Résultat municipale 2026 à Saint-Remy-du-Nord (59330) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Remy-du-Nord a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Remy-du-Nord, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Remy-du-Nord [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurence LEMAIRE
Laurence LEMAIRE (12 élus) UN NOUVEL ELAN POUR L'AVENIR DE NOTRE VILLAGE 		296 51,39%
  • Laurence LEMAIRE
  • Mickaël ABDALLAG
  • Sylvie DAUBRÈGE
  • Nicolas BOULEAU
  • Nathalie ARBONNIER
  • Sébastien VOULOIR
  • Nadine PIÉRART
  • Jonathan LEFEBVRE
  • Nathalie LEGAT
  • Alain DECHY
  • Laurie FLAMENT
  • Florian DEMEURE
Jean-Pierre LEMOINE
Jean-Pierre LEMOINE (2 élus) Ensemble, avec et pour vous 		158 27,43%
  • Jean-Pierre LEMOINE
  • Laetitia DUSSAUSSOIS
Maxime PAREE
Maxime PAREE (1 élu) Agir ensemble pour Saint Remy du Nord 		122 21,18%
  • Maxime PAREE
Participation au scrutin Saint-Remy-du-Nord
Taux de participation 71,95%
Taux d'abstention 28,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 590

Source : ministère de l’Intérieur

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