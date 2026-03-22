Résultat municipale 2026 à Saint-Rémy-de-Provence (13210) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Rémy-de-Provence a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Rémy-de-Provence, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Rémy-de-Provence [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Romain THOMAS
Romain THOMAS (22 élus) AGIR SAINT-REMY 		2 910 47,41%
  • Romain THOMAS
  • Celine SALVATORI
  • Cyril LAPEYRE
  • Martine PASCAL
  • Romain SASSETTI
  • Julia BOURILLON-PECOUT
  • Léonard GUIBERT
  • Estella BALESI
  • Stéphane DOMENECH
  • Rozy CAMACHO
  • Jean-Jacques MAURON
  • Christine ASTIER
  • Charles COURBET
  • Florence TOURNASSET
  • Philippe CHAUVET
  • Elisabeth MIGAYROU
  • Jean-Pierre LLOPIS
  • Claudette ARINGHIERI
  • Bernard BELLAGAMBA
  • Karine CISZEWSKA
  • Arnaud MÉNEZ
  • Julia BADEREDDINE
Hervé CHERUBINI
Hervé CHERUBINI (6 élus) Toujours à vos côtés 		2 788 45,42%
  • Hervé CHERUBINI
  • Florine BOUQUET
  • Yves FAVERJON
  • Claudia MONTAGUT
  • Gabriel COLOMBET
  • Isabelle PLAUD
Yohan THIEBAUD
Yohan THIEBAUD (1 élu) RASSEMBLEMENT NATIONAL SAINT RÉMY DE PROVENCE 		440 7,17%
  • Yohan THIEBAUD
Participation au scrutin Saint-Rémy-de-Provence
Taux de participation 69,60%
Taux d'abstention 30,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 6 247

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Rémy-de-Provence - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé CHERUBINI
Hervé CHERUBINI (Ballotage) Toujours à vos côtés 		2 595 45,38%
Romain THOMAS
Romain THOMAS (Ballotage) AGIR SAINT-REMY 		2 307 40,35%
Yohan THIEBAUD
Yohan THIEBAUD (Ballotage) RASSEMBLEMENT NATIONAL SAINT RÉMY DE PROVENCE 		816 14,27%
Participation au scrutin Saint-Rémy-de-Provence
Taux de participation 65,46%
Taux d'abstention 34,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 5 874

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