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19:19 - Dynamique électorale à Saint-Romain-au-Mont-d'Or : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Saint-Romain-au-Mont-d'Or comme dans toute la France. Avec ses 43,17% de cadres supérieurs pour 1 241 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 166 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (88,07%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 20,25% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 41,05% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 622,39 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Saint-Romain-au-Mont-d'Or, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN monte-t-il à Saint-Romain-au-Mont-d'Or ? Le parti à la flamme n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière bataille municipale à Saint-Romain-au-Mont-d'Or il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 15,23% des votes lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 25,24% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 11,84% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Saint-Romain-au-Mont-d'Or comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 19,90% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 24,24% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 26,15% lors du vote final.

16:58 - Aux dernières municipales, 40,89 % d'abstention à Saint-Romain-au-Mont-d'Or En parallèle de l'élection municipale, le niveau de l'abstention pèsera inévitablement sur les résultats de Saint-Romain-au-Mont-d'Or. Aux municipales de 2020, l'abstention s'était stabilisée à 40,89 % au premier tour, un niveau très bas. C'étaient 545 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors qu'à cause de la pandémie du Covid-19, de nombreux électeurs avaient choisi de ne pas se déplacer. Le scrutin municipal reste en effet, avec la présidentielle, celui où les électeurs se rendent le plus aux urnes. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'établir à 15,49 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 35,15 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 19,58 % au premier tour, contre 44,28 % en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la municipalité se positionne donc sensiblement comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Comment Saint-Romain-au-Mont-d'Or a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Les élections européennes 2024 à Saint-Romain-au-Mont-d'Or avaient vu s'imposer l'équipe de Raphaël Glucksmann (20,07%), suivie par Jordan Bardella qui avait recueilli 19,90% des suffrages. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Saint-Romain-au-Mont-d'Or avaient ensuite favorisé Blandine Brocard (Majorité présidentielle) avec 36,89% au premier tour, devant Fabrice Matteucci (Union de la gauche) avec 27,14%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Blandine Brocard culminant à 46,75% des voix localement. L'orientation des électeurs de Saint-Romain-au-Mont-d'Or a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une terre macroniste, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Saint-Romain-au-Mont-d'Or reste un territoire tourné vers le centre Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Saint-Romain-au-Mont-d'Or votaient en priorité pour Emmanuel Macron (36,45%), devant Jean-Luc Mélenchon avec 18,23%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 74,76% pour Emmanuel Macron, contre 25,24% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Saint-Romain-au-Mont-d'Or portaient leur choix sur Blandine Brocard (Ensemble !) avec 38,72% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Blandine Brocard virant de nouveau en tête avec 65,84% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Saint-Romain-au-Mont-d'Or s'affirme comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Saint-Romain-au-Mont-d'Or Témoignage d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Saint-Romain-au-Mont-d'Or, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 11,80 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 19 290 €, en net recul par rapport aux 293 500 euros engrangés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Saint-Romain-au-Mont-d'Or est passé à 33,00 % en 2024 (contre 17,93 % en 2020). Cette hausse est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Saint-Romain-au-Mont-d'Or s'est établi à 974 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 932 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Saint-Romain-au-Mont-d'Or ? Les résultats des élections municipales il y a six ans à Saint-Romain-au-Mont-d'Or ont livré un état des lieux précis des rapports de force politiques locaux. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Jean-Marie Hombert a surclassé ses adversaires en totalisant 48,14% des suffrages. Deuxième, Pierre Curtelin a recueilli 153 suffrages en sa faveur (28,33%). Une marge significative. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Jean-Marie Hombert l'a finalement emporté avec 51,84% des voix, face à Thierry Loir avec 138 votants (25,46%) et Pierre Curtelin réunissant 123 voix (22,69%). Le fossé initial s'est consolidé et même creusé, conduisant à un triomphe total et sans équivoque. La multitude de choix a pu disperser les électeurs., ajoutant 21 voix supplémentaires entre les deux tours.