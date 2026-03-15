Résultat municipale 2026 à Saint-Priest-en-Jarez (42270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Priest-en-Jarez a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Priest-en-Jarez, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Priest-en-Jarez [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel PAUZE
Jean-Michel PAUZE (23 élus) ENSEMBLE, UN NOUVEL ELAN POUR SAINT-PRIEST-EN-JAREZ 		1 174 50,52%
  • Jean-Michel PAUZE
  • Blandine DESCOS
  • Cédric SPERANDIO
  • Marie-Irène PEYRARD
  • Albert AZOUBEL
  • Nadia HALHOULE
  • Philippe CHEYSSAC
  • Isabelle MICHAUD
  • Julien RIVIÈRE
  • Audrey VOIRIN
  • Jean-Baptiste LAURENDON
  • Valérie HEURTIER
  • Jean-Luc PUVEL
  • Ghania YAHA
  • Xavier LECOEUR
  • Aurore TESSIER
  • Thierry DRUENNE
  • Emilie GUIZANI
  • François CHORD
  • Geneviève ROYON
  • Pierre PERRIN
  • Patricia SORCE
  • Yves BONNEVILLE
Clément ROBILLARD
Clément ROBILLARD (3 élus) GENERATIONS UNIES, VILLE EN MOUVEMENT 		580 24,96%
  • Clément ROBILLARD
  • Catherine PICON VAZILLE
  • Vincent GOYET
Christian SERVANT
Christian SERVANT (3 élus) UNIS PAR L'EXPÉRIENCE, TOURNÉS VERS L'AVENIR 		570 24,53%
  • Christian SERVANT
  • Michèle BISACCIA
  • Claude BRUNEAU
Participation au scrutin Saint-Priest-en-Jarez
Taux de participation 60,91%
Taux d'abstention 39,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Nombre de votants 2 354

Source : ministère de l’Intérieur

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