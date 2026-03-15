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19:16 - Saint-Rambert-en-Bugey : démographie et socio-économie impactent les municipales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Saint-Rambert-en-Bugey comme dans toute la France. Dotée de 1 352 logements pour 2 179 habitants, la densité de la commune est de 76 habitants/km². Ses 155 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 543 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 19,96% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 30,23% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 30,42% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 812 €/an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,14%, révélant une situation économique mitigée. En résumé, à Saint-Rambert-en-Bugey, les intérêts locaux se joignent aux objectifs français.

17:57 - Les données clés du vote RN à Saint-Rambert-en-Bugey Le mouvement nationaliste était absent lors de la dernière bataille municipale à Saint-Rambert-en-Bugey en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen amassait 32,66% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 57,30% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 26,64% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Saint-Rambert-en-Bugey comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 43,98% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 46,85% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 62,10% lors du vote final, synonyme de victoire pour Marc Chavent.

16:58 - Saint-Rambert-en-Bugey classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Dans le cadre de ces élections municipales à Saint-Rambert-en-Bugey, l'affluence dans les bureaux de vote jouera un rôle essentiel sur les résultats locaux. La mobilisation atteignait 49,59 % pour le premier tour des municipales de 2020, un niveau conforme à la tendance du pays alors que l'épidémie de Covid-19 avait rendu prudents beaucoup de votants. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 920 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 70,50 % de participation. La mobilisation aux législatives, établie pour sa part à 40,96 % en 2022, a largement évolué pour s'élever à 60,80 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation atteignait 45,28 %. Regarder ces variations lors des dernières élections permet d'identifier Saint-Rambert-en-Bugey comme une contrée assez peu mobilisée en comparaison de la moyenne.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quels résultats à Saint-Rambert-en-Bugey ? Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Saint-Rambert-en-Bugey, les suffrages s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,98%). Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Saint-Rambert-en-Bugey portaient leur choix sur Marc Chavent (Union de l'extrême droite) avec 46,85% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Marc Chavent culminant à 62,10% des votes dans la commune. La physionomie politique de Saint-Rambert-en-Bugey a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une zone de flou électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Saint-Rambert-en-Bugey affichait un paysage particulier lors des dernières élections Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saint-Rambert-en-Bugey portaient leur choix sur Florence Pisani (Divers droite) avec 29,92% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,90% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Rambert-en-Bugey qui s'était déroulée en amont voyait Marine Le Pen prendre la tête localement avec 32,66% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 22,41%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,30% pour Marine Le Pen, contre 42,70% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Saint-Rambert-en-Bugey s'affirme comme une ville politiquement partagée.

12:58 - Les électeurs de Saint-Rambert-en-Bugey se prononceront-ils sur la question fiscale ? Dans un contexte de maintien des prélèvements locaux à Saint-Rambert-en-Bugey, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 18,49 % en 2024 (année des derniers chiffres), rapportant à la ville 58 810 € la même année, contre 370 900 € engrangés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de recettes pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Saint-Rambert-en-Bugey atteint désormais un peu moins de 28,69 % en 2024 (contre 13,14 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Saint-Rambert-en-Bugey s'est chiffrée à 497 euros en 2024, affichant une stabilité parfaite par rapport à 2020.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Saint-Rambert-en-Bugey ? Dans la commune de Saint-Rambert-en-Bugey, les rapports de force politiques locaux sont encore à ce jour marqués par le verdict du dernier scrutin en 2020. Au soir du premier tour, Gilbert Bouchon a imposé son rythme en récoltant 78,41% des suffrages. À ses trousses, Antoine Vernay-Vignon a capté 136 bulletins valides (21,58%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Gilbert Bouchon a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été organisé. Pour cette municipale 2026 à Saint-Rambert-en-Bugey, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Les opposants devront redoubler d'efforts ce dimanche pour remettre en cause cette mainmise, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.