Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Quentin : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Quentin [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Quentin sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Quentin.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Quentin
13:46 - Municipales : les impôts vont-ils peser à Saint-Quentin ?
En ce qui concerne la fiscalité locale de Saint-Quentin, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 1 449 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 1 056 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 65,40 % en 2024 (contre environ 33,68 % en 2020). Attention toutefois : cette hausse est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 2 107 690 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des quelque 13,3514 millions d'euros (13 351 400 € très exactement) enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 22,61 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.
11:59 - Le résultat de la dernière municipale à Saint-Quentin
L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Saint-Quentin est très révélatrice. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Frédérique Macarez (Divers droite) a pris les commandes en rassemblant 65,66% des soutiens. En deuxième position, Sylvie Saillard Meunier (Rassemblement National) a rassemblé 1 567 voix (15,05%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Julien Calon (Divers gauche), rassemblant 937 voix (9,00%). Cette victoire écrasante de la candidate Divers droite a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Saint-Quentin, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Le camp adverse devra redoubler d'efforts ce dimanche pour ébranler cette domination, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Premier tour des municipales à Saint-Quentin : horaires des 38 bureaux de vote
À l’occasion des municipales de 2026, les 33 590 votants de Saint-Quentin devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral constitue un temps fort de la vie démocratique locale. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. La liste des candidats aux municipales 2026 à Saint-Quentin est disponible ci-dessous. A noter que les horaires d’ouverture des 38 bureaux de vote de Saint-Quentin sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Les résultats à Saint-Quentin seront affichés ici dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Quentin
|Tête de listeListe
|
Frédérique Delalande
Liste d'union à gauche
L'alternative avec l'union des gauches
|
|
Corinne Bécourt
Liste du Parti communiste français
Les voix de la Colère
|
|
Claire Géronimi
Liste d'union à l'extrême-droite
Rassemblement Saint Quentin
|
|
Frédérique Macarez
Liste divers droite
Frédérique MACAREZ, Avançons ensemble pour Saint-Quentin
|
|
Anne Zanditénas
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédérique Macarez (38 élus) Frédérique macarez, avec vous, pour saint-quentin
|6 834
|65,66%
|
|Sylvie Saillard Meunier (3 élus) Saint quentin renouveau
|1 567
|15,05%
|
|Julien Calon (2 élus) L'alternative pour saint-quentin
|937
|9,00%
|
|Olivier Tournay (2 élus) Les voix de la colere
|925
|8,88%
|
|Anne Zanditenas Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|144
|1,38%
|Participation au scrutin
|Saint-Quentin
|Taux de participation
|31,37%
|Taux d'abstention
|68,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 719
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Xavier Bertrand (36 élus) Le choix de saint-quentin avec xavier bertrand
|9 913
|52,60%
|
|Yannick Lejeune (4 élus) Saint-quentin fait front
|3 789
|20,10%
|
|Michel Garand (4 élus) Saint-quentin tous ensemble
|3 223
|17,10%
|
|Olivier Tournay (1 élu) Les voix de la colére
|1 455
|7,72%
|
|Anne Zanditenas Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs.
|464
|2,46%
|Participation au scrutin
|Saint-Quentin
|Taux de participation
|57,18%
|Taux d'abstention
|42,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,34%
|Nombre de votants
|19 496
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