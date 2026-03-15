Résultat municipale 2026 à Saint-Révérend (85220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Révérend a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Révérend, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Révérend [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Maryse AUGUIN
Maryse AUGUIN (15 élus) AGIR AVEC VOUS, POUR VOUS 		582 65,03%
  • Maryse AUGUIN
  • Franck CHATELIER
  • Valérie BRENON
  • Eric CHOPIN
  • Malika JOUBERT
  • Jean-Jacques SCHLOSSER
  • Marie-Thérèse JOUBERT
  • Emmanuel RICHARD
  • Morgane BREMOND
  • Corentin JOUBERT
  • Nathalie PROUX
  • Frédéric BONNIN
  • Stéphanie THOMAZEAU
  • Yan HUBERT
  • Mélina CHOPIN
Lucien PRINCE
Lucien PRINCE (4 élus) CONTINUONS ENSEMBLE POUR SAINT-RÉVÉREND 		313 34,97%
  • Lucien PRINCE
  • Sabrina PROUTEAU
  • Mickaël DOUCHET
  • Magali MICHON
Participation au scrutin Saint-Révérend
Taux de participation 67,88%
Taux d'abstention 32,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 915

Source : ministère de l’Intérieur

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