Résultat municipale 2026 à Saint-Privat-des-Vieux (30340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Privat-des-Vieux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Privat-des-Vieux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Privat-des-Vieux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe RIBOT
Philippe RIBOT (26 élus) AU SERVICE DES ST PRIVADENS 		1 857 75,73%
  • Philippe RIBOT
  • Corinne RAVAUD
  • Lucas CELESTE
  • Yvette NICOT
  • Thierry BRAJON
  • Christine BELLIARD
  • Stéphane CORTESE
  • Adeline CHARLES
  • Robert MAILHO
  • Catherine LANÇON
  • Marc MROZOWSKI
  • Pauline DUGLOUD
  • Nicolas ECAU
  • Annie CIONI
  • Philippe GARCIA
  • Françoise ROMIEU
  • Gervais ROUX
  • Mathilde DEBANNE
  • Cédric HELIE
  • Albane MEAN-LOPEZ
  • Eric REMUSON
  • Brigitte LAPORTE
  • Romain ETIENNE
  • Annie GAYDOU
  • Philippe MURY
  • Aurore BARRIER-BORD
Karl TAUNAY
Karl TAUNAY (3 élus) Ensemble partageons demain 		595 24,27%
  • Karl TAUNAY
  • Aurore CATOIS
  • Cyril TONDUT
Participation au scrutin Saint-Privat-des-Vieux
Taux de participation 58,70%
Taux d'abstention 41,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Nombre de votants 2 574

Source : ministère de l’Intérieur

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