint-Priest-Bramefant est passé à 41,98 % en 2024 (contre 21,29 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Saint-Priest-Bramefant s'est établi à 743 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 515 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Saint-Priest-Bramefant ? Les jeux de pouvoir politiques locaux sont plus que jamais façonnés par l'issue des dernières élections municipales à Saint-Priest-Bramefant. Dans la localité, le scrutin s'est opéré par candidatures individuelles à l'époque, sans liste constituée, laissant ainsi aux votants la possibilité de barrer ou ajouter des noms. 15 conseillers ont été élus dès le premier tour. Brigitte Parra Épouse Petit a récolté le plus de votes avec 97,97% des soutiens, devançant Thierry Guilloud qui a rassemblé 97,97% des voix. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour les municipales 2026 à Saint-Priest-Bramefant, les citoyens doivent à nouveau se prononcer dans ce cadre local très singulier. Le système électoral spécifique sans liste n'est toutefois plus d'actualité.