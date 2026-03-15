Résultat municipale 2026 à Saint-Rambert-en-Bugey (01230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Rambert-en-Bugey a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Rambert-en-Bugey, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Rambert-en-Bugey [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Florence REISSER
Florence REISSER (15 élus) SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY AVEC VOUS 		401 50,95%
  • Florence REISSER
  • Patrice ROGER
  • Claudie LAVOREL-QUARD
  • Alexandre LARDAUD
  • Frédérik BEAULIEUX
  • Timothée SAILLARD
  • Mathilde BARNAVE
  • Laurent BÉLIER
  • Sterenn POULHÈS
  • Thibault DATRY
  • Zorha BOUKHALFA
  • Jérôme KRATZ
  • Sandrine SARTORE
  • Lionel RÉMY
  • Marie CHAMPAGNE
Antoine VERNAY-VIGNON
Antoine VERNAY-VIGNON (2 élus) ST RAMBERT-EN-BUGEY "tourné vers l'avenir" 		172 21,86%
  • Antoine VERNAY-VIGNON
  • Jeannine BONNEFOY VEUVE OUDOUL
Frederic BODIN
Frederic BODIN (2 élus) BIEN VIVRE ENSEMBLE À ST RAMBERT EN BUGEY 		158 20,08%
  • Frederic BODIN
  • Stephanie YVERNON
Aurélien BALLEYDIER
Aurélien BALLEYDIER COEUR RAMBERTOIS 		56 7,12%
Participation au scrutin Saint-Rambert-en-Bugey
Taux de participation 59,71%
Taux d'abstention 40,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 812

Source : ministère de l’Intérieur

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