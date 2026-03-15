Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Raphaël : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Raphaël

Tête de listeListe
Guillaume Jublot
Guillaume Jublot Liste divers droite
CROIRE ET FAIRE POUR LES RAPHAËLOISES ET LES RAPHAËLOIS
  • Guillaume Jublot
  • Nassima Barkallah
  • Patrick Cuny
  • Patricia Poignand
  • Michel Mira
  • Christine Rahard
  • Max Boyer
  • Sophie Cheyron
  • Didier Magnan
  • Sophie Maillet
  • Julien Hoareau
  • Sandrine Hacquard
  • Marcel Ostenga
  • Marie-Charlotte Druais
  • Arnaud Mérimée
  • Morgane Bouquet
  • Jorille Hohl
  • Danielle Dublanc
  • Norbert Rodriguez
  • Sophie Bourgi
  • Raphaël Coste
  • Yamina Boudjellal
  • Frédéric Renard
  • Carole Poncet
  • Jean-Philippe Mantout
  • Virginie Leveque
  • Thierry Leray
  • Maelya Leite
  • Hubert Courrier
  • Estelle Barnier
  • Marc Guiot
  • Aïda Cournand
  • Daniele Ruccia
  • Amandine Hohl
  • Martin Dodaj
  • Catherine Virard
  • Luc Bellone
  • Annie Mielcarek-Maitre
  • Patrice Entéric
  • Valerie Sicart
  • Patrick Dumont Roty
Frédéric Masquelier
Frédéric Masquelier Liste des Républicains
Ensemble, aujourd'hui et pour demain.
  • Frédéric Masquelier
  • Yolande Lopez
  • Fabrice Morenval
  • Josiane Chiodi
  • Stéphane Iseppi
  • Françoise Delaunay Kaidomar
  • Théo Tapiero
  • Sylvie Blanc
  • Maxime Grillet
  • Hafida Rami
  • Philippe Chaniol
  • Danièle Lombard
  • Hervé Chiron
  • Karine Salomez
  • Pierre Cordina
  • Jacqueline Desvignes
  • Vincent Thiery
  • Elena Jacquot
  • Stéphane Zeyen
  • Annie Bezin
  • Alain Revillon
  • Chantal Arnaud
  • Olivier Spinnhirny
  • Véronique Albisson
  • Henri Leblanc
  • Joëlle Dubois Mougin
  • Frédéric Heudiard
  • Jacqueline Perez
  • Michel Kaidomar
  • Christine Marenco
  • Jean-Philippe Girardin
  • Malika Abbas-Chohra
  • Jacques Muratet
  • Yvonne Zucco
  • Gérard Bonnal
  • Françoise Meyer
  • Manuel Comas
  • Corinne Violot
  • Olivier Fichez
Emmanuelle Cocusse
Emmanuelle Cocusse Liste écologiste
ma Ville, ma Planète
  • Emmanuelle Cocusse
  • Guillaume Ollier
  • Nathalie Oudot
  • Thomas Frantz
  • Anne-Françoise Mure
  • Claude Petitjean
  • Catherine Aubry
  • Franck Rive
  • Yvonne Schmitt
  • Pierre-Bernard Tomasi
  • Marie-Jeanne Rocher
  • Gérard Rossignol
  • Marie-Hélène Kaplon
  • Alain Droguet
  • Marie-Isabelle Nunez
  • Gilbert Mannaioni
  • Michelle Sujet
  • Daniel Saadoun
  • Josiane Delafosse
  • Dominique Louche
  • Jacqueline Tramini
  • André Vantalon
  • Christine Blanchais
  • Pascal Guiraud
  • Chantal Pousse
  • Jean-Jacques Vignon
  • Juliana Alcazar
  • Gérard Athalakian
  • Frédérique Bertin
  • Eric Deluard
  • Marie-Anne Chiche
  • Paul Schmitt
  • Aïko Chauvineau
  • Bernard Solari
  • Véronique Costa
  • Pascal François
  • Michèle Pouyet
  • Maurice Fort
  • Solange Mars

