Résultat municipale 2026 à Saint-Quentin-la-Poterie (30700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Quentin-la-Poterie a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Quentin-la-Poterie, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Quentin-la-Poterie [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yvon BONZI
Yvon BONZI (19 élus) "POUR SAINT-QUENTIN, ENSEMBLE CONTINUONS" 		1 156 64,73%
  • Yvon BONZI
  • Regine PESENTI
  • Luc VEYRAT
  • Mireille BOUCHE
  • Rino BENELLI
  • Josette VELAY
  • Michel DUSSAUD
  • Madeleine MARTINEZ
  • Herve BRAHIC
  • Emmanuelle NITOT
  • Alain CLEMENT
  • Veronique TERRANA
  • Pierre JEAN
  • Annie MERIC
  • Pierre DELCASSO
  • Danielle MECA
  • Dominique PASQUIER
  • Stephanie MENEGHINI
  • Vincent LOPEZ
Christophe BOUYALA
Christophe BOUYALA (4 élus) DEMAIN SAINT-QUENTIN 		630 35,27%
  • Christophe BOUYALA
  • Morgan CONTE
  • Clément PHILIP
  • Franmboise RONGIER
Participation au scrutin Saint-Quentin-la-Poterie
Taux de participation 70,34%
Taux d'abstention 29,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Nombre de votants 1 840

Source : ministère de l’Intérieur

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