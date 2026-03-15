Résultat municipale 2026 à Saint-Romain-de-Lerps (07130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Romain-de-Lerps a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Romain-de-Lerps, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Romain-de-Lerps [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine VIAL
Christine VIAL (12 élus) Un village pour tous 		308 54,13%
  • Christine VIAL
  • Vincent BEROT
  • Charlotte GAUDIN
  • Rémi ABATTU
  • Laetitia ESCOFFIER
  • Michel POMMARET
  • Bernadette VALETTE
  • Nicolas CONDAMINE
  • Marie-Laure TIREL
  • Roland GOUMAT
  • Christine FULLER
  • Jérôme FEIX
Michel DREVET
Michel DREVET (3 élus) Unis pour l'avenir de Saint Romain 		261 45,87%
  • Michel DREVET
  • Evelyne COURBIS
  • Nans FUSTIER
Participation au scrutin Saint-Romain-de-Lerps
Taux de participation 73,32%
Taux d'abstention 26,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 580

Source : ministère de l’Intérieur

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