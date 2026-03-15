En direct

19:19 - Le poids démographique et économique de Saint-Romain-en-Gal aux élections municipales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Saint-Romain-en-Gal comme dans toute la France. Dotée de 987 logements pour 1 990 habitants, la densité de la commune est de 149 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 202 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 182 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (86,22%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 20,80% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 50,34% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 947,13 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Saint-Romain-en-Gal s'inscrit dans l'histoire du pays.

17:57 - Que pèse le RN à Saint-Romain-en-Gal aux élections de 2026 ? Le parti d'extrême droite n'était pas représenté pour la dernière municipale à Saint-Romain-en-Gal en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 20,56% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 37,17% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 13,36% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score insuffisant, à Saint-Romain-en-Gal comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 29,66% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 33,24% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il finira avec 40,66% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Saint-Romain-en-Gal vont-ils se mobiliser aux municipales ? Dans le cadre de ces municipales 2026 à Saint-Romain-en-Gal, la désertion des urnes jouera un rôle déterminant sur les résultats locaux. L'abstention se montait à 45,57 % pour le premier tour des municipales de 2020, un chiffre assez faible alors que le Covid-19 avait rendu prudents beaucoup de votants. Le scrutin municipal demeure en effet, avec la présidentielle, celui où les Français se manifestent le plus, les figures de l'édile et du chef de l'État occupant une place centrale. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 20,26 % des citoyens en mesure de voter. L'abstention aux législatives, mesurée à 47,23 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 23,14 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 39,86 %. Ce retour sur la participation depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Comment a voté Saint-Romain-en-Gal l'année de la dissolution ? Lors du scrutin législatif du printemps 2024, les votants de Saint-Romain-en-Gal soutenaient en priorité Alexandre Humbert Dupalais (Union de l'extrême droite) avec 33,24% au premier tour. C'est pourtant Jean-Luc Fugit (Majorité présidentielle) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 59,34% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes une vingtaine de jours plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,66%). La situation politique de Saint-Romain-en-Gal a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Saint-Romain-en-Gal reste un territoire tourné vers le centre La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Romain-en-Gal tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 29,40% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 20,56%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 62,83% pour Emmanuel Macron, contre 37,17% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Saint-Romain-en-Gal portaient leur choix sur Jean-Luc Fugit (Ensemble !) avec 34,74% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,44%.

12:58 - La fiscalité, enjeu clé des municipales à Saint-Romain-en-Gal S'agissant des contributions locales à Saint-Romain-en-Gal, le montant moyen réglé par foyer fiscal s'est élevé à 693 € en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 603 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 23,07 % en 2024 (contre près de 12,04 % en 2020). Cette hausse est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 28 900 euros en 2024. Un produit qui est loin des 243 120 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 8,56 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Saint-Romain-en-Gal Qui l'avait emporté lors des élections municipales il y a 6 ans à Saint-Romain-en-Gal ? Au terme du premier tour, Luc Thomas a distancé ses concurrents en récoltant 56,34% des soutiens. Derrière, Marie-Pierre Jaud-Sonnerat a rassemblé 303 bulletins valides (43,65%). Ce succès d'emblée de Luc Thomas a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Saint-Romain-en-Gal, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Pour remettre en cause cette hégémonie ce dimanche, le camp adverse devra réaliser un grand bond dans les suffrages, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.