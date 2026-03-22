Résultat municipale 2026 à Saint-Romain-le-Puy (42610) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Romain-le-Puy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Romain-le-Puy, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Romain-le-Puy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
André GACHET
André GACHET (20 élus) NOUVEL AVENIR POUR SAINT ROMAIN LE PUY 		864 45,35%
  • André GACHET
  • Martine MEILLIER
  • Sébastien DE ARAUJO
  • Florence PICHON
  • Alain RENÉ
  • Isabelle ELVINGER
  • Quentin ROURE
  • Corine JEAY
  • Hubert GODARD
  • Fabienne GIBASSIER
  • Pierre GACHET
  • Jennifer CAPEL
  • Jérôme ARCELIN
  • Magali ROUCHON
  • Jean-Baptiste CHAMBEFORT
  • Marjorie COMBE
  • Julien LOUAT
  • Paola ROYON
  • Philippe BERLANDE
  • Annabelle BOURGIN
Grégoire GRANGER
Grégoire GRANGER (5 élus) UNIS POUR SAINT ROMAIN LE PUY 		698 36,64%
  • Grégoire GRANGER
  • Christelle MELI
  • Jean-Philippe PELLEGRIN
  • Sandrine GRANGER
  • Laurent BRUYÈRE
Laetitia PAYET
Laetitia PAYET (2 élus) SAINT ROMAIN CONSTRUISONS DEMAIN 		343 18,01%
  • Laetitia PAYET
  • Nicolas LOPEZ
Participation au scrutin Saint-Romain-le-Puy
Taux de participation 60,22%
Taux d'abstention 39,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,31%
Nombre de votants 1 927

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Saint-Romain-le-Puy - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André GACHET
André GACHET (Ballotage) NOUVEL AVENIR POUR SAINT ROMAIN LE PUY 		698 39,02%
Grégoire GRANGER
Grégoire GRANGER (Ballotage) UNIS POUR SAINT ROMAIN LE PUY 		620 34,66%
Laetitia PAYET
Laetitia PAYET (Ballotage) SAINT ROMAIN CONSTRUISONS DEMAIN 		471 26,33%
Participation au scrutin Saint-Romain-le-Puy
Taux de participation 57,08%
Taux d'abstention 42,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 1 826

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