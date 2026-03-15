Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Quentin : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Quentin

Tête de listeListe
Frédérique Delalande
Frédérique Delalande Liste d'union à gauche
L'alternative avec l'union des gauches
  • Frédérique Delalande
  • Guillaume Hily
  • Anne Ferreira
  • Julien Calon
  • Jocelyne Guézou
  • Laurent Elie
  • Caroline Picart
  • Michel Grévin
  • Valérie Dos Santos
  • Jean-Robert Boutreux
  • Pascale Chartier
  • Guy Fontaine
  • Claire Mangin
  • Régis Dufour
  • Nathalie Bridet-Caubére
  • Hervé Caron
  • Brigitte Val
  • Jean-Pierre Suchecki
  • Chloé Bogaert
  • Arnaud Willocquet
  • Martine Pitois
  • Guillaume Floquet
  • Nadège Rocourt
  • Jean-Pierre Lançon
  • Sylvie Dubuis
  • Custodio Da Ressurreiçao Borges
  • Annick Merlen
  • Philippe Jaillant
  • Agnès Goubet
  • Pascal Simon Jaillant
  • Eva Kretchkoff
  • Michel Wachtarczyk
  • Viviane Gouin-Vaireaux
  • François Malezieux
  • Estelle Cariou
  • Alvaro de Faria
  • Caroline Sanno
  • Yohan Colin
  • Marie-Anne Valentin
  • Armand Dutfoy
  • Delphine Floquet
  • Christian Lapière
  • Sylvie Leroux
  • Alain Baudain
  • Sophie Odiot
  • Jérôme Vassaux
  • Annie Egrix
Corinne Bécourt
Corinne Bécourt Liste du Parti communiste français
Les voix de la Colère
  • Corinne Bécourt
  • Aurelien Jan
  • Amélie Darde
  • Gauthier Ducos
  • Gwendoline Antoine
  • Philippe Lesur
  • Mélanie Périgard
  • Julien Plé
  • Mathilda Genouille
  • David Borel
  • Marcelle Marchandise
  • Yoann Coste
  • Francine Latouche
  • Jean-Marie Desmidts
  • Christine Chapelain
  • Gérard Ervet
  • Maryse Laplace
  • Fabien Mias
  • Consolée Tumushime
  • Dominique Ouspensky
  • Jeanine Nicolas
  • Didier Tassin
  • Alice Gerstel
  • Valérian Haudegond
  • Angélique Delville
  • Franck Mousset
  • Nathalie Bécart
  • Olivier Tournay
  • Corinne Duflot
  • Jean-Philippe Catteau
  • Ludivine Buronfosse
  • Saïd Guerfi
  • Laura Lefevre
  • Martial Despeghel
  • Simone Boudringaint
  • Ludovic Guin
  • Marie-Paule Afchain
  • Frédéric Benoit
  • Marie-France Kahn
  • Julien Casier
  • Elisabeth Delaire
  • Yvon Gosset
  • Claudine Potier
  • Malik Mors
  • Alice Gorlier
  • Xavier Canu
  • Nadine Melotte
Claire Géronimi
Claire Géronimi Liste d'union à l'extrême-droite
Rassemblement Saint Quentin
  • Claire Géronimi
  • Philippe Adoux
  • Céline Richez
  • Dominique Le Corre
  • Emilie Malinowski
  • Joseph Doucy
  • Elodie Lebon
  • Laurent Delaplace
  • Eugénie Duplouy
  • Thierry Comble
  • Monique Ducrocq
  • Alain Cordevant
  • Corinne Legrand
  • Jérôme Oudin
  • Élodie Dollangère
  • Bruno Giraud
  • Sandrine Dive
  • Rémi Amblard
  • Claudine Parfait
  • Christian Gadroy
  • Maïté Nourisson
  • Paul Saras
  • Fabienne Guignard
  • Quentin Duplouy
  • Louane Mouzer
  • Valentin Vauchelle
  • Luminita Popovici-Kanho
  • Paul Cardon
  • Evelyne Malinowski
  • Frédéric Rattez
  • Claudette Beaudelot
  • Romain Bourge
  • Alexandra Adoux
  • Jean-Luc Gravet
  • Elisa Catry
  • Maxime Lemaire-Verchain
  • Elodie Cordevant
  • Valentin Lièvre
  • Véronique Catry
  • Patrick Wery
  • Marie-Ange Watissé
  • Lucas L'Anthoen
  • Claudia Giraud
  • Yannick Lejeune
  • Anaïs Amblard
  • Gérard Massa
Frédérique Macarez
Frédérique Macarez Liste divers droite
Frédérique MACAREZ, Avançons ensemble pour Saint-Quentin
  • Frédérique Macarez
  • Freddy Grzeziczak
  • Marie-Laurence Maitre
  • Thomas Dudebout
  • Beatrice Berteaux
  • Julien Alexandre
  • Agnès Potel
  • Xavier Bertrand
  • Constance Foiret
  • Alexis Grandin
  • Sylvie Robert
  • Philippe Vignon
  • Mélanie Massot
  • Emmanuel Toneguzzo
  • Aissata Sow
  • Jean-Luc Bricout
  • Sandrine Didier
  • Karim Saidi
  • Sylvette Leichnam
  • Frédéric Alliot
  • Lise Largilliere
  • Pascal Tassart
  • Pascale Vallez-Sezille
  • Laurent Proy
  • Djamila Malliard
  • Yann Bouvart
  • Aïcha Draou
  • Philippe Caramelle
  • Cindy Jankowiak
  • Yves Dartus
  • Assiba Adjanohoun
  • Anthony Mendes
  • Sylvie de Massary
  • Kevin Eustache
  • Luz Garcia Idalgo
  • Josue Leric
  • Adelaide Ferreira
  • Pascal Favereaux
  • Sabrina Hauet
  • Michael N Zonzi
  • Sandra Risbourg
  • Gregory Schreiner
  • Laurence Florin
  • Alain Escat
  • Melanie Marchand
  • Kevin Coquelet
  • Pascale Gruny
Anne Zanditénas
Anne Zanditénas Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Anne Zanditénas
  • Philippe Clément
  • Laetitia Voisin
  • André Rust
  • Marie-Michèle Proisy
  • Steeve Sivanantham
  • Céline Binet
  • Jean-Pierre Prudhommeaux
  • Catherine Meurant
  • Simon Morgand
  • Sara Fabris-Barszez
  • Patrick Gosset
  • Séverine Bertrand
  • Saveda Tan
  • Nathalie Mermet
  • Philippe Lamarre
  • Sonia Velon
  • Eddy Soares
  • Lydia Dhont
  • Jean-Claude Beauvillain
  • Lysiane Hamon
  • Patrice Colombi
  • Justine Tchamgoue
  • Didier Royan
  • Eva Hamon
  • Oumar Dia
  • Yvette Pahaut
  • Julian Boi
  • Blandine Berna
  • Cyrille Rouffanche
  • Marine Vasseur
  • Arnaud Blondel
  • Aline Vanderhasten
  • Rachid Boudjema
  • Valérie Wéry
  • Frédéric Flamand
  • Barbara Gosselet
  • Thierry Ducastelle
  • Emilie Beaussire
  • Florian Gignoux
  • Sylvie Peltier
  • Michel Bourguet
  • Elisa Bouret
  • Patrice Hennechart
  • Sylviane Duchesne

