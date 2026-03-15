Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Raphaël : les infos en direct

Engagement pour Saint-Raphaël

Le candidat Guillaume Jublot se présente avec la volonté de servir la ville plutôt que de régner. Il souligne l'importance de l'engagement citoyen et de la responsabilité collective pour revitaliser Saint-Raphaël. Son approche se veut à la fois républicaine, libérale et humaniste, visant à renforcer la confiance au sein de la communauté.

Vision pour l'avenir

La liste "Croire et faire pour les Raphaëloises et les Raphaëlois" incarne une méthode axée sur l'action concrète. Guillaume Jublot appelle à croire en un avenir meilleur pour Saint-Raphaël, tout en reconnaissant les défis actuels tels que le départ des jeunes et l'accès aux soins. Il insiste sur la nécessité d'agir pour transformer cette vision en réalité.

Sécurité et liberté

Le candidat met un accent particulier sur la protection de la liberté d'expression au sein de la municipalité. Il affirme que la confiance est essentielle pour construire une ville dynamique et inclusive. Pour Guillaume Jublot, la sécurité ne se limite pas à des mesures technologiques, mais repose sur la vitalité économique et la cohésion sociale.

Responsabilité collective

Guillaume Jublot évoque la responsabilité morale qui accompagne la candidature, soulignant que chaque choix doit être orienté vers l'utilité publique. Il appelle les habitants de Saint-Raphaël à s'engager ensemble pour bâtir une ville plus juste, transparente et économiquement forte. Son message est clair : croire en la ville et agir pour ses habitants est essentiel pour son avenir.