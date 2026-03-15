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19:16 - Saint-Rome-de-Cernon : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Saint-Rome-de-Cernon comme dans toute la France. Avec ses 961 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 71 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (72,05%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 39,84% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 48,06% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 710,50 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Saint-Rome-de-Cernon participe à l'histoire de la France.

17:57 - Les dernières données du vote RN à Saint-Rome-de-Cernon Le mouvement lepéniste n'avait pas concouru à la dernière élection municipale à Saint-Rome-de-Cernon il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 28,65% des voix lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 51,83% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 25,74% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Saint-Rome-de-Cernon comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 38,57% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 43,66% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il clôturera le scrutin avec 46,83% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Saint-Rome-de-Cernon vont-ils se mobiliser aux municipales ? L'absence d'électeurs dans les isoloirs atteignait 22,52 % à Saint-Rome-de-Cernon pour le premier tour des municipales il y a six ans, un taux particulièrement faible alors que le coronavirus avait fait fuir de nombreux électeurs. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a par ailleurs vu l'abstention s'élever à 19,47 % au premier tour (contre 26,31 % en France). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 40,36 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 24,72 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 38,18 % d'abstention. Prendre du recul sur cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de classer Saint-Rome-de-Cernon comme une localité où l'abstention est contenue au regard des moyennes nationales. Dans le cadre de l'élection municipale à Saint-Rome-de-Cernon, cet élément jouera en conséquence un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Qui a gagné les votes il y a deux ans à Saint-Rome-de-Cernon ? Pierre-Antoine Fevre (Union de l'extrême droite) avait performé au premier tour des législatives à Saint-Rome-de-Cernon au printemps 2024 avec 43,66%. Richard Bouigue (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 29,04%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Jean-François Rousset (Majorité présidentielle), avec 53,17%. Les Européennes en amont à Saint-Rome-de-Cernon avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (38,57%), devant Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 14,52% des suffrages. L'orientation des électeurs de Saint-Rome-de-Cernon a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Saint-Rome-de-Cernon : des suffrages particulièrement instructifs lors des scrutins il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Rome-de-Cernon accordaient leurs suffrages à Michel Rhin (Nupes) avec 30,45% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,23%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Rome-de-Cernon voyait Marine Le Pen prendre la tête localement avec 28,65% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 20,46%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,83% pour Marine Le Pen, contre 48,17% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Saint-Rome-de-Cernon s'inscrit comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Pierre PANTANELLA a-t-il augmenté la fiscalité locale à Saint-Rome-de-Cernon ? Du côté de la fiscalité de Saint-Rome-de-Cernon, la recette fiscale par foyer s'est établie à 841 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 538 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais un peu moins de 43,00 % en 2024 (contre 17,40 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 27 140 € en 2024, loin des 109 060 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 10,20 %. Un séisme pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Saint-Rome-de-Cernon ? La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à Saint-Rome-de-Cernon est particulièrement éclairante. Rappelons que ce scrutin se caractérisait par des candidatures individuelles à l'époque et non par des listes, donnant aux électeurs l'opportunité de sélectionner de multiples candidats. 14 sièges ont été pourvus au premier tour. Pierre Pantanella a récolté le plus de bulletins avec 290 suffrages (53,40%). Juste derrière, Agathe Hinton a obtenu 290 voix (53,40%). Un second tour a ensuite été organisé avec 16 candidats en lice. Pour ce scrutin décisif, Jean-Marie Schmerber a terminé en tête avec 50,48% des suffrages, devançant Fabienne Rolland avec 206 votants (49,51%). L'écart est demeuré minime jusqu'à la fin. En ce dimanche de municipales 2026 à Saint-Rome-de-Cernon, les citoyens sont de nouveau invités à désigner leurs élus dans cette configuration très particulière. Notons toutefois que, à la suite d' une réforme du mode d'élection, la formation de liste est requise, même dans les communes de moins de 1 000 habitants, interdisant dorénavant les candidatures isolées.