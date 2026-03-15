En direct

19:21 - Saint-Priest : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quelle influence les électeurs de Saint-Priest exercent-ils sur les résultats des élections municipales ? Avec un taux de chômage de 12,33% et une densité de population de 1656 habitants/km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (23,77%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 18724 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 19,35% et d'une population étrangère de 13,24% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Saint-Priest mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,72% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Le RN perce-t-il à Saint-Priest ? Le Rassemblement national restait loin du match lors des élections municipales à Saint-Priest il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 21,52% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 38,34% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 20,04% aux candidats RN lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Un score trop faible, à Saint-Priest comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 29,89% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 31,59% pour le mouvement nationaliste sur l'ensemble des circonscriptions de Saint-Priest. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 41,61% le dimanche suivant.

16:58 - Rétrospective : la participation à Saint-Priest avant 2026 Six ans avant l'élection de ce dimanche à Saint-Priest, le premier round des municipales avait vu 31,60 % des électeurs se déplacer aux bureaux de votes dans la commune, une mobilisation modeste. C'étaient 9 063 votants qui s'étaient mobilisés, l'épidémie de coronavirus ayant fortement impacté le vote. La course à l'Élysée en 2022 avait pour sa part attiré les électeurs, avec 70,11 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 29,89 %). L'affluence pour les législatives, établie quant à elle à 39,18 % en 2022, a fortement progressé pour atteindre 61,36 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 46,17 %. L'observation de ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de classer Saint-Priest comme une ville où la participation peine à décoller. La participation des électeurs de Saint-Priest constituera en tout cas un enjeu majeur pour ces municipales 2026.

15:59 - Les surprises de la dernière séquence électorale à Saint-Priest Le panorama politique de Saint-Priest a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait un territoire fortement orienté à gauche, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une zone sans vote prédéterminé. Lors du match européen du printemps 2024, les citoyens de Saint-Priest avaient en effet soutenu la liste menée par Jordan Bardella avec 29,89% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Saint-Priest avaient ensuite offert la victoire la gauche réunie (39,32%), devant le Rassemblement National (31,59%) selon les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, le rassemblement des gauches culminant à 58,39% des voix sur place.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Saint-Priest ? Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Saint-Priest choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 32,97% des voix, devant Emmanuel Macron qui récoltait 24,07%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 61,66% pour Emmanuel Macron, contre 38,34% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux de Saint-Priest donnaient la prime à la Nouvelle union populaire écologique et sociale (30,02%) devant les macronistes (24,51%). Le second tour entérinait la victoire des macronistes, rassemblant 51,62% des suffrages exprimés. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Priest comme une localité où la gauche domine largement.

12:58 - Tendance majeure avant les municipales 2026 : des impôts en hausse à Saint-Priest À Saint-Priest, sur le plan de la fiscalité locale, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint 1 582 euros en 2024 (dernières données en date) contre 1 243 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 34,95 % en 2024 (contre 19,03 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 530 400 euros en 2024. Une somme loin des 10 276 230 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 20,22 %. La taxe ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Saint-Priest L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Saint-Priest est très révélatrice. Dès le dimanche du premier tour, Gilles Gascon (Les Républicains) a imposé son rythme en récoltant 64,38% des voix. À sa poursuite, Wafia Zak (Divers gauche) a engrangé 1 189 suffrages en sa faveur (13,71%). Philippe Rolland (Parti socialiste) suivait, avec 990 bulletins (11,41%). Cette victoire écrasante de Gilles Gascon a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Priest, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Cette victoire retentissante met le camp adverse face à un défi immense ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.