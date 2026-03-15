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19:16 - Saint-Romain-de-Lerps : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Quel portrait faire de Saint-Romain-de-Lerps, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec une population de 989 habitants répartis dans 451 logements, ce village présente une densité de 70 habitants/km². L'existence de 65 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (80,49%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 22,12% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 51,01% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 882,19 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. En somme, à Saint-Romain-de-Lerps, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Quels scores du RN à Saint-Romain-de-Lerps avant les municipales ? Le RN n'était pas formellement représenté à la dernière municipale à Saint-Romain-de-Lerps il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 26,47% des votes lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 51,15% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 22,30% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Saint-Romain-de-Lerps comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 32,96% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 41,22% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Ce dernier terminera d'ailleurs en tête avec 55,93% lors du vote définitif et la victoire de Vincent Trebuchet.

16:58 - Les électeurs de Saint-Romain-de-Lerps très mobilisés lors des scrutins Il y a six ans, le premier tour de la municipale à Saint-Romain-de-Lerps avait été marqué par une abstention de 28,57 %, une participation locale remarquable (la participation se limitant à 71,43 %), en pleine crise sanitaire à l'époque. À l'inverse, la présidentielle de 2022 a connu une abstention de 14,57 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 37,47 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 20,78 %, loin des 42,26 % affichés aux législatives de 2022. Si on tente de dégager une tendance, le territoire se révèle visiblement comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne. Cette réalité à Saint-Romain-de-Lerps constituera quoi qu'il en soit un véritable pivot de ces élections municipales 2026.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Saint-Romain-de-Lerps Lors des dernières européennes, le podium à Saint-Romain-de-Lerps s'était forgé autour de la liste menée par Jordan Bardella (32,96%), en première position devant Valérie Hayer (13,14%) et Raphaël Glucksmann (11,14%). Les législatives à Saint-Romain-de-Lerps provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Vincent Trebuchet (Union de l'extrême droite) en pole position avec 41,22% au premier tour, devant Michèle Victory (Union de la gauche) avec 20,87%. Le second round n'a pas changé grand chose, Vincent Trebuchet culminant à 55,93% des votes sur place. La situation politique de Saint-Romain-de-Lerps a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Saint-Romain-de-Lerps ? Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Saint-Romain-de-Lerps votaient en priorité pour Marine Le Pen (26,47%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 22,28%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,15% pour Marine Le Pen, contre 48,85% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Romain-de-Lerps plébiscitaient Christophe Goulouzelle (Nupes) avec 29,66% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Olivier Dussopt (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 54,09% des suffrages. Cette physionomie politique de Saint-Romain-de-Lerps révèle ainsi une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Tendance majeure en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Saint-Romain-de-Lerps S'agissant des contributions locales à Saint-Romain-de-Lerps, le montant moyen versé par foyer fiscal s'est établi à environ 603 euros en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 505 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 36,43 % en 2024 (contre 16,65 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 8 500 euros en 2024, en net recul par rapport aux 108 900 euros perçus en 2020, alors même que le taux est resté à environ 10,84 %. Cette taxe est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Saint-Romain-de-Lerps ? Quel avait été le dénouement des élections municipales précédentes à Saint-Romain-de-Lerps ? Au sein de la commune, le scrutin s'est opéré par candidatures à titre individuel à l'époque, en l'absence de liste, offrant ainsi aux votants la liberté de panacher, c'est-à-dire barrer et ajouter des noms. Dès le premier tour, 11 sièges ont été pourvus. Lors de la première manche électorale, François Michelas a réuni le plus de suffrages avec 253 voix (55,97%), devant Isabelle Montet qui a recueilli 251 suffrages en sa faveur (55,53%). Marielle Garnier suivait, avec 54,64% des voix. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 19 participants. A ce deuxième tour, Mathieu Crespin a terminé en tête avec 52,74% des voix, devant Jeremie Roucayrol rassemblant 217 votants (51,78%) et Quentin Pommaret réunissant 48,92% des bulletins. Le scrutin s'est achevé sur des scores particulièrement serrés. Pour les élections 2026 à Saint-Romain-de-Lerps, les citoyens sont de nouveau appelés à choisir leurs représentants dans cette configuration si singulière. Il convient néanmoins de préciser que le scrutin individuel n'est plus en vigueur en France.