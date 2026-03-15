Résultat municipale 2026 à Saint-Romain-au-Mont-d'Or (69270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Romain-au-Mont-d'Or a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Romain-au-Mont-d'Or, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Romain-au-Mont-d'Or [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume MALOT
Guillaume MALOT (12 élus) Saint-Romain à coeur 		392 56,40%
  • Guillaume MALOT
  • Martine FRANIATTE
  • Pascal BONETZKY
  • Céline GARCIA
  • David POUDRET
  • Anne KOSKI
  • Sébastien JALAGUIER
  • Isabelle THOUY-ALLARDON
  • Gaël VIOSSAT
  • Anne-Laure CHOPINEAU
  • Florent LLOPIS
  • Cécile Colette Jacqueline DORSEMAINE
Nabila ARIFY
Nabila ARIFY (3 élus) "Vivre St Romain au Mont d'Or" 		303 43,60%
  • Nabila ARIFY
  • Eric BULCKAERT
  • Eve BROUE
Participation au scrutin Saint-Romain-au-Mont-d'Or
Taux de participation 71,02%
Taux d'abstention 28,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 723

Source : ministère de l’Intérieur

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