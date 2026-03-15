Résultat municipale 2026 à Saint-Révérend (85220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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- Election municipale 2026 à Saint-Révérend [EN DIRECT]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Révérend a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Révérend, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Révérend [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maryse AUGUIN (15 élus) AGIR AVEC VOUS, POUR VOUS
|582
|65,03%
|
|Lucien PRINCE (4 élus) CONTINUONS ENSEMBLE POUR SAINT-RÉVÉREND
|313
|34,97%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Révérend
|Taux de participation
|67,88%
|Taux d'abstention
|32,12%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Nombre de votants
|915
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Révérend [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Révérend en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Révérend
19:20 - Le poids démographique et économique de Saint-Révérend aux municipales
Devant le bureau de vote de Saint-Révérend, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Avec une population de 1 526 habitants répartis dans 849 logements, cette commune présente une densité de 96 habitants par km². L'existence de 93 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (23,67%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 42,78% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 46,34% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 257,09 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Saint-Révérend, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.
17:57 - Quelle place du RN à Saint-Révérend aux municipales ?
Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière campagne municipale à Saint-Révérend en 2020, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la ville. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 38,14% des votes lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 54,63% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 34,32% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le RN obtenait 53,32% des voix dans la commune. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 47,17% pour les européennes. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 46,80% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Ce dernier achèvera d'ailleurs sa course en tête avec 55,80% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Stéphane Buchou.
16:58 - Dernières municipales : 58,73 % de participation à Saint-Révérend
Les archives de 2020 indiquent que 656 électeurs avaient voté au premier tour des municipales à Saint-Révérend, correspondant à un taux de participation de 58,73 %, un score notable alors que le pays était chamboulé par la pandémie du Covid. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 82,96 %. La mobilisation aux législatives, établie de son côté à 48,00 % en 2022, a largement grossi pour culminer à 70,96 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation atteignait 52,69 %. Si on tente de dégager une tendance, la ville se révèle comme une zone civiquement engagée. L'adhésion au scrutin de Saint-Révérend constituera quoi qu'il en soit un enjeu majeur pour cette élection municipale.
15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Saint-Révérend
Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections de 2022. Le choc des Européennes 2024 à Saint-Révérend avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (47,17%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 15,31% des suffrages. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Révérend plébiscitaient ensuite Pascal Dubin (Union de l'extrême droite) avec 46,80% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Pascal Dubin culminant à 55,80% des voix localement.
14:57 - Saint-Révérend : des suffrages particulièrement tranchés lors des élections il y a 4 ans
En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Révérend plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 38,14% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 28,14%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,63% pour Marine Le Pen, contre 45,37% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Révérend accordaient leurs suffrages à Corinne Fillet (RN) avec 34,32% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,32%. Cette physionomie politique de Saint-Révérend dessine une commune acquise au camp nationaliste.
12:58 - Fiscalité stable à Saint-Révérend : une incidence sur le scrutin municipal
Pour ce qui concerne les contributions locales à Saint-Révérend, le produit fiscal par foyer s'est établi à 407 euros en 2024 (dernière année connue) contre 432 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint pourtant désormais 28,79 % en 2024 (contre près de 13,77 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 41 900 euros en 2024. Un total bien loin des 206 480 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 14,73 %. Cette imposition se trouve aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales.
11:59 - Élections de 2020 à Saint-Révérend : une élection pliée dès le premier round
Qui était sorti vainqueur lors des municipales il y a six ans à Saint-Révérend ? Au terme du premier tour, Lucien Prince a décroché la tête du classement en rassemblant 397 soutiens (62,71%). Sur la seconde marche, Sylvaine Lacan a obtenu 236 votes (37,28%). Ce triomphe au premier tour de Lucien Prince a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Pour cette municipale 2026 à Saint-Révérend, cet équilibre sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. La minorité devra accomplir un effort colossal ce dimanche pour contester cette hégémonie, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Journée électorale à Saint-Révérend : les horaires du bureau de vote
Le bureau de vote de la commune de Saint-Révérend est ouvert de 8 heures à 18 heures pour permettre aux citoyens de décider. En 2026, les citoyens de Saint-Révérend sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de la commune. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
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