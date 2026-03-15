Résultat municipale 2026 à Saint-Rémy-l'Honoré (78690) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Rémy-l'Honoré a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Rémy-l'Honoré, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Rémy-l'Honoré [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Toine BOURRAT
Toine BOURRAT UN VILLAGE POUR VOUS 		414 44,81%
Patrick RATEL
Patrick RATEL ENSEMBLE, ECRIVONS DEMAIN 		357 38,64%
Isabelle BRETÉCHER
Isabelle BRETÉCHER UN TEMPS D'AVANCE 		153 16,56%
Participation au scrutin Saint-Rémy-l'Honoré
Taux de participation 71,20%
Taux d'abstention 28,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Nombre de votants 942

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Yvelines ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Yvelines. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Saint-Rémy-l'Honoré

En savoir plus sur Saint-Rémy-l'Honoré