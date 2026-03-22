Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Rémy-l'Honoré : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Rémy-l'Honoré

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Rémy-l'Honoré a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Patrick Ratel
Patrick Ratel Divers
ENSEMBLE, ECRIVONS DEMAIN
  • Patrick Ratel
  • Corinne Bourdon
  • Marco Guerra
  • Isabelle Bretécher
  • Christian Pavesis
  • Nicole Vacher
  • Florent Babin
  • Marie-Charlotte Luthier
  • Gilles Salomon
  • Anne Lebel
  • Benoit Morien
  • Radia Zouioueche
  • Cédric Meheut
  • Dominique Charpentier
  • Jean-François Quarck
  • Martine Leroy
  • Grégoire Beylier
  • Sixtine Becquart
  • Eddy Tichand
  • Geneviève Vignal
  • François Luthier
Toine Bourrat
Toine Bourrat Divers
UN VILLAGE POUR VOUS
  • Toine Bourrat
  • Aymric Delesalle
  • Denise Poelaert
  • Gérard Buisson
  • Kassandra Métivier
  • Christophe Heurtin
  • Muriel Robin
  • Pascal Bonnard
  • Angélique Leger
  • Stéphane Roux
  • Floriane Helfen
  • Benoît Lecomte
  • Sabrina Cruz
  • Hugo Biernath
  • Marion Mandagot
  • Jean-Christophe Bou
  • Céline Sellier
  • Clément Javelle
  • Nicole Chartrain
  • Christophe Klein
  • Séverine Prudent

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Rémy-l'Honoré

Tête de listeListe Voix % des voix
Toine BOURRAT
Toine BOURRAT (Ballotage) UN VILLAGE POUR VOUS 		414 44,81%
Patrick RATEL
Patrick RATEL (Ballotage) ENSEMBLE, ECRIVONS DEMAIN 		357 38,64%
Isabelle BRETÉCHER
Isabelle BRETÉCHER (Ballotage) UN TEMPS D'AVANCE 		153 16,56%
Participation au scrutin Saint-Rémy-l'Honoré
Taux de participation 71,20%
Taux d'abstention 28,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Nombre de votants 942

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Yvelines ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Yvelines. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Saint-Rémy-l'Honoré

En savoir plus sur Saint-Rémy-l'Honoré