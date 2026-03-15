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19:16 - L'avenir de la France se décide aussi à Saint-Rémy-de-Provence Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Rémy-de-Provence montrent des tendances nettes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des élections municipales. La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans l'agglomération, 25% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 13,60% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (35,67%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 6152 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,29%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,18%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 22,39%, comme à Saint-Rémy-de-Provence, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.

17:57 - Élections de 2026 : vers une percée du RN à Saint-Rémy-de-Provence ? Le Rassemblement national était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Saint-Rémy-de-Provence il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 27,08% des suffrages lors du premier round, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron sur le plan local avec 50,15% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 25,79% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le parti à la flamme arrachait 49,57% des voix locales. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 39,06% pour les européennes. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 45,97% pour le parti à la flamme. Il l'emportera d'ailleurs avec 64,55% lors du vote définitif et la victoire de Romain Baubry.

16:58 - Une abstention de 48,59 % à Saint-Rémy-de-Provence aux dernières municipales Il y a six ans, le premier tour des municipales à Saint-Rémy-de-Provence avait été marqué par une abstention de 48,59 %, un chiffre assez faible (la participation se limitant à 51,41 %) alors que le pays était troublé par l'épidémie de Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 23,62 % des habitants inscrits. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 46,67 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 31,22 %, contre 54,02 % en 2022. Si on prend un peu de recul, la ville se révèle in fine comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne. Dans le cadre des municipales à Saint-Rémy-de-Provence, cette particularité jouera en définitive un rôle clé sur les résultats.

15:59 - Quels enseignements pour les dernières élections à Saint-Rémy-de-Provence ? Lors des élections européennes, le podium à Saint-Rémy-de-Provence s'était cristallisé autour de Jordan Bardella (39,06%), devançant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,95%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (11,68%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Saint-Rémy-de-Provence avaient ensuite placé en tête Romain Baubry (Rassemblement National) avec 45,97% au premier tour, devant Wassila Aïdarous (Union de la gauche) avec 18,86%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Romain Baubry culminant à 64,55% des suffrages exprimés dans la localité. Le paysage politique de Saint-Rémy-de-Provence a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Bien avant les municipales 2026, Saint-Rémy-de-Provence reste un territoire dont l'étiquette reste à définir Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Rémy-de-Provence accordaient leurs suffrages à Marie-Laurence Anzalone (Ensemble !) avec 25,87% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,43%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Saint-Rémy-de-Provence votaient précédemment en priorité pour Marine Le Pen (27,08%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 25,92%. Le second tour entérinait ensuite ce tour préliminaire en donnant 50,15% pour Marine Le Pen, contre 49,85% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Saint-Rémy-de-Provence un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Saint-Rémy-de-Provence Pour ce qui est des contributions locales à Saint-Rémy-de-Provence, la facture moyenne versée par ménage imposable a représenté 1 720 € en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 1 292 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 36,44 % en 2024 (contre 21,39 % en 2020). En comparaison, la moyenne à l'échelle nationale atteint environ 40 % (en progression de 1,2 point). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 2 148 460 € en 2024. Une somme loin des 3 845 810 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 18,23 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Les résultats des dernières municipales à Saint-Rémy-de-Provence Les équilibres politiques locaux en 2026 sont encore déterminés par le verdict du dernier scrutin communal à Saint-Rémy-de-Provence. Au terme du premier tour, Herve Cherubini (Divers gauche) a dominé le scrutin en obtenant 1 979 bulletins (45,13%). Derrière, Romain Thomas (Divers) a rassemblé 1 727 bulletins valides (39,38%). Henri Milan (Ecologiste) était troisième, obtenant 10,90% des voix. Ce fossé particulier plaçait la première liste dans un certain confort. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Herve Cherubini l'a finalement emporté avec 50,05% des voix, face à Romain Thomas avec 2 327 électeurs inscrits (49,94%). À la surprise générale, le candidat arrivé en deuxième position a réussi à refaire son retard avec de solides réserves de voix, rendant le final très serré. Romain Thomas a certes gagné le pari des ralliements en ajoutant 600 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.