Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Saëns : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Saëns [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Saëns sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Saëns.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Saëns
11:45 - Stephane Eliot, Armelle Mousse et Jérôme Huvey forment le trio de tête à Saint-Saëns
Il y a une semaine à Saint-Saëns, le rendez-vous a vu 68,29 % des inscrits se déplacer sur place, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. C'est Stephane Eliot qui a pris la pole position en rassemblant 43,53 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Armelle Mousse est arrivée en deuxième position avec 42,42 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, avec 14,05 %, Jérôme Huvey est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Saëns
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Saëns a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Stephane Eliot
Divers
Donnons du Saens à notre ville
|
|
Armelle Mousse
Divers
Naturellement Saint-Saëns
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Saëns
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stephane ELIOT (Ballotage) Donnons du Saens à notre ville
|471
|43,53%
|Armelle MOUSSE (Ballotage) Naturellement Saint-Saëns
|459
|42,42%
|Jérôme HUVEY (Ballotage) Saint-Saens c'est vous
|152
|14,05%
|Participation au scrutin
|Saint-Saëns
|Taux de participation
|68,29%
|Taux d'abstention
|31,71%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,87%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,69%
|Nombre de votants
|1 122
Source : ministère de l’Intérieur
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