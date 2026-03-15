Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Raphaël : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Raphaël [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Raphaël sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Raphaël.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Raphaël
13:46 - Impôts à Saint-Raphaël : un enjeu central pour 2026
Illustration d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Saint-Raphaël, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 11,97 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de 10 163 110 € la même année, contre 18 989 480 € récoltés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Saint-Raphaël est passé à environ 32,79 % en 2024 (contre 17,30 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Raphaël a représenté 1 881 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 458 € relevés en 2020.
11:59 - L'élection municipale de 2020 à Saint-Raphaël : un résultat scellé dès le premier tour
À Saint-Raphaël, les résultats des municipales il y a 6 ans se sont avérés riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Frédéric Masquelier (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses adversaires avec 57,14% des voix. À ses trousses, Christopher Pecoul (Rassemblement National) a obtenu 1 428 voix (12,64%). Le podium a été complété par Pierre Cordina (Divers droite), glanant 12,32% des voix. Cette victoire sans appel du candidat Divers droite a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette municipale 2026 à Saint-Raphaël, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour les forces d'opposition face à ce succès éclatant, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Restez informé sur les municipales à Saint-Raphaël
Dans le cadre des municipales de 2026, les habitants de Saint-Raphaël sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral s’annonce déterminant pour l’avenir politique de l'agglomération. Le bilan du dernier mandat permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche est mise à disposition ci-dessous. Afin de faire leur devoir électoral, les électeurs de l'agglomération peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 31 bureaux de vote de Saint-Raphaël. La diffusion des résultats à Saint-Raphaël débutera sur cette page à partir de 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Raphaël
|Tête de listeListe
|
Guillaume Jublot
Liste divers droite
CROIRE ET FAIRE POUR LES RAPHAËLOISES ET LES RAPHAËLOIS
|
|
Frédéric Masquelier
Liste des Républicains
Ensemble, aujourd'hui et pour demain.
|
|
Emmanuelle Cocusse
Liste écologiste
ma Ville, ma Planète
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Masquelier (32 élus) Ensemble, aujourd'hui et pour demain
|6 453
|57,14%
|
|Christopher Pecoul (2 élus) Un nouveau cap pour saint-raphaël
|1 428
|12,64%
|
|Pierre Cordina (2 élus) Pour saint-raphaël avec vous
|1 392
|12,32%
|
|Catherine Thiel (2 élus) Ma ville ma planète
|1 006
|8,90%
|
|Sandrine Hacquard (1 élu) Votre st raph
|766
|6,78%
|
|Fabien Hurel Debout la france enfin une nouvelle voix
|248
|2,19%
|Participation au scrutin
|Saint-Raphaël
|Taux de participation
|37,66%
|Taux d'abstention
|62,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 610
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jordi Dit Georges Ginesta (31 élus) Gardons le cap
|9 843
|55,97%
|
|Nicolas Melnikowicz (5 élus) Saint-raphael bleu marine
|4 470
|25,41%
|
|Jean-Pierre Meynet (2 élus) Ensemble vers l'avenir
|1 887
|10,73%
|
|Alain Revillon (1 élu) Generation st-raph
|1 386
|7,88%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Raphaël
|Taux de participation
|60,53%
|Taux d'abstention
|39,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,24%
|Nombre de votants
|18 175
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