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19:20 - Analyse socio-économique de Saint-Riquier : perspectives électorales À Saint-Riquier, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent impacter les municipales. Avec un pourcentage de 26% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,85%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (80,52%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 694 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,53%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,20%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Riquier mettent en avant une diversité de qualifications, avec 25,97% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

17:57 - À Saint-Riquier, le vote RN s'annonce puissant aux municipales Le RN n'avait pas concouru lors de la dernière élection municipale à Saint-Riquier il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 28,12% des votes lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 45,25% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 22,60% au représentant du parti lors du premier tour. Au second round, le mouvement nationaliste sécurisait 51,88% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 39,04% pour les européennes. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 41,86% pour le mouvement nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 51,42% lors du vote final, offrant un siège à l'Assemblée à François Ruffin.

16:58 - Saint-Riquier : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Pour cette municipale 2026, l'envie d'aller voter à Saint-Riquier sera primordiale dans l'aboutissement du scrutin. En 2020, la participation s'était stabilisée à 81,24 % à la fin du premier tour, une affluence particulièrement forte. C'étaient 719 votants qui étaient allés voter alors que le pays était effrayé par le Covid. Le scrutin municipal demeure en effet, avec la présidentielle, celui où les Français se mobilisent le plus. La présidentielle de 2022 a d'ailleurs enregistré une participation de 87,04 %. La mobilisation aux législatives, chiffrée pour sa part à 64,44 % en 2022, a fortement grossi pour s'élever à 76,69 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation arrivait à 64,46 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée civiquement engagée.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Saint-Riquier il y a deux ans Le panorama politique de Saint-Riquier a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone de flou électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale. Lors du match européen de 2024, les électeurs de Saint-Riquier avaient en effet poussé aux avant-postes la liste menée par Jordan Bardella avec 39,04% des inscrits. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Saint-Riquier avaient ensuite propulsé aux avants-postes Nathalie Ribeiro Billet (Rassemblement National) avec 41,86% au premier tour, devant Albane Branlant (Majorité présidentielle) avec 31,07%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Nathalie Ribeiro Billet culminant à 51,42% des votes dans la localité.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Saint-Riquier ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Riquier accordaient leurs suffrages à François Ruffin (Nupes) avec 28,11% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Nathalie Ribeiro-Billet (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 51,88%. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Saint-Riquier choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 33,69% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 28,12%. Le second tour validait ensuite cette entrée en matière en donnant 54,75% pour Emmanuel Macron, contre 45,25% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Saint-Riquier comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Le point sur l'évolution de la fiscalité à Saint-Riquier Avec la montée des prélèvements locaux à Saint-Riquier, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 9,33 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de 12 100 euros la même année. Un produit qui est loin des 101 230 € perçus en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Saint-Riquier est passé à 43,68 % en 2024 (contre 13,99 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Saint-Riquier s'est chiffrée à 531 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 296 € relevés en 2020.

11:59 - La liste "Union Et Interet Communal" grande gagnante des dernières élections municipales à Saint-Riquier À Saint-Riquier, les résultats des élections municipales de 2020 ont été particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. À l'occasion du premier vote à l'époque, Yves Monin a viré en tête en rassemblant 449 suffrages (64,60%). Sur la seconde marche, Daniel Balavoine a engrangé 30,35% des suffrages. Joseph Courtecuisse était à la troisième place, rassemblant 35 voix (5,03%). Ce succès d'emblée de Yves Monin a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette élection de 2026 à Saint-Riquier, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Cette victoire retentissante place le camp adverse face à un défi immense ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.