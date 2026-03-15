En direct

19:17 - Saint-Privat-des-Vieux : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Au cœur de la campagne électorale municipale, Saint-Privat-des-Vieux est perçue comme une commune dynamique et active. Avec une population de 5 592 habitants répartis dans 2 663 logements, cette agglomération présente une densité de 354 habitants par km². L'existence de 394 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans l'agglomération, 15,63% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 11,59% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 32,03% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 51,01% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 451,62 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Saint-Privat-des-Vieux, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - À Saint-Privat-des-Vieux, le vote RN s'annonce fort aux municipales Le parti à la flamme ne pesait que marginalement lors des municipales à Saint-Privat-des-Vieux il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 31,98% des votes lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 54,37% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 27,31% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le parti d'extrême droite validait 61,80% des voix au niveau local. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 45,60% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 49,04% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 60,71% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Pierre Meurin.

16:58 - Une abstention de 71,08 % à Saint-Privat-des-Vieux aux dernières municipales En parallèle des municipales, l'état de la participation pèsera fortement sur les résultats de Saint-Privat-des-Vieux. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 1 196 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 28,92 %, bien loin des 44,7 % observés au niveau national alors que l'épidémie de Covid-19 faisait hésiter le pays. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 3 321 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 79,35 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 58,54 % des électeurs (soit environ 2 480 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 72,26 %, bien au-delà des 53,19 % enregistrés en 2022. Si on suit la trajectoire globale, la ville se positionne comme une zone civiquement engagée.

15:59 - Saint-Privat-des-Vieux classée à l'extrême droite avant les municipales 2026 Le panorama politique de Saint-Privat-des-Vieux a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national. Les élections européennes de juin 2024 à Saint-Privat-des-Vieux avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,60%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait obtenu 11,85% des votes. Les élections législatives à Saint-Privat-des-Vieux provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Pierre Meurin (Rassemblement National) aux avants-postes avec 49,04% au premier tour, devant Arnaud Bord (Union de la gauche) avec 24,00%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Pierre Meurin culminant à 60,71% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Saint-Privat-des-Vieux : des verdicts particulièrement tranchés dans les urnes il y a 4 ans Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Privat-des-Vieux accordaient leurs suffrages à Philippe Ribot (Ensemble !) avec 32,74% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Pierre Meurin (Rassemblement National) en première position avec 61,80% des suffrages. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de Saint-Privat-des-Vieux privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (31,98%), devant Emmanuel Macron qui récoltait 23,13%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,37% pour Marine Le Pen, contre 45,63% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Saint-Privat-des-Vieux comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Une fiscalité en hausse à Saint-Privat-des-Vieux qui aura un impact sur le résultat En ce qui concerne la fiscalité locale de Saint-Privat-des-Vieux, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 726 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 455 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est resté figé à 32,62 % en 2024, comme en 2020. Une augmentation directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 64 400 euros en 2024, bien en deçà des quelque 861 600 euros engrangés en 2020 avec un taux fixé à près de 10,28 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Saint-Privat-des-Vieux À Saint-Privat-des-Vieux, les résultats des municipales précédentes se sont révélés très éclairants sur l'échiquier politique local. Unique liste en présence, la liste menée par Philippe Ribot a sans surprise recueilli 1 035 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Cette élection sans concurrent n'a pas requis de second tour. Pour ces municipales 2026 à Saint-Privat-des-Vieux, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. L'apparition ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux principaux à la suite de cette élection sans véritable compétition. Un indice est probablement à trouver dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).