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19:17 - Saint-Romain-la-Virvée : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Comment la population de Saint-Romain-la-Virvée peut-elle peser sur le résultat des municipales ? La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans le village, 19,73% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 7,38% sont des personnes âgées. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (8,35%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 522 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,66%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (5,97%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (37,48%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Romain-la-Virvée, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Ce que montrent les résultats sur le vote RN à Saint-Romain-la-Virvée Le mouvement nationaliste n'était pas représenté lors de la dernière campagne municipale à Saint-Romain-la-Virvée en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen séduisait 27,36% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis talonnait Emmanuel Macron dans la commune avec 50,33% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 30,28% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti à la flamme sécurisait 50,66% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 38,48% aux élections européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 46,54% pour le parti à la flamme. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 50,34% lors du vote final et la victoire de Florent Boudié.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Saint-Romain-la-Virvée au crible La mobilisation atteignait 42,96 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Saint-Romain-la-Virvée, dans la moyenne nationale, en pleine crise sanitaire à l'époque. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant rassemblé 82,74 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). Bien que ces scrutins nationaux soient de nature différente par rapport aux échéances locales, les deux derniers scrutins législatifs restent parfaitement comparables entre eux. Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 51,36 % des électeurs, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation grimper très nettement à 76,76 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait rassemblé 59,59 % des citoyens locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville fortement mobilisée aux urnes. En ce jour d'élections municipales à Saint-Romain-la-Virvée, cette réalité sera en définitive décortiquée.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Saint-Romain-la-Virvée a-t-elle voté ? Lors des législatives organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Saint-Romain-la-Virvée plébiscitaient Sandrine Chadourne (Rassemblement National) avec 46,54% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Sandrine Chadourne culminant à 50,34% des votes dans la localité. Les Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Saint-Romain-la-Virvée avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,48%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 13,16% des suffrages.

14:57 - Quels furent les résultats municipaux de Saint-Romain-la-Virvée lors de la dernière présidentielle ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Saint-Romain-la-Virvée accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 27,36%, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 21,19%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,33% pour Marine Le Pen, contre 49,67% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Saint-Romain-la-Virvée portaient leur choix sur Sandrine Chadourne (RN) avec 30,28% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,66%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Saint-Romain-la-Virvée À Saint-Romain-la-Virvée, en matière d'impôts locaux, la recette fiscale par foyer s'est établie à 618 € en 2024 (année des derniers chiffres) contre 567 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 45,85 % en 2024 (contre environ 25,34 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 10 300 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 122 900 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 18,83 %. Cette taxe est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.

11:59 - Des candidats dans un mouchoir de poche : rappel des élections municipales à Saint-Romain-la-Virvée À Saint-Romain-la-Virvée, à l'occasion des municipales précédentes, les résultats ont fourni un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Précisons qu'à l'époque, ce scrutin s'est tenu sur la base de candidatures à titre individuel et non de listes, laissant aux électeurs la possibilité de choisir plusieurs conseillers. 15 conseillers ont par ailleurs été élus au premier tour. Lors de ce premier tour, Eric Campaner a obtenu la première place avec 96,42% des bulletins, devant Alain Montion qui a capté 95,00% des suffrages. Lucile Monchany complétait le trio de tête, avec 266 suffrages (95,00%). Entre les deux premiers, l'écart s'est avéré extrêmement serré. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour l'élection 2026 à Saint-Romain-la-Virvée, cette dynamique si particulière sera une fois encore suivie avec intérêt. En France, le dispositif électoral particulier qui permettait les candidatures isolées n'est cependant plus en vigueur.