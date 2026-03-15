Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Prix : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Prix [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Prix sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Prix.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Prix
13:45 - La fiscalité, enjeu central des municipales à Saint-Prix
À Saint-Prix, sur le plan de la fiscalité locale, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est établi à environ 1 285 euros en 2024 (année des dernières données) contre 1 074 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 38,69 % en 2024 (contre 15,06 % en 2020). Cette augmentation est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 141 300 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 2 506 980 € perçus en 2020 avec un taux resté à environ 16,04 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette chute des recettes.
11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Saint-Prix ?
Dans la commune de Saint-Prix, les configurations politiques locales sont à ce jour encore marquées par le verdict du dernier scrutin municipal. Lors de la première manche de ce scrutin, Céline Villecourt (Divers droite) a décroché la tête du classement avec 63,94% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Laurent Lacagne (Divers) a rassemblé 36,05% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour de Céline Villecourt a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ces municipales 2026 à Saint-Prix, ce décor offre une matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Renverser une majorité d'une telle ampleur sera le principal enjeu pour les opposants ce dimanche, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Municipales à Saint-Prix : les horaires des bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars 2026, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour établir qui va diriger leur commune pour les 6 années à venir. À titre de rappel, le premier tour des municipales de 2020 s'est tenu de manière controversée en mars 2020, en pleine pandémie de covid. La liste des prétendants en 2026 se trouve plus bas dans cette page. A noter que les 7 bureaux de vote de la ville de Saint-Prix fermeront à 20 h. Les résultats du premier tour à Saint-Prix seront affichés sur cette page à partir de 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Prix
|Tête de listeListe
|
Céline Villecourt
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR SAINT-PRIX
|
|
Daniel Kayal
Liste divers droite
UNIS POUR SAINT-PRIX
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Céline Villecourt (24 élus) Saint-prix, l'avenir ensemble
|1 332
|63,94%
|
|Laurent Lacagne (5 élus) Demain, saint-prix c'est vous
|751
|36,05%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Prix
|Taux de participation
|37,86%
|Taux d'abstention
|62,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 141
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Enjalbert (27 élus) Saint-prix ensemble 2020
|2 615
|84,71%
|
|Corinne Selmi (2 élus) Reunir saint-prix
|472
|15,28%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Prix
|Taux de participation
|58,41%
|Taux d'abstention
|41,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,43%
|Nombre de votants
|3 230
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