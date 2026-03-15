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19:17 - Saint-Quentin-la-Poterie : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Dans la ville de Saint-Quentin-la-Poterie, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des municipales. Avec 24% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 10,29%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de familles propriétaires (72,08%) met en exergue l'importance des enjeux liés au logement et à l'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 2 342 € par mois montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 1794 votants. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (17,90%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,05%) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Saint-Quentin-la-Poterie mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,82% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le score du RN à Saint-Quentin-la-Poterie ? Le parti nationaliste n'était pas représenté pour la dernière élection municipale à Saint-Quentin-la-Poterie en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 21,81% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 41,34% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 19,48% au représentant du parti au tour 1. Un score trop faible, à Saint-Quentin-la-Poterie comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 30,52% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 37,21% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 45,49% le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 36,75 % de participation à Saint-Quentin-la-Poterie En ce jour de municipale à Saint-Quentin-la-Poterie, la désertion des urnes sera particulièrement scrutée. Il y a six ans, le tour de chauffe du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 63,25 %, une abstention plutôt forte (la participation se limitant à 36,75 %) alors que la pandémie du Covid-19 avait dissuadé un grand nombre de votants. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est cependant arrêté à 22,50 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 43,28 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 29,65 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 49,35 % des inscrits. Regarder à la loupe cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de ranger Saint-Quentin-la-Poterie comme une ville qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Saint-Quentin-la-Poterie Les législatives à Saint-Quentin-la-Poterie du printemps 2024, plaçaient Sylvie Josserand (Rassemblement National) en pole position avec 37,21% au premier tour, devant Nicolas Cadène (Union de la gauche) avec 33,33%. Au second tour, c'est en revanche Nicolas Cadène (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 54,51% des suffrages exprimés. Lors des élections européennes précédemment, le podium à Saint-Quentin-la-Poterie s'était cette fois cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,52%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (21,37%) et Valérie Hayer (11,59%). L'orientation des électeurs de Saint-Quentin-la-Poterie a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - À Saint-Quentin-la-Poterie, les votants ont fait un choix singulier en 2022 La physionomie politique de Saint-Quentin-la-Poterie révèle une ville à la croisée des chemins politiques. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Quentin-la-Poterie voyait en effet Emmanuel Macron finir en tête localement avec 25,56% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 23,27%. Le duel final se soldait finalement par un score de 58,66% pour Emmanuel Macron, contre 41,34% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Quentin-la-Poterie plébiscitaient Nicolas Cadène (Nupes) avec 31,91% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nicolas Cadène virant de nouveau en tête avec 50,09% des voix.

12:58 - Saint-Quentin-la-Poterie : la situation fiscale observée en amont du scrutin municipal Concernant la pression fiscale de Saint-Quentin-la-Poterie, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 925 € en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 676 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à environ 42,36 % en 2024 (contre 17,71 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale avoisine les 40 %, après avoir progressé de 1,2 point. Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 142 400 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des 684 400 euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 13,64 %. Cette imposition se trouve aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Saint-Quentin-la-Poterie Quel avait été le résultat du dernier scrutin municipal à Saint-Quentin-la-Poterie ? Unique liste en présence, 'Pour saint quentin, ensemble continuons' a logiquement rassemblé 774 voix (100,00%) dès le premier tour. Faute d'opposition, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Quentin-la-Poterie, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Lors des résultats des élections municipales, l'enjeu sera de voir si une véritable opposition arrive à se constituer face à cette hégémonie. L'annonce des candidats fournit d'ores et déjà un début de réponse significatif.