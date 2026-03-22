Résultat municipale 2026 à Saint-Rémy-de-Provence (13210) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Rémy-de-Provence a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Rémy-de-Provence, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Rémy-de-Provence [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Romain THOMAS (22 élus) AGIR SAINT-REMY
|2 910
|47,41%
|
|Hervé CHERUBINI (6 élus) Toujours à vos côtés
|2 788
|45,42%
|
|Yohan THIEBAUD (1 élu) RASSEMBLEMENT NATIONAL SAINT RÉMY DE PROVENCE
|440
|7,17%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Rémy-de-Provence
|Taux de participation
|69,60%
|Taux d'abstention
|30,40%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Nombre de votants
|6 247
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Rémy-de-Provence - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé CHERUBINI (Ballotage) Toujours à vos côtés
|2 595
|45,38%
|Romain THOMAS (Ballotage) AGIR SAINT-REMY
|2 307
|40,35%
|Yohan THIEBAUD (Ballotage) RASSEMBLEMENT NATIONAL SAINT RÉMY DE PROVENCE
|816
|14,27%
|Participation au scrutin
|Saint-Rémy-de-Provence
|Taux de participation
|65,46%
|Taux d'abstention
|34,54%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,75%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,90%
|Nombre de votants
|5 874
Election municipale 2026 à Saint-Rémy-de-Provence [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Rémy-de-Provence sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Rémy-de-Provence.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Rémy-de-Provence
18:36 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Saint-Rémy-de-Provence
Le paysage politique de Saint-Rémy-de-Provence a évolué lors de la session électorale 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune dessinait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national. À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Saint-Rémy-de-Provence avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 39,06% des bulletins. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Saint-Rémy-de-Provence avaient ensuite favorisé Romain Baubry (Rassemblement National) avec 45,97% au premier tour, devant Wassila Aïdarous (Union de la gauche) avec 18,86%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Romain Baubry culminant à 64,55% des votes sur place.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Saint-Rémy-de-Provence
L'analyse des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Saint-Rémy-de-Provence s'avère très instructive. Lors du premier rendez-vous électoral, Herve Cherubini (Divers gauche) a pris la première place avec 45,13% des voix. Deuxième, Romain Thomas (Divers) a engrangé 1 727 voix (39,38%). La large distance gagnée d'emblée livrait des jalons très clairs pour la lutte finale. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Herve Cherubini l'a finalement emporté avec 2 332 voix (50,05%), face à Romain Thomas rassemblant 49,94% des électeurs inscrits. À la surprise générale, le candidat arrivé en deuxième position a réussi à refaire son retard avec de solides réserves de voix, ce qui a rendu l'issue très serrée. Bien que Romain Thomas ait réalisé la meilleure progression en ajoutant 600 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.
13:58 - Qui s'est qualifié à Saint-Rémy-de-Provence pour la finale de l'élection municipale ?
D'après le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé les listes des candidats pour ce second tour cette semaine, le scrutin se joue donc ce dimanche entre la liste de Romain Thomas (LDVD), la liste menée par Yohan Thiebaud (LRN) et Hervé Cherubini sous l'étiquette LDVC. Les citoyens de la ville seront en mesure de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 10 bureaux de vote de Saint-Rémy-de-Provence, afin de se prononcer.
11:59 - Hervé Cherubini et Romain Thomas aux premières places dimanche dernier
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Saint-Rémy-de-Provence, c'est Hervé Cherubini (Divers centre) qui a dominé en s'adjugeant 45,38 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Romain Thomas (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 40,35 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Yohan Thiebaud, étiqueté Rassemblement National, s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Saint-Rémy-de-Provence, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 34,54 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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