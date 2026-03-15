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19:18 - Saint-Romain-sur-Cher : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Saint-Romain-sur-Cher comme dans toute la France. Avec ses 1 458 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 58 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 842 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (78,35%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 43,79% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 51,64% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1286,55 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En résumé, à Saint-Romain-sur-Cher, les intérêts locaux se mêlent aux défis français.

17:57 - Quelle place du RN à Saint-Romain-sur-Cher aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière bataille municipale à Saint-Romain-sur-Cher il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 37,74% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 56,29% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 29,43% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN arrachait 56,04% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 47,61% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 55,77% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 59,55% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Roger Chudeau.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Saint-Romain-sur-Cher En ce jour d'élection municipale à Saint-Romain-sur-Cher, la mobilisation sera scrutée. Aux municipales de 2020, la participation avait plafonné à 45,16 % au premier round, un score dans la norme alors que la pandémie du Covid affectait la population. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a d'ailleurs été évalué à 76,71 %. Naturellement, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mises en perspective. La mobilisation aux législatives, mesurée pour sa part à 50,31 % en 2022, a largement grossi pour atteindre 68,17 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 54,04 %. Si on tente de dégager une tendance, la commune apparaît visiblement comme une zone relativement attachée au vote.

15:59 - Les surprises de l'année de la dissolution à Saint-Romain-sur-Cher L'analyse des scrutins de 2024 confirme que Saint-Romain-sur-Cher demeurait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite, dans la logique de 2022. Les élections européennes du printemps 2024 à Saint-Romain-sur-Cher avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (47,61%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait recueilli 13,99% des voix. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Romain-sur-Cher portaient leur choix sur Roger Chudeau (Rassemblement National) avec 55,77% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Roger Chudeau culminant à 59,55% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Saint-Romain-sur-Cher : les résultats à analyser Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Romain-sur-Cher voyait Marine Le Pen finir en tête localement avec 37,74% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 24,64%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,29% pour Marine Le Pen, contre 43,71% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Romain-sur-Cher plébiscitaient Roger Chudeau (RN) avec 29,43% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,04%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Saint-Romain-sur-Cher comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Les électeurs de Saint-Romain-sur-Cher se prononceront-ils sur les impôts ? En matière d'impôts locaux à Saint-Romain-sur-Cher, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 811 euros en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 594 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 47,88 % en 2024 (contre 23,48 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 25 720 € en 2024. Un total bien loin des 191 740 € perçus en 2020, alors même que le taux est resté à environ 13,44 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, justifiant cette chute importante de produit pour la commune.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Saint-Romain-sur-Cher À Saint-Romain-sur-Cher, à l'occasion des municipales il y a six ans, les résultats ont fourni un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Sans aucune opposition, 'Ensemble pour saint-romain' a sans surprise obtenu 441 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. L'absence de concurrent rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Saint-Romain-sur-Cher, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que certains auront peut-être à cœur de dépasser. L'intérêt lors des résultats des municipales ce dimanche se portera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité sortante. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un élément de réponse particulièrement clair a déjà été fourni.