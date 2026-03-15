Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Prix : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Prix

Tête de listeListe
Céline Villecourt
Céline Villecourt Liste divers droite
ENSEMBLE POUR SAINT-PRIX
  • Céline Villecourt
  • Christian Chea
  • Vanessa Leclerc
  • Gérard Bourse
  • Sylvie Jagu
  • Philippe Estarziau
  • Candice Chappaz
  • Olivier Maire
  • Nathalie Lahalle
  • Christophe Séfrin
  • Stéphanie Pioda
  • Anatole You-Boëffard-Dosierre
  • Sonia Yot
  • Michel Rocher
  • Françoise Monet
  • Florian Auvert
  • Tiffany Tran
  • Jean-Marie Gérard
  • Catherine Fournié
  • Frederic Ravary
  • Chantal Bouvet
  • Loïc Loppin
  • Jessie Bouguet
  • Emmanuel Jean-Jacques
  • Gisèle Maurisson
  • Christophe Léandri
  • Laure Lebroc
  • Maxime Loth
  • Stéphanie Altenbourger
  • Adam Barkia
  • Pascale Molliere
Daniel Kayal
Daniel Kayal Liste divers droite
UNIS POUR SAINT-PRIX
  • Daniel Kayal
  • Sabrina Alonso
  • Michaël Tohmé
  • Carol Chaize
  • Olivier Gandrillon
  • Christelle Noel
  • Fabien Vet
  • Anne-Lise Garandel
  • Jean-Pierre Enjalbert
  • Adeline Dartus
  • Gerard Guinault
  • Sylvie Labbe
  • Sébastien Franckhauser
  • Marie-Camille Phibel
  • Jean-Marie Hervet
  • Sandrine Poupee
  • Samir Abdat
  • Virginie Basinc Cauver
  • Jean-Pierre Chastaing
  • Marinne Prevost
  • Léo Marguet
  • Mathilde Therizols
  • Fabio La Scola
  • Carine Alepee-Delugeard
  • Nicolas Meloteau
  • Carole Mauger-Tabellion
  • Denis Duval
  • Sylvie Verstraete de L'Espinay
  • Alain Marmugi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Céline Villecourt
Céline Villecourt (24 élus) Saint-prix, l'avenir ensemble 		1 332 63,94%
  • Céline Villecourt
  • Michaël Tohmé
  • Pascale Molliere
  • Gérard Bourse
  • Carole Mauger
  • Jean-Pierre Enjalbert
  • Candice Chappaz
  • Daniel Kayal
  • Carol Chaize
  • Olivier Maire
  • Honorine Ngo Djob
  • Christophe Sefrin
  • Anne-Sophie Driencourt
  • Marc Béhêtre
  • Vanessa Leclerc
  • Olivier Gandrillon
  • Sylvie Thomas-Malbec
  • Jean-Pierre Chastaing
  • Tiffany Tran
  • Emmanuel Jean-Jacques
  • Oana Morosan
  • Fabien Vet
  • Martine Danin
  • Philippe Estarziau
Laurent Lacagne
Laurent Lacagne (5 élus) Demain, saint-prix c'est vous 		751 36,05%
  • Laurent Lacagne
  • Carole Ethuin
  • Michel Rocher
  • Sonia Yot
  • Hervé Richard
Participation au scrutin Saint-Prix
Taux de participation 37,86%
Taux d'abstention 62,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 141

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Enjalbert
Jean-Pierre Enjalbert (27 élus) Saint-prix ensemble 2020 		2 615 84,71%
  • Jean-Pierre Enjalbert
  • Alexandra Gaillac
  • Michel Casella
  • Sylvie Verstraete De L'espinay
  • Gérard Bourse
  • Céline Villecourt
  • Gérard Guinault
  • Honorine Ngo Djob
  • Lionel Boisson
  • Rute Silva
  • Christophe Sefrin
  • Amandine Bracciali
  • Daniel Kayal
  • Elise Meyer
  • Jean-Pierre Chastaing
  • Sylvie Jarry
  • Laurent Lacagne
  • Pascale Molliere
  • Philippe Martin
  • Catherine Clatot
  • Patrice Battiston
  • Christine Marmugi
  • Alain Douay
  • Anne-Sophie Driencourt
  • Pascal De Rosa
  • Martine Altenbourger
  • Gregory Rottini
Corinne Selmi
Corinne Selmi (2 élus) Reunir saint-prix 		472 15,28%
  • Corinne Selmi
  • Jean-Pierre Lavallee
Participation au scrutin Saint-Prix
Taux de participation 58,41%
Taux d'abstention 41,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,43%
Nombre de votants 3 230

Villes voisines de Saint-Prix

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