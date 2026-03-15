Résultat municipale 2026 à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78470) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Rémy-lès-Chevreuse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Rémy-lès-Chevreuse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique BAVOIL
Dominique BAVOIL (22 élus) LORA 2026 		1 814 51,53%
  • Dominique BAVOIL
  • Agnes BOSDARROS-WARINGHEM
  • Dominique DUFRASNES
  • Gerarda BRUNELLO
  • Pierre-Louis VERNISSE
  • Dominique JOURDEN
  • Jacques BACHELARD
  • Anne-Sophie MATERNE
  • Alexandre VABRE
  • Sylvie GAUTIER
  • Henri LECAILTEL
  • Bernadette BLONDEL
  • Jérôme POMPEIGNE
  • Stéphanie BLIN-VERLHAC
  • Joël PONSEN
  • Claire PANOSETTI
  • Jean-François HAUCK
  • Hélèna DE LYLLE
  • Thierry MOLLIER
  • Hélène FORMERY
  • Axel MOITTIER
  • Isabelle AESCHLIMANN
Nathalie IDRISSI
Nathalie IDRISSI (7 élus) Agissons ensemble pour Saint-Rémy 		1 706 48,47%
  • Nathalie IDRISSI
  • Pierre CHOAY
  • Suzanne VANDENDRIESSCHE
  • Hubert SOULE
  • Joana Margarida RAIMUNDO NEIVA
  • Dominique VOLLMER
  • Marjorie PORTA
Participation au scrutin Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Taux de participation 59,92%
Taux d'abstention 40,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 3 638

Source : ministère de l’Intérieur

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