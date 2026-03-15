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19:20 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Rémy-de-la-Vanne Devant le bureau de vote de Saint-Rémy-de-la-Vanne, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 474 logements pour 976 habitants, la densité de la commune est de 65 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 58 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 579 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (17,72%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 35,66% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 44,21% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 306,33 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. Pour résumer, à Saint-Rémy-de-la-Vanne, les intérêts locaux se joignent aux défis français.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Saint-Rémy-de-la-Vanne Le RN ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière municipale à Saint-Rémy-de-la-Vanne il y a six ans, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 38,45% des voix lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 59,50% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 34,20% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le mouvement lepéniste validait 51,55% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 48,24% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 52,44% pour le mouvement lepéniste. C'est lui qui s'imposera avec 55,51% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Julien Limongi.

16:58 - À Saint-Rémy-de-la-Vanne, la participation s'annonce forte aux municipales En 2020 à Saint-Rémy-de-la-Vanne, l'abstention avait atteint 56,93 % lors du premier round, dans la moyenne nationale. 323 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que le rendez-vous se déroulait en pleine épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 20,54 % des personnes inscrites. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 47,50 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 31,26 %, loin des 54,23 % affichés aux législatives de 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une commune globalement épargnée par l'abstention en comparaison de l'ensemble du pays. Dans le cadre de cette élection municipale à Saint-Rémy-de-la-Vanne, cet élément jouera quoi qu'il en soit un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Comment a voté Saint-Rémy-de-la-Vanne lors des dernières élections ? Le choc des Européennes 2024 à Saint-Rémy-de-la-Vanne avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (48,24%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait recueilli 10,80% des suffrages. Julien Limongi (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des législatives à Saint-Rémy-de-la-Vanne une vingtaine de jours plus tard avec 52,44%. Isabelle Perigault (Les Républicains) se trouvait à la deuxième place avec 24,76%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Julien Limongi culminant à 55,51% des suffrages exprimés localement. Cette exploration des résultats de 2024 révèle en conséquence que Saint-Rémy-de-la-Vanne s'affirmait alors toujours comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Qui est arrivé en tête des scrutins de 2022 à Saint-Rémy-de-la-Vanne ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Rémy-de-la-Vanne plaçait Marine Le Pen en tête avec 38,45% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 19,66%. Le second tour confirmait ensuite cette introduction en donnant 59,50% pour Marine Le Pen, contre 40,50% pour d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Rémy-de-la-Vanne portaient leur choix sur Aymeric Durox (RN) avec 34,20% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,55%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Fiscalité en hausse à Saint-Rémy-de-la-Vanne : un impact sur les municipales Illustration d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Saint-Rémy-de-la-Vanne, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 6,78 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de près de 7 600 euros environ, contre 75 040 € perçus en 2020. Son abolition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais un apport résiduel, ce qui explique cette diminution significative de rendement pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Saint-Rémy-de-la-Vanne est passé à près de 34,61 % en 2024 (contre 14,82 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Saint-Rémy-de-la-Vanne s'est établi à environ 727 euros en 2024 (contre 435 € en 2020).

11:59 - Retour sur la quadrangulaire des élections de 2020 à Saint-Rémy-de-la-Vanne À l'occasion des municipales il y a six ans à Saint-Rémy-de-la-Vanne, les résultats ont offert un aperçu clair des forces politiques en présence. Rappelons que cette élection se distinguait par des candidatures à titre individuel à l'époque et l'absence de listes. Personne n'a pour autant été élu au premier tour. Lors de ce premier tour, Jeanine Bruneau a obtenu la première place avec 57,09% des voix, devançant José Gobinot qui a capté 57,09% des votes. Les deux candidats de tête se tenaient dans un mouchoir de poche. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 30 participants. Pour ce scrutin décisif, Line Chéron a recueilli 56,20% des bulletins, devançant Jeanine Bruneau qui a obtenu 55,88% des votants et José Gobinot obtenant 171 suffrages (55,88%). L'écart est demeuré minime jusqu'à la fin. Au moment des municipales 2026 à Saint-Rémy-de-la-Vanne, ces équilibres très spécifiques aux petites communes vont encore peser. Il convient néanmoins de préciser que le mode de vote individuel n'est plus applicable dans le pays.