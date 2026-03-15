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19:18 - Les données démographiques de Saint-Priest-en-Jarez révèlent les tendances électorales Quel impact auront les habitants de Saint-Priest-en-Jarez sur les résultats des municipales ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans l'agglomération, avec près de 36% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,43%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (52,30%) met en exergue le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage important de cadres, atteignant 27,75%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,23%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (9,34%) indique des enjeux de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,80% à Saint-Priest-en-Jarez, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

17:57 - Quelle influence du RN à Saint-Priest-en-Jarez aux municipales ? Le mouvement nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Saint-Priest-en-Jarez en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 18,66% des votes lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 34,25% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 16,10% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Saint-Priest-en-Jarez comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 29,21% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 32,71% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 45,21% lors du vote final.

16:58 - La commune de Saint-Priest-en-Jarez plutôt mobilisée lors des élections Six ans avant l'élection de ce dimanche à Saint-Priest-en-Jarez, le tour de chauffe de l'élection municipale avait vu 23,60 % des inscrits se déplacer aux isoloirs dans la commune, très en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale (l'abstention avait donc culminé à 76,40 %) alors que la pandémie du coronavirus avait découragé un grand nombre de votants. De longue date, les municipales restent pourtant, avec l'élection présidentielle, un rendez-vous où les Français s'investissent particulièrement, puisqu'il s'agit de choisir leur maire ou leur président. La course à l'Élysée en 2022 avait ainsi attiré les électeurs, avec 80,81 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 19,19 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 58,92 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 75,17 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 51,98 % des inscrits. Cette photographie de la participation depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une contrée assez participative. Le nombre de bulletins dans les urnes de Saint-Priest-en-Jarez constituera en conséquence un gros enjeu pour cette élection municipale 2026.

15:59 - Il y a deux ans, Saint-Priest-en-Jarez a choisi la droite Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Quentin Bataillon (Majorité présidentielle) aux avants-postes avec 36,12% au premier tour, devant Marie Simon (Rassemblement National) avec 32,71%. C'est pourtant Pierrick Courbon (Union de la gauche) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 54,79% des suffrages exprimés. Lors des élections européennes précédemment, le résultat à Saint-Priest-en-Jarez s'était cette fois forgé autour de Jordan Bardella (29,21%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (17,90%) et Raphaël Glucksmann (14,38%). Le contexte politique de Saint-Priest-en-Jarez a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Au regard des élections passées, Saint-Priest-en-Jarez reste un territoire orienté vers le centre-droit Globalement, le paysage électoral fait de Saint-Priest-en-Jarez une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Priest-en-Jarez était en effet marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 33,99% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 18,66%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Priest-en-Jarez, les électeurs accordaient 65,75% pour Emmanuel Macron, contre 34,25% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Saint-Priest-en-Jarez soutenaient en priorité Quentin Bataillon (Ensemble !) avec 31,15% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 66,96% des suffrages.

12:58 - Saint-Priest-en-Jarez touchée par la réforme fiscale avant ces municipales À Saint-Priest-en-Jarez, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 10,02 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant près de 70 200 euros. Un montant loin des 1 144 510 € engrangés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement sa portée et forçant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Saint-Priest-en-Jarez a évolué pour se fixer à environ 39,00 % en 2024 (contre 22,50 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Saint-Priest-en-Jarez s'est établi à 1 439 euros en 2024 contre 1 042 euros en début de mandat.

11:59 - Élections de 2020 à Saint-Priest-en-Jarez : des résultats sans véritable concurrence S'intéresser aux résultats de la dernière élection municipale à Saint-Priest-en-Jarez peut se révéler éclairant. Seule en lice, la liste menée par Christian Servant a sans surprise recueilli 806 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition n'a pas nécessité de second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Priest-en-Jarez, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Au lendemain de ce scrutin sans réelle compétition, la naissance ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux centraux. La publication des candidatures apporte d'ores et déjà un élément de réponse assez clair.