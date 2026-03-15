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19:21 - Analyse socio-économique de Saint-Prix : perspectives électorales Au cœur de la campagne électorale municipale, Saint-Prix est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 31,37% de cadres supérieurs pour 7 588 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Avec 547 entreprises, Saint-Prix permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (84,31%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Avec 678 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 13,44%, Saint-Prix est un exemple de pluriculturalisme. Dans cette diversité sociale, 47,09% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1385,03 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. À Saint-Prix, les spécificités locales, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Les chiffres récents du vote RN à Saint-Prix Le Rassemblement national ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à Saint-Prix en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 17,35% des suffrages lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 32,19% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 15,16% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop faible, à Saint-Prix comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 27,87% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 34,03% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il était ensuite sorti des premières places lors du vote définitif.

16:58 - La commune de Saint-Prix plutôt mobilisée lors des élections L'absence ou non de votants à Saint-Prix sera un véritable pivot de cette municipale 2026. L'abstention atteignait 62,14 % pour le premier tour des élections il y a six ans, au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale alors qu'à cause de l'épidémie de Covid, beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs. S'agissant de choisir leur maire, les élections locales demeurent pourtant de longue date, avec la présidentielle, des scrutins où les Français se mobilisent particulièrement. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 22,61 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 44,57 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 28,48 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 49,18 % des inscrits. Cette photographie de la participation depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une ville où l'abstention est contenue par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Des résultats tranchés à l'extrême droite pour Saint-Prix il y a deux ans Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Saint-Prix, les votes s'étaient majoritairement conduits sur Jordan Bardella (27,87%). Sébastien Meurant (Union de l'extrême droite) avait par la suite gagné au premier tour des élections des députés à Saint-Prix après la dissolution avec 34,03%. Naïma Moutchou (Majorité présidentielle) échouait à la deuxième place avec 31,29%. Au second tour, c'est en revanche Naïma Moutchou (Majorité présidentielle) qui a doublé son adversaire avec 68,78% des suffrages exprimés. Le contexte politique de Saint-Prix a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une terre marquée par le macronisme, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Les électeurs de Saint-Prix avaient franchement privilégié la majorité présidentielle il y a 4 ans La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville acquise au bloc central. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Saint-Prix plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 33,82% des inscrits, devant Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 20,88%. Le second tour confirmait ensuite ce choix en donnant 67,81% pour Emmanuel Macron, contre 32,19% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Prix soutenaient en priorité Naïma Moutchou (Ensemble !) avec 33,43% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Naïma Moutchou virant de nouveau en tête avec 64,62% des voix.

12:58 - La fiscalité, enjeu central des municipales à Saint-Prix À Saint-Prix, sur le plan de la fiscalité locale, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est établi à environ 1 285 euros en 2024 (année des dernières données) contre 1 074 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 38,69 % en 2024 (contre 15,06 % en 2020). Cette augmentation est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 141 300 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 2 506 980 € perçus en 2020 avec un taux resté à environ 16,04 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette chute des recettes.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Saint-Prix ? Dans la commune de Saint-Prix, les configurations politiques locales sont à ce jour encore marquées par le verdict du dernier scrutin municipal. Lors de la première manche de ce scrutin, Céline Villecourt (Divers droite) a décroché la tête du classement avec 63,94% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Laurent Lacagne (Divers) a rassemblé 36,05% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour de Céline Villecourt a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour ces municipales 2026 à Saint-Prix, ce décor offre une matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Renverser une majorité d'une telle ampleur sera le principal enjeu pour les opposants ce dimanche, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.