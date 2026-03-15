En direct

19:20 - Saint-Rémy-l'Honoré : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Saint-Rémy-l'Honoré comme partout ailleurs. Avec ses 40,50% de cadres supérieurs pour 1 689 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. L'existence de 157 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la commune, 19,72% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 29,31% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 19,89% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 43,66% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 891,92 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Saint-Rémy-l'Honoré incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Saint-Rémy-l'Honoré Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière bataille municipale à Saint-Rémy-l'Honoré en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 21,17% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 39,78% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 15,30% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Saint-Rémy-l'Honoré comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 26,85% lors du scrutin européen. Les législatives enfin se solderont, lors du premier round, par un résultat de 33,95% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 39,18% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Saint-Rémy-l'Honoré au crible En parallèle de cette élection municipale, le niveau de la participation agira sur les résultats de Saint-Rémy-l'Honoré. Il y a six ans, le premier tour des élections municipales avait vu 59,60 % des inscrits se rendre aux urnes dans la commune, un chiffre supérieur aux 44,7 % nationaux (l'abstention avait donc culminé à 40,40 %), l'épidémie de Covid ayant pesé sur le vote. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 81,81 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 60,47 % des électeurs (soit environ 784 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 72,37 %, bien au-delà des 55,54 % enregistrés en 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres établissent le profil d'une zone soucieuse de voter par rapport au reste de la France.

15:59 - Saint-Rémy-l'Honoré : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les scrutins législatifs de juin 2024, plaçaient Aurore Bergé (Ensemble !) en tête du peloton avec 36,34% au premier tour, devant Thomas Du Chalard (Rassemblement National) avec 33,95%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Aurore Bergé culminant à 50,38% des suffrages exprimés sur place. Le rendez-vous électoral des Européennes précédemment à Saint-Rémy-l'Honoré avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,85%), devant Valérie Hayer qui avait obtenu 21,10% des votes. La situation politique de Saint-Rémy-l'Honoré a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone acquise au bloc central, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - À Saint-Rémy-l'Honoré, la dernière présidentielle était marquée par un vote pour le centre-droit Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Rémy-l'Honoré était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 33,56% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 21,17%. Le duel final se soldait finalement par un score de 60,22% pour Emmanuel Macron, contre 39,78% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Saint-Rémy-l'Honoré plébiscitaient Aurore Bergé (Ensemble !) avec 34,28% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 75,87%. Cette physionomie politique de Saint-Rémy-l'Honoré dessine ainsi une place forte du courant central.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Saint-Rémy-l'Honoré En matière d'impôts locaux à Saint-Rémy-l'Honoré, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a représenté environ 1 117 euros en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 1 055 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 22,03 % en 2024 (contre près de 10,45 % en 2020). Une hausse souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 52 500 € en 2024, marquant une forte baisse face aux 519 200 euros enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 9,30 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui explique cette baisse drastique de recettes pour la commune.

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Saint-Rémy-l'Honoré Il peut être instructif d'examiner les résultats du dernier scrutin municipal à Saint-Rémy-l'Honoré. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Toine Bourrat a creusé l'écart en récoltant 60,82% des voix. À sa poursuite, Isabelle Bretecher a capté 21,50% des votes. Géraldine Morisse était troisième, réunissant 17,67% des voix. Cette victoire écrasante de Toine Bourrat a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Rémy-l'Honoré, cet équilibre sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Pour remettre en cause cette hégémonie ce dimanche, le camp minoritaire devra déplacer des montagnes, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.