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédérique Macarez
Frédérique Macarez (38 élus) Frédérique macarez, avec vous, pour saint-quentin 		6 834 65,66%
  • Frédérique Macarez
  • Xavier Bertrand
  • Marie-Laurence Maitre
  • Freddy Grzeziczak
  • Beatrice Berteaux
  • Thomas Dudebout
  • Colette Bleriot
  • Alexis Grandin
  • Françoise Jacob
  • Karim Saidi
  • Agnès Potel
  • Michel Magniez
  • Sylvie Robert
  • Frédéric Alliot
  • Aissata Sow
  • Jean-Michel Bertonnet
  • Sandrine Didier
  • Dominique Fernande
  • Mélanie Massot
  • Vincent Savelli
  • Lise Largilliere
  • Philippe Vignon
  • Monique Bry
  • Bernard Delaire
  • Sylvette Leichnam
  • Philippe Caramelle
  • Najla Behri
  • Louis Saphores
  • Aïcha Draou
  • Yves Dartus
  • Djamila Malliard
  • Pascal Tassart
  • Cindy Jankowiak
  • Antoine Macaigne
  • Assiba Beaufrere
  • Lionel Josse
  • Luz Garcia Idalgo
  • Julien Alexandre
Sylvie Saillard Meunier
Sylvie Saillard Meunier (3 élus) Saint quentin renouveau 		1 567 15,05%
  • Sylvie Saillard Meunier
  • Sébastien Anette
  • Nathalie Vitoux
Julien Calon
Julien Calon (2 élus) L'alternative pour saint-quentin 		937 9,00%
  • Julien Calon
  • Anne-Sophie Dujancourt
Olivier Tournay
Olivier Tournay (2 élus) Les voix de la colere 		925 8,88%
  • Olivier Tournay
  • Corinne Becourt
Anne Zanditenas
Anne Zanditenas Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		144 1,38%
Participation au scrutin Saint-Quentin
Taux de participation 31,37%
Taux d'abstention 68,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 719

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier Bertrand
Xavier Bertrand (36 élus) Le choix de saint-quentin avec xavier bertrand 		9 913 52,60%
  • Xavier Bertrand
  • Monique Ryo
  • Christian Huguet
  • Pascale Gruny
  • Freddy Grzeziczak
  • Frédérique Macarez
  • Philippe Vignon
  • Colette Bleriot
  • Paul Gironde
  • Françoise Jacob
  • Frédéric Alliot
  • Agnès Potel
  • Alexis Grandin
  • Marie-Laurence Maitre
  • Dominique Fernande
  • Sylvie Robert
  • Bernard Delaire
  • Denise Lefebvre
  • Gilles Gillet
  • Monique Bry
  • Vincent Savelli
  • Yvonnette Saint-Jean
  • Thomas Dudebout
  • Mélanie Massot
  • Pascal Tassart
  • Caroline Allaigre
  • Karim Saidi
  • Sandrine Didier
  • Jean-Claude Natteau
  • Djamila Malliard
  • Serge Martin
  • Najla Behri
  • Yves Dartus
  • Sylvette Leichnam
  • Philippe Caramelle
  • Maryse Séfika
Yannick Lejeune
Yannick Lejeune (4 élus) Saint-quentin fait front 		3 789 20,10%
  • Yannick Lejeune
  • Sylvie Saillard
  • Florian Demarcq
  • Christine Ledoray
Michel Garand
Michel Garand (4 élus) Saint-quentin tous ensemble 		3 223 17,10%
  • Michel Garand
  • Carole Berlemont
  • Jacques Hery
  • Marie-Anne Valentin
Olivier Tournay
Olivier Tournay (1 élu) Les voix de la colére 		1 455 7,72%
  • Olivier Tournay
Anne Zanditenas
Anne Zanditenas Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. 		464 2,46%
Participation au scrutin Saint-Quentin
Taux de participation 57,18%
Taux d'abstention 42,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,34%
Nombre de votants 19 496

Villes voisines de Saint-Quentin

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