Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Saëns : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Saëns

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Saëns a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Stephane Eliot
Stephane Eliot Divers
Donnons du Saens à notre ville
  • Stephane Eliot
  • Nathalie Leroux
  • Marc Gantzer de Saint Bar
  • Helene de Ligny
  • Alexis Maillard
  • Vanessa Monfray
  • Alain Fihue
  • Manuella Fournier
  • Thierry Largeteau
  • Elodie Mech
  • Leopold Pinel
  • Jocelyne Vasse
  • Jeremy Braud
  • Corinne Sega
  • Jerome Sahut
  • Mireille Elie
  • Paul Fournier
  • Marie Paule Langlois
  • Matheo Cartel
  • Margaux Bocquet
  • Yannick Picard
Armelle Mousse
Armelle Mousse Divers
Naturellement Saint-Saëns
  • Armelle Mousse
  • Jacky Sevestre
  • Maryline Levacher
  • Matthieu Lefort
  • Michèle Bellet
  • Jean-Marc Pruvost
  • Laurence Lainé
  • Éric Fournier
  • Isabelle Ridel
  • David Pellier
  • Sophie Pasquier
  • Jean-Philippe Dionisi
  • Peggy Houard
  • Noël Legrain
  • Valérie Vasseur
  • Philippe Vigneron
  • Gaëlle Lethuillier
  • Ludovic Dumouchel
  • Delphine Sénécal Barreau
  • Romuald Caillet
  • Bérénice Fournier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Saëns

Tête de listeListe Voix % des voix
Stephane ELIOT
Stephane ELIOT (Ballotage) Donnons du Saens à notre ville 		471 43,53%
Armelle MOUSSE
Armelle MOUSSE (Ballotage) Naturellement Saint-Saëns 		459 42,42%
Jérôme HUVEY
Jérôme HUVEY (Ballotage) Saint-Saens c'est vous 		152 14,05%
Participation au scrutin Saint-Saëns
Taux de participation 68,29%
Taux d'abstention 31,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Nombre de votants 1 122

Source : ministère de l’Intérieur

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