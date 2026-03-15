Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Priest : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Priest

Tête de listeListe
Tiffany Joncour
Tiffany Joncour Liste du Rassemblement National
Remettre Saint-Priest en ordre
  • Tiffany Joncour
  • André Pozzi
  • Karine Machet
  • Cédric Rigollet
  • Muriel Assouline
  • Patrick Gouilloud
  • Laetitia Mana
  • Jérôme Ducruet
  • Nadine Garcia
  • Didier Zampieri
  • Sylvia Boufflers
  • Jérôme Ballandras
  • Martine Torcol
  • Jean-Yves Ronchetti
  • Sylvie Alcaras
  • Franck Starck
  • Bernadette Gallardo
  • Gaël Baguet
  • Natalka Chamoun
  • Claude Vicari
  • Régine Crevatin
  • Antoine Mangin
  • Valérie Yvrard
  • Christian Grand
  • Stéphanie Bacquet
  • Pierre-Marc Sanchez
  • Carinne Coelho
  • Cyril Thauvin
  • Joëlle Allamanche
  • Maxime Blanc
  • Sylviane Sanchez
  • José Farigoule
  • Véronique Da Silva
  • Pascal Jay
  • Pascale Beuvot
  • Jérome Payet-David
  • Anne-Marie Faure
  • Raymond Beuvot
  • Irène Marchandeau
  • Jean-Charles Fiore
  • Véronique Geoffray
  • Frédéric Berna
  • Solange Guinet
Gilles Gascon
Gilles Gascon Liste des Républicains
SAINT-PRIEST NOTRE AVENIR
  • Gilles Gascon
  • Sylvie Allemand
  • Fabrice Lodi-Chemain
  • Messaouda El Faloussi
  • Stéphane Peillet
  • Farida Tahrati
  • Laurent Scheiwe
  • Amandine Gaillard
  • Marc Giangreco
  • Mélanie Servettaz
  • Marc Rea
  • Lise Boirivent
  • Ludovic Romano
  • Patricia Poncept
  • Benoît Buret
  • Marie-Jeanne Juveneton
  • Jean-Marc Nazaret
  • Magdalena Vergnolle
  • Frédéric Béal
  • Gaëlle Marano
  • Vincent Casado
  • Orannie Beal
  • Abdelbi Khezzari
  • Lilou Veysseyre
  • Jonathan Martinez
  • Florence Roux
  • Jérémy Rodrigues
  • Hakima Mbala Mangu
  • Laurent Triganon
  • Clara Sothier
  • Jean Rodriguez
  • Glykeria Tsintziras
  • François Mégard
  • Sylvie Jarji
  • Philippe Aurele
  • Catherine Ferrand
  • Sylvain Perez
  • Purification Lopez
  • Jacques Burlat
  • Maryvonne Daguin
  • Gilbert Charvet
  • Martine Colombier
  • Torcato Marques
  • Doriane Corsale
  • Michel Nicolas
Gilles Grandval
Gilles Grandval Liste d'union à gauche
Saint-Priest ensemble
  • Gilles Grandval
  • Fatma Charmont
  • Zafer Girisit
  • Maud Salomon
  • Phlippe Rolland
  • Véronique Henriette Michèle Moreira
  • Patrice Corcelette
  • Corinne Dubos
  • Aurélien Guérin
  • Maryline Bellisi
  • Hassan Esteite
  • Patricia Sarrio
  • Bernard Constantin
  • Muriel Dalles
  • Damien Simonnet
  • Anne Charlat
  • Noureddine Mesbahi
  • Anne-Céline Dartevel
  • Tayeb Beloucif
  • Evelyne Arnoux
  • Joseph Robardet
  • Violaine Candas
  • Alain Perrenot
  • Sandra Bouyard
  • Adrien Maggio
  • Irna Chakir
  • Alain Fayet
  • Annette Thomasson
  • Vincent Valdelievre
  • Axelle Liotard
  • Hamid Lakhdari
  • Nicole Jaillet
  • Philippe Coeur
  • Juliette Gaschet
  • Olivier Garreau
  • Agnès Tixier
  • Laurent Liotard
  • Jacqueline Monsimier
  • Michael Ratinaud
  • Anaïs Marcolin
  • Dominique Mejsnerowski
  • Franceline Fanton
  • Christophe Niguet
  • Elise Dumont
  • Nicolas Comte
Roland Pacaud
Roland Pacaud Liste divers gauche
FAIRE MIEUX POUR SAINT-PRIEST
  • Roland Pacaud
  • Emilie Kara - Rekik
  • Bastien Quesada
  • Habla Boudra
  • Philippe Cochet
  • Hadil Bendris
  • Kamel Taouil
  • Oriane Khaled
  • Norbert Vuaillet
  • Nadia Chikr
  • Yacine Labidi
  • Sylviane Peillet
  • Kader Elmi-Hassan
  • Emilienne Sanon
  • Amine Rihani
  • Mounia Haouli
  • Idriss Zidi
  • Sarah Melis
  • Gilles Queudrus
  • Amina Bahouti
  • Lazhar Boubekri
  • Kenza Bali
  • Julien Nuellas
  • Katia Bertrand
  • Mohamed-Yacine Messalti
  • Faïza Tala
  • Naël Bouvier
  • Dilek Kose
  • Jessime Tayeb Laïdouni
  • Céline Da-Silva
  • Redwane Kara
  • Cécile Ben-Dahan
  • Bastien Choulet
  • Arina Apresyan
  • Hamza Simou
  • Sonia Brayk
  • Nathanaël Basson
  • Marie-Christine Dagonneau
  • Ilyes Cherif
  • Lamia Zghibi
  • Fouad Baghouss
  • Jessica Rekik
  • Abdallah Hamaïli
  • Loubna Mouedda-Azzem
  • Anass Horache
Jean-Charles Fagnou
Jean-Charles Fagnou Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Jean-Charles Fagnou
  • Anna Boisson
  • Joël Maure
  • Hanan Jouini
  • Mokrane Mohellebi
  • Khadra Kechiouche
  • Mohamed Messaï
  • Synthia Moutouboua
  • Guillaume Doberva
  • Oumou Wane
  • Slah Larbi
  • Alix Delmotte
  • Armand Zephirin Mboumbouni
  • Delphine Lasour
  • Julien Thong
  • Farouwata Boina
  • Monji Téréâ
  • Nadia Soto
  • Jordan Franchet
  • Nadège Gargowitsch
  • Afrim Iseni
  • Elham Abidi
  • Nicolas Hot
  • Fadila Laib
  • Adil Rahmani
  • Najah Zaïdi
  • Pascal Crespo
  • Annick Hingue
  • Simon Dorbec
  • Monique Leger
  • Mohamed Rihani
  • Alice Pires Salgado
  • René-Paul Lasour
  • Myriam Bekhat
  • Adam Bouviais
  • Dominique Pochart
  • Mohamed Ben Djaballah
  • Evelyne Breuillard
  • Jean-Pierre Pochart
  • Crescence Bourgade
  • Thabet Souied
  • Suzanne Berard
  • Ludovic Lopez
  • Dominique Yengue Soho
  • Vincent Fernandez

