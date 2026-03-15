Résultat municipale 2026 à Saint-Rambert-d'Albon (26140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Rambert-d'Albon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Rambert-d'Albon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Rambert-d'Albon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier JACOB
Olivier JACOB (23 élus) UN NOUVEL ÉLAN POUR SAINT-RAMBERT 		1 295 59,24%
  • Olivier JACOB
  • Chantal LEMAÏSSI
  • Geoffrey GIRODON
  • Marie ARNAUD
  • Grégoire OUEDRAOGO
  • Alexandra DARU
  • Alexis SALAVIN
  • Séréna HAZZEM
  • Denis PAGE
  • Marie DORIVAL
  • Alain MAUCORT
  • Sylvie THIVOLLE
  • François BOYER
  • Florence VICHARD TORRESAN
  • Riad BENNOURI
  • Yasmina GADOUM
  • Franck BRULÉ
  • Anne Laure FRAUD
  • Philippe DANY
  • Christine KOWALSKI BULTEEL
  • Hervé MAGBA
  • Sophie LAURENÇON
  • Manuel BERNARDO
Gérard ORIOL
Gérard ORIOL (6 élus) Expérience et avenir 2026 		891 40,76%
  • Gérard ORIOL
  • Marie-Josèphe SAUVIGNET
  • Romain BESNARD
  • Nadia BOCON
  • Nicolas COPIN
  • Maryse SANCHEZ
Participation au scrutin Saint-Rambert-d'Albon
Taux de participation 50,14%
Taux d'abstention 49,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,27%
Nombre de votants 2 288

Source : ministère de l’Intérieur

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