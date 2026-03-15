Résultat municipale 2026 à Saint-Prix (95390) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Prix a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Prix, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Prix [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel KAYAL
Daniel KAYAL (25 élus) UNIS POUR SAINT-PRIX 		2 352 68,65%
  • Daniel KAYAL
  • Sabrina ALONSO
  • Michaël TOHMÉ
  • Carol CHAIZE
  • Olivier GANDRILLON
  • Christelle NOEL
  • Fabien VET
  • Anne-Lise GARANDEL
  • Jean-Pierre ENJALBERT
  • Adeline DARTUS
  • Gerard GUINAULT
  • Sylvie LABBE
  • Sébastien FRANCKHAUSER
  • Marie-Camille PHIBEL
  • Jean-Marie HERVET
  • Sandrine POUPEE
  • Samir ABDAT
  • Virginie BASINC CAUVER
  • Jean-Pierre CHASTAING
  • Marinne PREVOST
  • Léo MARGUET
  • Mathilde THERIZOLS
  • Fabio LA SCOLA
  • Carine ALEPEE-DELUGEARD
  • Nicolas MELOTEAU
Céline VILLECOURT
Céline VILLECOURT (4 élus) ENSEMBLE POUR SAINT-PRIX 		1 074 31,35%
  • Céline VILLECOURT
  • Christian CHEA
  • Vanessa LECLERC
  • Gérard BOURSE
Participation au scrutin Saint-Prix
Taux de participation 59,94%
Taux d'abstention 40,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 3 511

Source : ministère de l’Intérieur

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