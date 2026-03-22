Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Rémy-l'Honoré : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Rémy-l'Honoré [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Rémy-l'Honoré sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Rémy-l'Honoré.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Rémy-l'Honoré
11:46 - Les résultats du premier tour des municipales à Saint-Rémy-l'Honoré
Les élections municipales 2026 à Saint-Rémy-l'Honoré ont vu Toine Bourrat s'imposer dimanche dernier avec 44,81 % des suffrages exprimés. Ensuite, Patrick Ratel s'est classé deuxième avec 38,64 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. La meilleure place, déjà remportée il y a six ans, a été conservée pour Toine Bourrat, mais elle a perdu énormément de terrain, cédant 16 points depuis 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Isabelle Bretécher pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Saint-Rémy-l'Honoré, le vote a enregistré un taux d'abstention de 28,80 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Rémy-l'Honoré
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Rémy-l'Honoré a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Patrick Ratel
Divers
ENSEMBLE, ECRIVONS DEMAIN
|
|
Toine Bourrat
Divers
UN VILLAGE POUR VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Rémy-l'Honoré
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Toine BOURRAT (Ballotage) UN VILLAGE POUR VOUS
|414
|44,81%
|Patrick RATEL (Ballotage) ENSEMBLE, ECRIVONS DEMAIN
|357
|38,64%
|Isabelle BRETÉCHER (Ballotage) UN TEMPS D'AVANCE
|153
|16,56%
|Participation au scrutin
|Saint-Rémy-l'Honoré
|Taux de participation
|71,20%
|Taux d'abstention
|28,80%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,53%
|Nombre de votants
|942
Source : ministère de l’Intérieur
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