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Gascon
Gilles Gascon (37 élus) Saint-priest notre avenir 		5 582 64,38%
  • Gilles Gascon
  • Doriane Corsale
  • Frédéric Jean
  • Messaouda El Faloussi
  • Bernard Guttin
  • Sophie Vergnon
  • Fabrice Lodi-Chemain
  • Marthe Calvi
  • Alain Berlioz-Curlet
  • Anne-Claire Ribotta
  • Stéphane Peillet
  • Liliane Roche
  • Laurent Scheiwe
  • Farida Sahouli
  • Olivier Mas
  • Liliane Weiblen
  • Jean-François Morice
  • Amandine Gaillard
  • François Megard
  • Sylvie Allemand
  • Gilles Delamadeleine
  • Laurence Favier
  • Jacques Burlat
  • Madeleine Vergnolle
  • Roch Sanchez
  • Purification Lopez
  • Bernard Chambrillon
  • Sabrina Boutiba
  • Moncef M'haouech
  • Claire-Lise Coste
  • Pascal Lachaize
  • Janie Argoud
  • Anthony Rea
  • Suzana Elezi
  • Alioune Diop
  • Michèle Machard
  • Christian Moissard
Wafia Zak
Wafia Zak (3 élus) Actes (alliance citoyenne pour la transition ecologique et sociale) 		1 189 13,71%
  • Wafia Zak
  • Rémy Bernaudon
  • Véronique Moreira
Philippe Rolland
Philippe Rolland (2 élus) Rassemblement citoyen pour saint-priest 		990 11,41%
  • Philippe Rolland
  • Corinne Dubos
Izzet Doganel
Izzet Doganel (1 élu) Un temps d'avance pour saint-priest 		724 8,35%
  • Izzet Doganel
Jean-Charles Fagnou
Jean-Charles Fagnou Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		185 2,13%
Participation au scrutin Saint-Priest
Taux de participation 31,60%
Taux d'abstention 68,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 063

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Gascon
Gilles Gascon (32 élus) Notre ville notre avenir 		6 795 46,06%
  • Gilles Gascon
  • Catherine Laval
  • Eric Fromain
  • Doriane Corsale
  • Habib Darwiche
  • Messaouda El Faloussi
  • Bernard Guttin
  • Sophie Vergnon
  • Frédéric Jean
  • Marthe Calvi
  • Michel Villard
  • Catherine Aurele
  • Eric Lemaire
  • Catherine Huchot
  • Antoine Canadas
  • Marie-Claire Fischer
  • Jean-François Morice
  • Liliane Weiblen
  • François Megard
  • Amandine Gaillard
  • Thierry Gimenez
  • Jose Michelle Aibar
  • Fabrice Lodi-Chemain
  • Suzana Elezi
  • Stéphane Peillet
  • Patricia Guichard
  • Jacques Burlat
  • Denise Rosset-Bressand
  • Alain Torres
  • Purification Lopez
  • Bernard Chambrillon
  • Claire-Lise Coste
Martine David
Martine David (8 élus) Avec marine david en toute confiance 		5 893 39,95%
  • Martine David
  • Daniel Goux
  • Evelyne Fontaine
  • Michel Espagnet
  • Béatrice Clerc
  • Willy Plazzi
  • Corinne Dubos
  • Christian Buland
Sandrine Ligout
Sandrine Ligout (3 élus) Saint-priest bleu marine 		2 062 13,97%
  • Sandrine Ligout
  • Antoine Galera
  • Fabienne Gilet
Participation au scrutin Saint-Priest
Taux de participation 56,68%
Taux d'abstention 43,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,44%
Nombre de votants 15 119

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine David
Martine David Avec martine david en toute confiance 		4 766 35,04%
Gilles Gascon
Gilles Gascon Notre ville notre avenir 		4 464 32,82%
Sandrine Ligout
Sandrine Ligout Saint-priest bleu marine 		2 991 21,99%
Véronique Moreira
Véronique Moreira Saint priest 2.014 agissons pour notre ville 		923 6,78%
André Pozzi
André Pozzi Force nouvelle 		456 3,35%
Participation au scrutin Saint-Priest
Taux de participation 52,41%
Taux d'abstention 47,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,71%
Nombre de votants 13 979

Villes voisines de Saint-Priest

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