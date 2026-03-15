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19:20 - Analyse socio-économique de Saint-Rémy-lès-Chevreuse : perspectives électorales Dans la ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,05% et une densité de population de 803 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 52,78%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 6,38% et d'une population immigrée de 10,97% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (65,53%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et de coopération internationale.

17:57 - Le Rassemblement national lors des dernières élections à Saint-Rémy-lès-Chevreuse Le parti à la flamme avait échoué à grimper dans le groupe de tête lors de l'élection municipale à Saint-Rémy-lès-Chevreuse il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 10,19% des votes lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 22,40% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 7,46% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop limité, à Saint-Rémy-lès-Chevreuse comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 14,53% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 18,15% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 22,22% lors du vote définitif.

16:58 - À Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 43,20 % de participation aux dernières municipales Pour rappel, l'abstention se montait à 56,80 % à Saint-Rémy-lès-Chevreuse lors des dernières élections municipales (dans la moyenne nationale), bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de l'épidémie de Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant vu l'abstention se fixer à 18,58 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). Quoique ces élections nationales soient de nature distincte par rapport aux scrutins locaux, les législatives de 2022 et 2024 offrent une base de comparaison particulièrement pertinente. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 38,65 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 23,20 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 35,28 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée où l'abstention est contenue. Dans le cadre de cette élection municipale de 2026 à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, ce paramètre jouera quoi qu'il en soit un rôle essentiel sur les résultats.

15:59 - Le vote de Saint-Rémy-lès-Chevreuse nettement ancré à gauche il y a deux ans Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Saint-Rémy-lès-Chevreuse demeurait à l'époque une terre centriste, fortifiant encore un peu plus son orientation. Lors du match européen du printemps 2024, les citoyens de Saint-Rémy-lès-Chevreuse avaient en effet soutenu la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer avec 22,99% des bulletins. Jean-Noël Barrot (Ensemble !) avait ensuite gagné au premier tour des élections des députés à Saint-Rémy-lès-Chevreuse après la dissolution de l'Assemblée avec 39,23%. Maïté Carrive-Bédouani (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 30,24%. Le second round n'a pas changé grand chose, Jean-Noël Barrot culminant à 77,78% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse s'était massivement orientée à le centre Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Saint-Rémy-lès-Chevreuse accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 37,60%, devant Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 18,71%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, les électeurs accordaient 77,60% pour Emmanuel Macron, contre 22,40% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Saint-Rémy-lès-Chevreuse soutenaient en priorité Jean-Noël Barrot (Ensemble !) avec 38,29% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-Noël Barrot virant de nouveau en tête avec 62,16% des voix. Cette physionomie politique de Saint-Rémy-lès-Chevreuse révèle donc une place forte du courant central.

12:58 - Impôts locaux à Saint-Rémy-lès-Chevreuse : un sujet sensible à l'approche des municipales 2026 ? Témoignage d'une pression fiscale en baisse depuis 2020 à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 18,51 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de près de 306 200 euros environ la même année, contre 4 069 630 € engrangés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Saint-Rémy-lès-Chevreuse est passé à 24,36 % en 2024 (contre 12,90 % en 2020). Un taux à mettre en regard de la moyenne à l'échelle nationale, qui approche les 40 %. Une augmentation en trompe-l'œil car la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Saint-Rémy-lès-Chevreuse s'est chiffrée à 1 241 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 500 € relevés en 2020.

11:59 - Le match des élections municipales à Saint-Rémy-lès-Chevreuse n'avait pas eu de second tour en 2020 À l'occasion des élections municipales précédentes à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, les résultats ont offert un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes, Dominique Bavoil (Divers droite) a fait la course en tête en obtenant 74,46% des voix. À sa poursuite, Jean-Louis Binick (Divers droite) a engrangé 631 votes (25,53%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers droite a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette élection de 2026 à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, ce décor constitue un point de départ particulier. Cette victoire retentissante met le camp adverse face à une tâche titanesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.