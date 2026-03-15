Résultat municipale 2026 à Saint-Romain-de-Lerps (07130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Romain-de-Lerps a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Romain-de-Lerps, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Romain-de-Lerps [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine VIAL (12 élus) Un village pour tous
|308
|54,13%
|
|Michel DREVET (3 élus) Unis pour l'avenir de Saint Romain
|261
|45,87%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Romain-de-Lerps
|Taux de participation
|73,32%
|Taux d'abstention
|26,68%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Nombre de votants
|580
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Romain-de-Lerps [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Romain-de-Lerps en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Romain-de-Lerps
19:16 - Saint-Romain-de-Lerps : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales
Quel portrait faire de Saint-Romain-de-Lerps, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec une population de 989 habitants répartis dans 451 logements, ce village présente une densité de 70 habitants/km². L'existence de 65 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (80,49%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 22,12% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 51,01% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 882,19 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. En somme, à Saint-Romain-de-Lerps, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.
17:57 - Quels scores du RN à Saint-Romain-de-Lerps avant les municipales ?
Le RN n'était pas formellement représenté à la dernière municipale à Saint-Romain-de-Lerps il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 26,47% des votes lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 51,15% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 22,30% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Saint-Romain-de-Lerps comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 32,96% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 41,22% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Ce dernier terminera d'ailleurs en tête avec 55,93% lors du vote définitif et la victoire de Vincent Trebuchet.
16:58 - Les électeurs de Saint-Romain-de-Lerps très mobilisés lors des scrutins
Il y a six ans, le premier tour de la municipale à Saint-Romain-de-Lerps avait été marqué par une abstention de 28,57 %, une participation locale remarquable (la participation se limitant à 71,43 %), en pleine crise sanitaire à l'époque. À l'inverse, la présidentielle de 2022 a connu une abstention de 14,57 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 37,47 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 20,78 %, loin des 42,26 % affichés aux législatives de 2022. Si on tente de dégager une tendance, le territoire se révèle visiblement comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne. Cette réalité à Saint-Romain-de-Lerps constituera quoi qu'il en soit un véritable pivot de ces élections municipales 2026.
15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Saint-Romain-de-Lerps
Lors des dernières européennes, le podium à Saint-Romain-de-Lerps s'était forgé autour de la liste menée par Jordan Bardella (32,96%), en première position devant Valérie Hayer (13,14%) et Raphaël Glucksmann (11,14%). Les législatives à Saint-Romain-de-Lerps provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Vincent Trebuchet (Union de l'extrême droite) en pole position avec 41,22% au premier tour, devant Michèle Victory (Union de la gauche) avec 20,87%. Le second round n'a pas changé grand chose, Vincent Trebuchet culminant à 55,93% des votes sur place. La situation politique de Saint-Romain-de-Lerps a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite.
14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Saint-Romain-de-Lerps ?
Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Saint-Romain-de-Lerps votaient en priorité pour Marine Le Pen (26,47%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 22,28%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,15% pour Marine Le Pen, contre 48,85% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Romain-de-Lerps plébiscitaient Christophe Goulouzelle (Nupes) avec 29,66% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Olivier Dussopt (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 54,09% des suffrages. Cette physionomie politique de Saint-Romain-de-Lerps révèle ainsi une localité aux orientations politiques changeantes.
12:58 - Tendance majeure en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Saint-Romain-de-Lerps
S'agissant des contributions locales à Saint-Romain-de-Lerps, le montant moyen versé par foyer fiscal s'est établi à environ 603 euros en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 505 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 36,43 % en 2024 (contre 16,65 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 8 500 euros en 2024, en net recul par rapport aux 108 900 euros perçus en 2020, alors même que le taux est resté à environ 10,84 %. Cette taxe est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.
11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Saint-Romain-de-Lerps ?
Quel avait été le dénouement des élections municipales précédentes à Saint-Romain-de-Lerps ? Au sein de la commune, le scrutin s'est opéré par candidatures à titre individuel à l'époque, en l'absence de liste, offrant ainsi aux votants la liberté de panacher, c'est-à-dire barrer et ajouter des noms. Dès le premier tour, 11 sièges ont été pourvus. Lors de la première manche électorale, François Michelas a réuni le plus de suffrages avec 253 voix (55,97%), devant Isabelle Montet qui a recueilli 251 suffrages en sa faveur (55,53%). Marielle Garnier suivait, avec 54,64% des voix. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 19 participants. A ce deuxième tour, Mathieu Crespin a terminé en tête avec 52,74% des voix, devant Jeremie Roucayrol rassemblant 217 votants (51,78%) et Quentin Pommaret réunissant 48,92% des bulletins. Le scrutin s'est achevé sur des scores particulièrement serrés. Pour les élections 2026 à Saint-Romain-de-Lerps, les citoyens sont de nouveau appelés à choisir leurs représentants dans cette configuration si singulière. Il convient néanmoins de préciser que le scrutin individuel n'est plus en vigueur en France.
09:57 - Journée électorale à Saint-Romain-de-Lerps : les horaires du bureau de vote
A l'occasion des municipales, les nouveaux représentants locaux vont être élus au scrutin de liste. Autrement dit, ce 15 mars 2026, les Français vont devoir choisir entre les différents candidats qui se présentent dans leur ville et cette fois, les électeurs des communes de moins de mille habitants ne peuvent plus utiliser le panachage. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée plus bas. Pour faire leur devoir électoral, les électeurs de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture du bureau de vote de Saint-Romain-de-Lerps. En cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page, recevez les résultats des élections municipales à Saint-Romain-de-Lerps dès leur publication.
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