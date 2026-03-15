Résultat municipale 2026 à Saint-Priest (69800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Priest a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Priest, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Priest [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles GASCON
Gilles GASCON (35 élus) SAINT-PRIEST NOTRE AVENIR 		7 833 58,13%
  • Gilles GASCON
  • Sylvie ALLEMAND
  • Fabrice LODI-CHEMAIN
  • Messaouda EL FALOUSSI
  • Stéphane PEILLET
  • Farida TAHRATI
  • Laurent SCHEIWE
  • Amandine GAILLARD
  • Marc GIANGRECO
  • Mélanie SERVETTAZ
  • Marc REA
  • Lise BOIRIVENT
  • Ludovic ROMANO
  • Patricia PONCEPT
  • Benoît BURET
  • Marie-Jeanne JUVENETON
  • Jean-Marc NAZARET
  • Magdalena VERGNOLLE
  • Frédéric BÉAL
  • Gaëlle MARANO
  • Vincent CASADO
  • Orannie BEAL
  • Abdelbi KHEZZARI
  • Lilou VEYSSEYRE
  • Jonathan MARTINEZ
  • Florence ROUX
  • Jérémy RODRIGUES
  • Hakima MBALA MANGU
  • Laurent TRIGANON
  • Clara SOTHIER
  • Jean RODRIGUEZ
  • Glykeria TSINTZIRAS
  • François MÉGARD
  • Sylvie JARJI
  • Philippe AURELE
Tiffany JONCOUR
Tiffany JONCOUR (3 élus) Remettre Saint-Priest en ordre 		2 114 15,69%
  • Tiffany JONCOUR
  • André POZZI
  • Karine MACHET
Gilles GRANDVAL
Gilles GRANDVAL (3 élus) Saint-Priest ensemble 		1 915 14,21%
  • Gilles GRANDVAL
  • Fatma CHARMONT
  • Zafer GIRISIT
Roland PACAUD
Roland PACAUD (2 élus) FAIRE MIEUX POUR SAINT-PRIEST 		1 319 9,79%
  • Roland PACAUD
  • Emilie KARA - REKIK
Jean-Charles FAGNOU
Jean-Charles FAGNOU LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		293 2,17%
Participation au scrutin Saint-Priest
Taux de participation 44,40%
Taux d'abstention 55,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 13 714

Source : ministère de l’Intérieur

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