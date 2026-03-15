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19:17 - Saint-Rambert-d'Albon : démographie, élections et perspectives d'avenir Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Rambert-d'Albon montrent des tendances nettes susceptibles d'influencer le résultat des élections municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,39% et une densité de population de 518 hab par km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (81,18%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 2635 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 14,32% et d'une population immigrée de 15,88% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Saint-Rambert-d'Albon mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 31,21% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Saint-Rambert-d'Albon Le mouvement lepéniste ne parvenait pas à se hisser dans les listes qui comptent lors des élections locales à Saint-Rambert-d'Albon il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen séduisait 32,79% des votes lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 53,40% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 30,56% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Saint-Rambert-d'Albon comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 46,65% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 44,49% pour le mouvement nationaliste. Ce dernier s'imposera avec 46,19% le dimanche suivant, synonyme d'élection de Thibaut Monnier.

16:58 - Saint-Rambert-d'Albon : 43,95 % de votants aux dernières municipales En marge de cette élection municipale 2026, l'état de la participation jouera lourdement sur les résultats de Saint-Rambert-d'Albon. La participation s'élevait à 43,95 % pour le premier tour des municipales de 2020 (proche des 44,7 % observés au niveau national), en pleine crise sanitaire à l'époque. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche fédéré 70,06 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Si la nature de ces élections diffère des enjeux purement locaux, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mis en perspective. La mobilisation aux législatives, mesurée pour sa part à 39,47 % en 2022, a largement grossi pour atteindre 59,75 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation atteignait 44,66 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville assez peu mobilisée.

15:59 - Comment a voté Saint-Rambert-d'Albon lors des dernières élections ? Lors des élections européennes, le résultat à Saint-Rambert-d'Albon s'était cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,65%), devançant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (10,96%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,96%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Thibaut Monnier (Rassemblement National) en tête du peloton avec 44,49% au premier tour, devant Isabelle Pagani (Union de la gauche) avec 29,13%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Thibaut Monnier culminant à 46,19% des suffrages exprimés sur place. La préférence des électeurs de Saint-Rambert-d'Albon a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter une zone de flou électoral, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Saint-Rambert-d'Albon affichait un équilibre complexe il y a 4 ans La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Rambert-d'Albon comme une ville politiquement partagée. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Rambert-d'Albon plaçait en effet Marine Le Pen en tête avec 32,79% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 22,82%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,40% pour Marine Le Pen, contre 46,60% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Saint-Rambert-d'Albon plébiscitaient Pierre Jouvet (Nupes) avec 32,16% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pierre Jouvet virant de nouveau en tête avec 53,30% des voix.

12:58 - Les impôts locaux ont-ils augmenté à Saint-Rambert-d'Albon en amont des municipales 2026 ? Pour ce qui concerne la pression fiscale de Saint-Rambert-d'Albon, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 876 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 642 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à environ 32,00 % en 2024 (contre 14,97 % en 2020). Une donnée à mettre en regard de la moyenne à l'échelle nationale, avoisinant les 40 %. Une augmentation souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 31 900 euros en 2024. Une somme loin des 876 870 € perçus en 2020 avec un taux fixé à près de 10,51 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et contraignant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Saint-Rambert-d'Albon Il y a six ans, qui avait gagné le scrutin municipal à Saint-Rambert-d'Albon ? Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Gérard Oriol (Les Républicains) a devancé tous ses adversaires en recueillant 777 voix (46,14%). Sur la seconde marche, Olivier Jacob (Divers gauche) a rassemblé 35,80% des bulletins valides. Un différentiel marqué. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Gérard Oriol l'a finalement emporté avec 51,40% des bulletins, face à Olivier Jacob rassemblant 810 électeurs (48,59%). De manière inattendue, le challenger a réussi à revenir dans la course avec un important réservoir de voix, rendant le final très serré. En dépit du fait que Olivier Jacob a gagné le pari des ralliements en ajoutant 207 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Pour cette élection de 2026 à Saint-Rambert-d'Albon, cet équilibre offre une matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser.