En direct

19:19 - Saint-Remy-du-Nord : élections municipales et dynamiques démographiques Devant le bureau de vote de Saint-Remy-du-Nord, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 499 logements pour 1 057 habitants, la densité de la commune est de 179 habitants par km². Ses 46 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 332 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (82,36%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 25,86% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 39,76% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 517,54 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. Saint-Remy-du-Nord incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en transition.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Saint-Remy-du-Nord Le parti nationaliste n'était pas représenté au moment de la dernière campagne municipale à Saint-Remy-du-Nord en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 46,97% des bulletins exprimés lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 67,57% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 39,94% au candidat RN lors du premier tour. Au deuxième round, le RN validait 60,89% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 61,05% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin donneront, lors du premier round, un résultat de 64,30% pour le RN. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Michael Taverne.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Saint-Remy-du-Nord avant 2026 Pour rappel, l'abstention s'élevait à 48,14 % à Saint-Remy-du-Nord lors du dernier scrutin local, un niveau inférieur aux 55,3 % du pays, la pandémie du Covid-19 ayant pesé sur la compétition. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est cependant élevé à 22,51 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 53,83 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 30,31 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 46,27 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention. Pour ces élections municipales 2026, cette réalité à Saint-Remy-du-Nord sera en conséquence fondamentale dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Le vote de Saint-Remy-du-Nord nettement ancré à l'extrême droite il y a deux ans À l'occasion du match européen du printemps 2024, les citoyens de Saint-Remy-du-Nord avaient poussé aux avant-postes la liste menée par Jordan Bardella avec 61,05% des inscrits. Michael Taverne (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des législatives à Saint-Remy-du-Nord après la dissolution de l'Assemblée avec 64,30%. Sébastien Seguin (Divers droite) était à la deuxième place avec 20,78%. Les habitants tranchaient d'ailleurs le sujet sans trembler dans la circonscription, la majorité absolue étant acquise (54,74%). Cette analyse des scrutins de 2024 a donc révélé que Saint-Remy-du-Nord restait à l'époque une terre de droite nationaliste.

14:57 - Au regard des élections passées, Saint-Remy-du-Nord reste un territoire tourné vers la droite radicale Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Remy-du-Nord plaçait Marine Le Pen en pole position avec 46,97% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 21,60%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 67,57% pour Marine Le Pen, contre 32,43% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Remy-du-Nord portaient leur choix sur Michaël Taverne (RN) avec 39,94% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,89% des suffrages. Cette physionomie politique de Saint-Remy-du-Nord dessine ainsi une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - La commune a-t-elle augmenté les impôts locaux à Saint-Remy-du-Nord ? En matière d'impôts locaux à Saint-Remy-du-Nord, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 562 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 460 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 36,13 % en 2024 (contre 12,86 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 12 400 € en 2024, marquant une forte baisse face aux 147 380 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 17,16 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le match de l'élection municipale à Saint-Remy-du-Nord n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 L'étude des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Saint-Remy-du-Nord s'avère très révélatrice. Dès le premier tour, Lucien Serpillon a raflé la première place en récoltant 61,14% des suffrages. Sur la seconde marche, Jacques Mouilliere a capté 169 bulletins valides (38,85%). Ce succès d'emblée de Lucien Serpillon a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Saint-Remy-du-Nord, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Devant ce succès éclatant, le défi s'annonce colossal ce dimanche pour l'opposition, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.