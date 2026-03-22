Résultat municipale 2026 à Saint-Romain-le-Puy (42610) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Romain-le-Puy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Romain-le-Puy, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Romain-le-Puy [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André GACHET (20 élus) NOUVEL AVENIR POUR SAINT ROMAIN LE PUY
|864
|45,35%
|
|Grégoire GRANGER (5 élus) UNIS POUR SAINT ROMAIN LE PUY
|698
|36,64%
|
|Laetitia PAYET (2 élus) SAINT ROMAIN CONSTRUISONS DEMAIN
|343
|18,01%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Romain-le-Puy
|Taux de participation
|60,22%
|Taux d'abstention
|39,78%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,31%
|Nombre de votants
|1 927
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Romain-le-Puy - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André GACHET (Ballotage) NOUVEL AVENIR POUR SAINT ROMAIN LE PUY
|698
|39,02%
|Grégoire GRANGER (Ballotage) UNIS POUR SAINT ROMAIN LE PUY
|620
|34,66%
|Laetitia PAYET (Ballotage) SAINT ROMAIN CONSTRUISONS DEMAIN
|471
|26,33%
|Participation au scrutin
|Saint-Romain-le-Puy
|Taux de participation
|57,08%
|Taux d'abstention
|42,92%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,04%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Nombre de votants
|1 826
Election municipale 2026 à Saint-Romain-le-Puy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Romain-le-Puy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Romain-le-Puy.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Romain-le-Puy
18:39 - Saint-Romain-le-Puy : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Les Européennes 2024 à Saint-Romain-le-Puy avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (51,56%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 9,51% des suffrages. Gerbert Rambaud (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des législatives à Saint-Romain-le-Puy quelques semaines plus tard avec 53,15%. Sylvie Bonnet (Les Républicains) terminait à la deuxième place avec 26,24%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Gerbert Rambaud culminant à 57,32% des suffrages exprimés dans la commune. Une parfaite confirmation des résultats de la présidentielle deux années plus tôt.
15:57 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Saint-Romain-le-Puy
Il peut s'avérer édifiant de se pencher sur les scores de la dernière élection municipale à Saint-Romain-le-Puy. À l'issue du premier passage aux urnes, André Gachet (Divers centre) a terminé en tête en récoltant 486 suffrages (44,87%). Derrière, Annick Brunel (Divers droite) a recueilli 328 suffrages en sa faveur (30,28%). Marjorie Combe (Divers gauche) était à la troisième place, glanant 17,17% des bulletins. Un différentiel marqué. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Annick Brunel l'a finalement emporté avec 510 suffrages (43,18%), face à André Gachet qui a obtenu 42,08% des votants et Marjorie Combe obtenant 174 bulletins (14,73%). La situation s'est complètement retournée sous l'effet des reports de voix, qui furent tout à fait cruciaux. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Bien que André Gachet ait réalisé la meilleure progression en ajoutant 169 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Pour cette élection de 2026 à Saint-Romain-le-Puy, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques.
13:58 - Pour le 2e tour des municipales de Saint-Romain-le-Puy, c'est une triangulaire qui se présente
D'après le ministère de l'Intérieur, qui a publié toutes les candidatures au second tour cette semaine, les habitants ont donc à disposition ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de Grégoire Granger, à la tête de "Unis Pour Saint Romain Le Puy" (LRN), André Gachet sous l'étiquette LDVC ("Nouvel Avenir Pour Saint Romain Le Puy") et Laetitia Payet (LDVD) et sa liste "Saint Romain Construisons Demain". L'heure de fermeture des 3 bureaux de vote de Saint-Romain-le-Puy a été fixée à 18 heures.
11:59 - André Gachet et Grégoire Granger aux premières places il y a une semaine
Dans le cadre du premier tour des municipales à Saint-Romain-le-Puy, malgré une abstention historiquement haute en France, le rendez-vous a mobilisé 57,08 % des électeurs dans la ville. Pour ce premier tour, c'est André Gachet (Divers centre) qui a pris la tête en s'adjugeant 39,02 % des suffrages exprimés. Derrière, Grégoire Granger (Rassemblement National) est arrivé en deuxième position avec 34,66 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. La meilleure place, déjà obtenue il y a six ans, a été maintenue pour André Gachet, mais il a vu son électorat s'éroder de 5 points. Par ailleurs, avec 26,33 %, Laetitia Payet, étiquetée Divers droite, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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