Résultat municipale 2026 à Saint-Rémy-de-Provence (13210) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Rémy-de-Provence a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Rémy-de-Provence, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Rémy-de-Provence [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé CHERUBINI
Hervé CHERUBINI Toujours à vos côtés 		2 595 45,38%
Romain THOMAS
Romain THOMAS AGIR SAINT-REMY 		2 307 40,35%
Yohan THIEBAUD
Yohan THIEBAUD RASSEMBLEMENT NATIONAL SAINT RÉMY DE PROVENCE 		816 14,27%
Participation au scrutin Saint-Rémy-de-Provence
Taux de participation 65,46%
Taux d'abstention 34,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 5 874

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Bouches-du-Rhône ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Bouches-du-Rhône. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Saint-Rémy-de-Provence

En savoir plus sur Saint-Rémy-de-Provence