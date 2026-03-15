Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Priest : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Priest [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Priest sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Priest.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Priest
13:46 - Tendance majeure avant les municipales 2026 : des impôts en hausse à Saint-Priest
À Saint-Priest, sur le plan de la fiscalité locale, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint 1 582 euros en 2024 (dernières données en date) contre 1 243 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 34,95 % en 2024 (contre 19,03 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 530 400 euros en 2024. Une somme loin des 10 276 230 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 20,22 %. La taxe ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.
11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Saint-Priest
L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Saint-Priest est très révélatrice. Dès le dimanche du premier tour, Gilles Gascon (Les Républicains) a imposé son rythme en récoltant 64,38% des voix. À sa poursuite, Wafia Zak (Divers gauche) a engrangé 1 189 suffrages en sa faveur (13,71%). Philippe Rolland (Parti socialiste) suivait, avec 990 bulletins (11,41%). Cette victoire écrasante de Gilles Gascon a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Priest, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Cette victoire retentissante met le camp adverse face à un défi immense ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Municipales à Saint-Priest : les horaires des 36 bureaux de vote
À l’occasion des municipales 2026, les votants de Saint-Priest devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? Ci-dessous, vous pouvez voir la liste des candidats à Saint-Priest. Sachez également que les 36 bureaux de vote de l'agglomération de Saint-Priest fermeront leurs portes à 19 heures en prévision du dépouillement. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Priest
|Tête de listeListe
|
Tiffany Joncour
Liste du Rassemblement National
Remettre Saint-Priest en ordre
|
|
Gilles Gascon
Liste des Républicains
SAINT-PRIEST NOTRE AVENIR
|
|
Gilles Grandval
Liste d'union à gauche
Saint-Priest ensemble
|
|
Roland Pacaud
Liste divers gauche
FAIRE MIEUX POUR SAINT-PRIEST
|
|
Jean-Charles Fagnou
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Gascon (37 élus) Saint-priest notre avenir
|5 582
|64,38%
|
|Wafia Zak (3 élus) Actes (alliance citoyenne pour la transition ecologique et sociale)
|1 189
|13,71%
|
|Philippe Rolland (2 élus) Rassemblement citoyen pour saint-priest
|990
|11,41%
|
|Izzet Doganel (1 élu) Un temps d'avance pour saint-priest
|724
|8,35%
|
|Jean-Charles Fagnou Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|185
|2,13%
|Participation au scrutin
|Saint-Priest
|Taux de participation
|31,60%
|Taux d'abstention
|68,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 063
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Gascon (32 élus) Notre ville notre avenir
|6 795
|46,06%
|
|Martine David (8 élus) Avec marine david en toute confiance
|5 893
|39,95%
|
|Sandrine Ligout (3 élus) Saint-priest bleu marine
|2 062
|13,97%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Priest
|Taux de participation
|56,68%
|Taux d'abstention
|43,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,44%
|Nombre de votants
|15 119
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martine David Avec martine david en toute confiance
|4 766
|35,04%
|Gilles Gascon Notre ville notre avenir
|4 464
|32,82%
|Sandrine Ligout Saint-priest bleu marine
|2 991
|21,99%
|Véronique Moreira Saint priest 2.014 agissons pour notre ville
|923
|6,78%
|André Pozzi Force nouvelle
|456
|3,35%
|Participation au scrutin
|Saint-Priest
|Taux de participation
|52,41%
|Taux d'abstention
|47,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,71%
|Nombre de votants
|13 979
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