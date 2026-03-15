Résultat municipale 2026 à Saint-Rémy-de-la-Vanne (77320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Rémy-de-la-Vanne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Rémy-de-la-Vanne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Rémy-de-la-Vanne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Angéline DHORBAIT
Angéline DHORBAIT (12 élus) VOTEZ POUR VOUS - LISTE ANGELINE DHORBAIT 		258 56,70%
  • Angéline DHORBAIT
  • Cédric MORINET
  • Évelyne VAERNEWYCK
  • Patrice FERNANDEZ
  • Sarah GARNIER
  • Cyril GAUDRY
  • Aurélie LOMBARD
  • Émeric BRIET
  • Eugénie DÉCHENAUD
  • Laurent PECHON
  • Célia REGINI
  • Nicolas LOURENÇO-MARTIN
Fabien DUBOIS
Fabien DUBOIS (3 élus) PROCHE DE VOUS, PROCHE DE SAINT RÉMY 		197 43,30%
  • Fabien DUBOIS
  • Agnès LE COMTE
  • Philippe LUQUET
Participation au scrutin Saint-Rémy-de-la-Vanne
Taux de participation 58,54%
Taux d'abstention 41,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,11%
Nombre de votants 473

Source : ministère de l’Intérieur

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