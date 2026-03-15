Résultat municipale 2026 à Saint-Romain-la-Virvée (33240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Romain-la-Virvée a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Romain-la-Virvée, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Romain-la-Virvée [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges Alain MONTION
Georges Alain MONTION (13 élus) Bien Vivre à St Romain 		316 69,30%
  • Georges Alain MONTION
  • Lucile MONCHANY
  • Alban Emeric Marie DE VALICOURT
  • Elise Delphine NZABA-MPASSI
  • Clément CARPENTIER
  • Jennifer SABOULARD
  • Frédéric MENTUY
  • Laura MOUTET
  • David LEPOTIER
  • Christelle MAÎTRE CAZAUX
  • Arnaud VIOSSANGE
  • Dominique JANIERE
  • Alain PERNOT
Jean-Claude POUSSIN
Jean-Claude POUSSIN (2 élus) Saint Romain 2026 		140 30,70%
  • Jean-Claude POUSSIN
  • Céline BERNARD
Participation au scrutin Saint-Romain-la-Virvée
Taux de participation 68,90%
Taux d'abstention 31,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,28%
Nombre de votants 483

Source : ministère de l’Intérieur

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