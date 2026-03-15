Résultat municipale 2026 à Saint-Romain-sur-Cher (41140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Romain-sur-Cher a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Romain-sur-Cher, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Romain-sur-Cher [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel TROTIGNON
Michel TROTIGNON (13 élus) Ensemble pour Saint-Romain 		597 72,01%
  • Michel TROTIGNON
  • Sylvie LOUSTALOT
  • Claude BESSERON
  • Sandra TARTARIN
  • Ludovic ESTEVES
  • Magalie DELETANG
  • Gilles ALLION
  • Sylvie DAUMAIN-CAUCHOIX
  • Joël CHARTIN
  • Marine MOLINIER
  • Charles BARON
  • Emilie CYPRES
  • Morgan LACHAUD
Annick SICARD
Annick SICARD (2 élus) SAINT-ROMAIN DEMAIN ! 		232 27,99%
  • Annick SICARD
  • Patrick MAUBERT
Participation au scrutin Saint-Romain-sur-Cher
Taux de participation 71,49%
Taux d'abstention 28,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Nombre de votants 850

Source : ministère de l’Intérieur

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