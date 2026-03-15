Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Priest : les infos en direct

Programme de Tiffany Joncour à Saint-Priest (Remettre Saint-Priest en ordre)

Sécurité à Saint-Priest

La sécurité est présentée comme la priorité numéro un de l'équipe municipale. Pour y parvenir, il est prévu d'augmenter les effectifs de la Police Municipale et le nombre de caméras de vidéo-surveillance. L'application d'une politique de tolérance zéro contre les incivilités et la délinquance est également envisagée.

Activité locale

Le soutien à l'activité locale est un axe central de la proposition. Un grand plan commerce sera lancé pour aider à l'installation de nouveaux commerces et à la préemption des locaux vacants. De plus, le développement de manifestations populaires et festives dans le cœur de ville est prévu pour dynamiser l'économie locale.

Fiscalité et pouvoir d'achat

La gestion fiscale est un enjeu majeur pour redonner du pouvoir d'achat aux citoyens. Il est proposé de baisser les taux locaux d'imposition afin d'alléger la pression fiscale sur les habitants. Par ailleurs, il est prévu de refuser toute subvention à des associations ou clubs communautaires pour mieux maîtriser les dépenses publiques.

Engagement citoyen

Un appel à l'engagement citoyen est lancé pour redonner sécurité et fierté à Saint-Priest. La candidate, Tiffany JONCOUR, se positionne comme une alternative ferme et responsable. Elle souhaite rassembler les San-Priods autour d'une vision claire pour l'avenir de leur commune.