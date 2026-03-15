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19:17 - Comprendre l'électorat de Saint-Renan : un regard sur la démographie locale A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Saint-Renan regorge de diversité et d'activités. Avec une population de 8 454 habitants répartis dans 3 843 logements, cette agglomération présente une densité de 635 habitants/km². Ses 564 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 18,25% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 8,97% ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 32,22% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,52%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 37 195 euros par an. Pour résumer, Saint-Renan incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Le vote RN aux dernières élections à Saint-Renan Le parti nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des municipales à Saint-Renan en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 18,67% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 30,03% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 10,97% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Saint-Renan comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 26,25% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 26,32% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 28,43% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Saint-Renan très mobilisés lors des scrutins Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent que 3 041 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales à Saint-Renan, soit un taux de participation de 47,35 % (une proportion assez classique) alors que le rendez-vous avait été maintenu en pleine épidémie de Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs fédéré 78,67 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 52,79 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 73,27 % au premier tour, contre 49,47 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité civiquement engagée. Dans le cadre de cette élection municipale à Saint-Renan, cet élément aura quoi qu'il en soit un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Il y a deux ans, Saint-Renan a choisi la droite Le paysage politique de Saint-Renan a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme un secteur difficile à classer. Lors des élections européennes, le résultat à Saint-Renan s'était en effet cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,25%), en tête de peloton devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (20,73%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (18,76%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Saint-Renan avaient ensuite placé en tête Didier Le Gac (Majorité présidentielle) avec 44,60% au premier tour, devant Martine Donval (Rassemblement National) avec 26,32%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Didier Le Gac culminant à 71,57% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Saint-Renan s'était fortement ancrée à le centre-droit Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Renan tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 35,45% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 18,67%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 69,97% pour Emmanuel Macron, contre 30,03% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Saint-Renan accordaient leurs suffrages à Didier Le Gac (Ensemble !) avec 47,44% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Didier Le Gac virant de nouveau en tête avec 62,00% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Saint-Renan À Saint-Renan, où les impôts locaux ont diminué depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 20,90 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville 69 200 € la même année. Une somme bien en-dessous des 2 021 610 € perçus en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui explique cette chute importante de recettes pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Saint-Renan a évolué pour se fixer à 43,63 % en 2024 (contre 27,66 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Saint-Renan s'est chiffrée à 852 € en 2024 (contre 951 € en 2020).

11:59 - Municipales 2020 à Saint-Renan : une élection pliée dès le premier round L'analyse des résultats des municipales il y a six ans à Saint-Renan est très révélatrice. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Gilles Mounier (Divers droite) a pris les commandes avec 1 708 soutiens (57,21%). En deuxième position, Armelle Jaouen (Divers) a obtenu 42,78% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Gilles Mounier a rendu tout second tour sans objet. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Renan, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Cette victoire retentissante met les forces d'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.