Résultat municipale 2026 à Saint-Renan (29290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Renan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Renan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Renan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles MOUNIER
Gilles MOUNIER (23 élus) Saint-Renan Toujours 		2 568 59,13%
  • Gilles MOUNIER
  • Suzanne NOLL
  • Jean Louis COLLOC
  • Fabienne DUSSORT
  • Denis BRIANT
  • Caroline SOLLIEC
  • Albert LE CORRE
  • Emmanuelle PETISCA
  • Patrice HÉLARY
  • Dominique COLIN
  • Freddy HALL
  • Marie-Christine LALOUER
  • Jean-Charles POINTCHEVAL
  • Valérie HERBERT
  • Arnaud GUÉNA
  • Geneviève DROGOU
  • Amaury BEYER
  • Gwenn MANACH
  • Jérémy SIMON
  • Pauline LAMOUR
  • Eric VOISIN
  • Stéphanie GUINAND
  • Pierrick LE BRIS
Armelle JAOUEN
Armelle JAOUEN (6 élus) VIVRE SAINT RENAN 		1 774 40,85%
  • Armelle JAOUEN
  • Serge ODEYE
  • Virginie LE RAY
  • Sébastien LE JEAN
  • Catherine JÉZÉQUEL
  • Xavier GULCZINSKI
Participation au scrutin Saint-Renan
Taux de participation 64,01%
Taux d'abstention 35,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 4 445

Source : ministère de l’Intérieur

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