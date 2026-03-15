Résultat municipale 2026 à Saint-Riquier (80135) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Riquier a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Riquier, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Riquier [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves MONIN
Yves MONIN (13 élus) Liste d'Union et d'Intérêt Communal 		487 66,26%
  • Yves MONIN
  • Jocelyne MARTIN
  • Joël FARCY
  • Sophie DUHEN
  • Hubert LEVÉ
  • Maryse CAGNARD
  • Pierre BUTEUX
  • Carole SALINGUE
  • Laurent NIVELLE
  • Laurence JOSSE
  • Christian DAMAGNEZ
  • Marie-Laure SAVREUX
  • Jean-Pierre MELLIER
Valérie LECOMTE
Valérie LECOMTE (2 élus) SAINT-RIQUIER AUTREMENT 		248 33,74%
  • Valérie LECOMTE
  • Daniel BALAVOINE
Participation au scrutin Saint-Riquier
Taux de participation 83,92%
Taux d'abstention 16,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Nombre de votants 757

Source : ministère de l’Intérieur

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