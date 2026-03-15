Résultat municipale 2026 à Saint-Romain-en-Gal (69560) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Romain-en-Gal a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Romain-en-Gal, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Romain-en-Gal [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc THOMAS
Luc THOMAS (16 élus) ETRE BIEN A ST-ROMAIN 2026 - DESTINATION 2032 		627 62,39%
  • Luc THOMAS
  • Sandrine ALONZO
  • Alain GERBAUD
  • Marie-Alice SEUX
  • Yves ROBERT
  • Christiane LAURENT
  • Thibald ABEILLON
  • Séverine GAVIOT-BLANC
  • Guy SUBLET
  • Estelle COLOMBIER
  • Jacques GOURDIN
  • Laure MONDANGE
  • Louis PATARD
  • Alexandra PROST
  • Benoit MARTINET
  • Ahlem BOULEFKHAD
Marie-Pierre JAUD-SONNERAT
Marie-Pierre JAUD-SONNERAT (3 élus) Partageons demain ! Saint-Romain-En-Gal 2026 		378 37,61%
  • Marie-Pierre JAUD-SONNERAT
  • Xavier BOSQUET
  • Michèle SAMMUT
Participation au scrutin Saint-Romain-en-Gal
Taux de participation 68,31%
Taux d'abstention 31,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 1 028

Source : ministère de l’Intérieur

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