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Masquelier
Frédéric Masquelier (32 élus) Ensemble, aujourd'hui et pour demain 		6 453 57,14%
  • Frédéric Masquelier
  • Josiane Chiodi
  • Guillaume Decard
  • Françoise Delaunay Kaidomar
  • Stéphane Iseppi
  • Françoise Dumont
  • Nicolas Marty
  • Hafida Rami
  • Jean-François Debaisieux
  • Sylvie Blanc
  • Max Boyer
  • Danièle Lombard
  • Maxime Grillet
  • Brigitte Jeanperrin
  • Fabrice Morenval
  • Patricia Hauteur
  • Frédéric Heudiard
  • Yvonne Zucco
  • Hervé Chiron
  • Françoise Meyer
  • Bernard Saby
  • Elodie Marcandella
  • Gérard Bonnal
  • Chantal Arnaud
  • Jacques Genoux
  • Annie Bezin
  • Frédéric Tiberi
  • Yolande Lopez
  • Jean-Philippe Girardin
  • Elena Jacquot
  • Michel Kaidomar
  • Ginette Cifre
Christopher Pecoul
Christopher Pecoul (2 élus) Un nouveau cap pour saint-raphaël 		1 428 12,64%
  • Christopher Pecoul
  • Marie Deflandre
Pierre Cordina
Pierre Cordina (2 élus) Pour saint-raphaël avec vous 		1 392 12,32%
  • Pierre Cordina
  • Joëlle Dubois Mougin
Catherine Thiel
Catherine Thiel (2 élus) Ma ville ma planète 		1 006 8,90%
  • Catherine Thiel
  • François Chapon
Sandrine Hacquard
Sandrine Hacquard (1 élu) Votre st raph 		766 6,78%
  • Sandrine Hacquard
Fabien Hurel
Fabien Hurel Debout la france enfin une nouvelle voix 		248 2,19%
Participation au scrutin Saint-Raphaël
Taux de participation 37,66%
Taux d'abstention 62,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 610

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jordi Dit Georges Ginesta
Jordi Dit Georges Ginesta (31 élus) Gardons le cap 		9 843 55,97%
  • Jordi Dit Georges Ginesta
  • Françoise Dumont
  • Roland Bertora
  • Nadine Cabiten
  • Roland Germain
  • Catherine Roubeuf
  • Guillaume Decard
  • Christine Marenco
  • Alfred Geisler
  • Josiane Chiodi
  • Maurice Chabert
  • Ginette Cifre
  • Pierre Cordina
  • Yvonne Zucco
  • Jean-Francois Debaisieux
  • Danielle Dublanc
  • Frederic Masquelier
  • Aurore Laroche
  • Pierre Boule
  • Françoise Burnichon
  • Stéphane Iseppi
  • Maddalena Levecque
  • Jean-Pierre Paban
  • Nathalie Viteau
  • Frédéric Heudiard
  • Raymonde Ghio
  • Jean-François Bascou
  • Corinne Violot
  • Gerard Cohen
  • Florence Nicolini
  • Ludovic Lemaire
Nicolas Melnikowicz
Nicolas Melnikowicz (5 élus) Saint-raphael bleu marine 		4 470 25,41%
  • Nicolas Melnikowicz
  • Marion Campo
  • Stéphane Barbier
  • Nadine Malard
  • Stéphane Lemoine
Jean-Pierre Meynet
Jean-Pierre Meynet (2 élus) Ensemble vers l'avenir 		1 887 10,73%
  • Jean-Pierre Meynet
  • Patricia Hauteur
Alain Revillon
Alain Revillon (1 élu) Generation st-raph 		1 386 7,88%
  • Alain Revillon
Participation au scrutin Saint-Raphaël
Taux de participation 60,53%
Taux d'abstention 39,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,24%
Nombre de votants 18 175

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