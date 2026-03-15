Résultat municipale 2026 à Saint-Rome-de-Cernon (12490) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Rome-de-Cernon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Rome-de-Cernon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Rome-de-Cernon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas GALIERES
Nicolas GALIERES (13 élus) SAINT ROME AUTREMENT 		344 64,66%
  • Nicolas GALIERES
  • Laure PARONNAUD
  • Frédéric BARASCUD
  • Sandra GANTOU
  • Xavier BERNAT
  • Brigitte CARTER
  • François BILLET
  • Lilas CHAIGNEAU
  • Jean-Marie SCHMERBER
  • Marcia DOS SANTOS
  • Pascal TIQUET
  • Guylaine ANGLES
  • Simon GALTIER
Isabelle MAILHE
Isabelle MAILHE (2 élus) NOUVEL ELAN POUR SAINT-ROME-DE-CERNON 		188 35,34%
  • Isabelle MAILHE
  • Raymond FABREGUES
Participation au scrutin Saint-Rome-de-Cernon
Taux de participation 77,15%
Taux d'abstention 22,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,87%
Nombre de votants 557

Source : ministère de l’Intérieur

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